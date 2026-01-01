6 день

Дневка

Дневка и рыбалка на острове оз. Воронье.

Утро рождается из густого запаха кофе, румяных оладий и тающей во рту каши со сгущёнкой — это и есть ощущение праздника, что мы привезли с собой в самую глушь.

До полудня заготавливаем банные дрова, а потом — отдых: кто с книгой, кто за игрой, а кто-то и на рыбалке.

Вечером идем в походную баньку, готовим на ужин плов и куда же без вечерних душевных разговоров у костра и «мафии».

