За 9 дней вы сможете в полной мере насладиться красотой Карелии: увидеть закаты и восходы, ощутить тепло
Программа тура по дням
Прибытие в Кемь. Озеро Муезеро. Начало сплава
01:26 Встреча на ж/д вокзале г. Кемь с табличкой.
Трансфер до оз. Муезеро (140 км, примерно 5 часов).
Ночёвка в палатках.
Поздний завтрак.
11:00 Сбор снаряжения.
Обед.
Сплав по маршруту: оз. Муезеро — о. Троица (церковь св. Николая Чудотворца (1602 год), часовня и 300-летние лиственницы) — плотина оз. Муезеро (8 км).
Ужин, ночёвка в палатках.
Продолжение сплава
Завтрак.
Сбор лагеря, сбор судов, инструктажи по технике безопасности, погрузка снаряжения на суда, выход на воду.
Тренировочные занятия на воде.
Сплав по маршруту: плотина оз. Муезеро – нижняя Охта – оз. Юляозеро (27 км).
В пути горячий обед или перекус.
Ужин, ночёвка в палатках.
Продолжение сплава
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Сплав по маршруту: ручей Юляозеро – р. Ригорека (правая протока) – шивера – порог «Немес» (состоит из ряда шивер) – оз. Лежево, стоянка на острове.
Ужин, ночёвка в палатках.
Дневка
Дневка на оз. Лежево.
Продолжение сплава
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Сплав по маршруту: оз. Лежево – искусственные порожки («лотки») «Метро», «Мельничный», порог Терос (1-2 к. с.) – озеро – порог Пебозерский – оз. Пебозеро – оз. Воронье – остров Добрых духов.
Ужин, ночёвка в палатках.
Дневка
Дневка и рыбалка на острове оз. Воронье.
Утро рождается из густого запаха кофе, румяных оладий и тающей во рту каши со сгущёнкой — это и есть ощущение праздника, что мы привезли с собой в самую глушь.
До полудня заготавливаем банные дрова, а потом — отдых: кто с книгой, кто за игрой, а кто-то и на рыбалке.
Вечером идем в походную баньку, готовим на ужин плов и куда же без вечерних душевных разговоров у костра и «мафии».
Продолжение сплава
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Сплав по маршруту: оз. Воронье — Пиче-порог (2 к. с.) — пор. Кожаный (2 к. с.) — пор. Ойнегайне (с саамского — Большой сиг, 3 к. с.) — пор. Лоуна (с саамского — Торфяной) — пор. Хемег (с саамского — Короткий крутой порог, 3 к. с.) — пор. Кивиристи (с саамского — Скальное место, с карельского — Каменный крест, 4 к. с.) (24 км).
В пути горячий обед или перекус.
Продолжение сплава
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Сплав по маршруту: пор. Белый — пор. Черный — Муравейные шиверы — пор. Тюттерин — пор. Курна — пор. Охта-порог (15 км).
В пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Завершение сплава, отправление домой
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Сплав по маршруту: пор. Охта-порог (15 км) — Подужемская ГЭС (7 км).
Трансфер в г. Кемь (18 км).
18:00 Прибытие в г. Кемь.
Отправление ночными поездами.
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Обратите внимание! Палатки не входят в стоимость тура. Аренда палатки оплачивается дополнительно – 1500 руб. /тур.
Стоимость тура на 1 человека – 38 900 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат снаряжения (плавсредства, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
- Аренда мотора и топливо к нему
- Транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе
- Работа инструктора
- Теплоизоляционный коврик
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Спальный мешок - 1000 руб. /тур
- Аренда гидрокостюма - 4000 руб. /тур
- Аренда палатки - 1500 руб. /тур
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобельё;
- водоотталкивающие штаны и куртка;
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять на сплав:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- рыболовные снасти;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы/очки;
- фонарик (в августе);
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат. Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Необходим ли неопреновый костюм?
В Карелии гидрокостюм может потребоваться при сплаве по рекам в зависимости от времени года, температуры воды и погодных условий.
Вот основные ситуации, когда его использование рекомендуется:
- холодная вода (весна и раннее лето). Весной и в начале лета (май-июнь) вода в реках Карелии очень холодная, часто близкая к температуре таяния снега. Гидрокостюм поможет сохранить тепло и избежать переохлаждения в случае падения в воду;
- летом, если погода дождливая или ветреная, гидрокостюм защитит от переохлаждения и дискомфорта. Особенно это актуально для многодневных сплавов, когда нет возможности быстро высушить одежду;
- сложные маршруты с высоким риском попадания в воду;
- на реках с порогами, сильным течением или технически сложными участками вероятность оказаться в воде выше. Гидрокостюм обеспечит безопасность и комфорт в таких условиях;
- осенние сплавы (сентябрь-октябрь).
Необходимо предоставить данные роста и веса, чтобы для вас забронировали и проверили наличие костюмов.
Для сплавов используются неопреновые костюмы Tribord 100/500 – базовые неопреновые модели (толщина 3,5 мм). JOSS Active – универсальные модели для сплава, (3,5 мм).
Неопреновые ботинки, носки, перчатки не предоставляются.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода на реке Охта?
Погода в этом районе мало чем отличается от погоды в Санкт-Петербурге и Москве. В июле и августе в среднем стоит сухая жаркая погода, с температурой +20-30 градусов. Нужно быть готовым к тому, что дождь в Карелии может идти несколько дней. Температура в таком случае понижается до +10-15 градусов, вода в реке тоже становится холодной.
Какая природа на реке Охта?
На большей части маршрута преобладает сосновый лес и болота, местами скалистые берега и высокие песчаные пляжи. На маршруте 9 разнообразных живописных озер.
Возможна ли рыбалка на маршруте?
Великолепная рыбалка на реке Охта на спиннинг, в основном ловится щука и окунь. У порогов есть хариус.
Вода в реке Охта чистейшая и, соответственно, прозрачная, просматривается на многие метры — это рай для подводных охотников. Если у вас есть оборудование для подводной охоты — смело берите! Возможно, вам улыбнется удача на реке Охта.
Будут ли грибы и ягоды?
В конце июня — начале июля начинается сезон морошки. Черника и грибы (подосиновики, подберезовики, белые) начинаются в июле. В начале августа начинает созревать брусника. Осенью грибной пик.
Будут ли насекомые и змеи?
Комары и мошки присутствуют, но их обычно немного, число их зависит от погоды, времени года и местности. На воде насекомые не беспокоят. Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.
Будет ли связь?
На маршруте работает связь Мегафон и МТС. Ловит, правда, на меньшей части сплава по реке Охта.
Сплав безопасен?
Наша основная задача — это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Ещё перед туром вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Как добраться на поезде?
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Охта, вам необходимо купить билеты до г. Кемь (Москва — Кемь, прибытие в 1:26) в день заезда. Сбор группы на вокзале по последнему прибывающему (информацию по прибытию других участников вы можете получить у менеджеров).
Обратные билеты следует брать со станции г. Кемь после 18:00 в день окончания тура.
Возможна ли экскурсия на Соловки после тура?
Рекомендуем посетить Соловецкие острова после сплава по реке Охта. Подробности уточняйте при бронировании.
Можно ли в тур с детьми?
Сплав не сложный по нагрузке, но река находится в труднодоступном районе. В случае, если потребуется сняться с маршрута, вызов транспорта выйдет очень дорого, поэтому тур не рекомендуется для малышей. Минимальный возраст — от 10 лет.