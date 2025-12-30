Программа тура по дням
Прибытие в Кемь. Трансфер в Калевалу
Встреча на ж/д вокзале «Кемь» на перроне у центрального входа. Вас будут встречать с табличкой «Калевала».
Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км, 3 часа).
Отправление от ж/д вокзала Кеми 30.12.2025 в 08:00, 11:00, 21:10 и 31.12.2025 в 01:40, 07:15, 11:00.
Даты заезда согласовывайте при бронировании тура.
Рекомендуемые поезда:
- № 934 «Лыжная стрела» (Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 30 и 31 декабря в 06:44.
- № 144 (Смоленск — Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 30 и 31 декабря в 07:39.
- № 92 (Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 30 декабря в 20:55.
- № 16 (Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 31 декабря в 01:26.
- № 12 (Санкт-Петербург — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 30 и 31 декабря в 10:39.
Важно! Заселение с 14:00.
Обратите внимание! Возможна корректировка расписания трансферов в зависимости от праздничного расписания РЖД.
Информацию по индивидуальным трансферам уточняйте у принимающей стороны.
Удобно устраиваемся в поданный транспорт и еще один рывок.
Двигаемся на запад, на родину всемирно известного эпоса, в Калевалу.
Питание в этот день не входит в стоимость тура.
Размещение. Ночевка.
Информационный час. Квест-игра в сугробах. Амулет «Ловец снов». Новогодний банкет
Добро пожаловать! Вас ждёт незабываемый Новый год в Карелии, в Калевале!
Завтрак.
Итак, Вы на месте. Огляделись, осмотрелись. Давайте познакомимся.
После завтрака соберемся на «информационный час», где узнаем обо всем, что интересует.
Обед.
Далее начинаем готовиться к празднованию.
Для всех желающих на территории турбазы озорная квест-игра в сугробах для всей семьи «В поисках Сампо».
Сходим в гости к самому большому в мире амулету «Ловец снов» (7 метров 42 см). Ощутим его магическую действенную силу и попросим добра и счастья в Вашу жизнь.
В завершении наряжаем ёлочку и получаем подарки на память.
Катаемся на лыжах, санках, ледянках, «ватрушках». Создаём праздничное настроение!
Освещенная круглосуточно горка — любимая точка притяжения для детей и взрослых!
19:00-20:00 ланч или полдник (кто как привык), а затем продолжаем готовиться встречать Новый год в Карелии.
23:00 Все нарядные и красивые в предвкушении чуда собираемся за праздничным новогодним столом в банкетном зале «Чум "Shamani"».
Новый год в Карелии! Музыка! Новогодний банкет начинается!
Конкурсы, шарады, призы, хорошее настроение и масса поздравлений. Гуляем и веселимся до 4-х утра.
Развлечения на поляне
Новый год наступил!
Плавное пробуждение (позднее) с ощущением свершившегося чуда и ожиданием чего-то нового.
Приводим организм в «допраздничное» состояние.
Завораживающий карельский лес, настоящий белый снег, просторы ледяного озера Куйто! И это всё для Вас.
Собираемся размяться после новогодней ночи у центральной ёлочки.
Озорные ведущие проверят Вашу сноровку, смекалку и чувство юмора. За что непременно одарят Вас заслуженными призами и подарками.
На костре приготовим чай, угостим пирожками. Волшебный зимний напиток глинтвейн уже готов.
Всех гостей катаем на снегоходах (как пассажиров), любое количество раз. Будем разрывать на снегоходах просторы озера и приветствовать северное солнце, которое чуть-чуть появилось над горизонтом.
Хотите адреналина? Тогда усаживайтесь на зимний банан. Цепляем за снегоход и… мы постараемся разглядеть Вас в буре снежных завихрений. Зимний трамвайчик прокатит вдоль берега всех желающих.
Любителям спокойного отдыха мы выдадим классические лыжи или снегоступы. И вперед!
Большой обеденный стол возле костра уже готов! Отведайте, гости дорогие, нашу карельскую кухню: уха (а не рыбный суп) из форели и окуня, котлеты из лосятины, карельская выпечка, варенье и чай с дымком.
А ведь для кого-то уже готова русская банька (за доп. плату), с веником березовым и брусничным морсом!
Вернулись с природы. Ощутили легкое головокружение от избытка чистого воздуха? Значит, всё идет по плану!
Активный день и положительные эмоции являются причиной, а следствие — легкий голод. Но у нас уже в кафе столы накрыты на ужин.
Праздник Новый год продолжается!
Тех, кто жаждет душевного общения, приглашаем на вечеринку: квизы, караоке в нашем загадочном чуме«Shamani». Создаем праздничное настроение!
Развлекательная программа на поляне. Этно-концерт «Лебедь Калевалы»
Сегодня точно долго спать не будем! Новый год в Карелии продолжается!
Позавтракали и вперед на знакомую нам поляну. Ведь там сегодня развлекательная программа.
Заснеженный лес так и манит отправиться на прогулку на лыжах или покорить сугробы на снегоступах.
Надо еще сегодня не забыть вспомнить детство и покататься на «санках-ватрушках».
А с ветерком на снегоходах «Yamaha» кто откажется промчаться по озеру? Инструктора к вашим услугам.
Порезвитесь в сугробах, чтобы щечки порозовели, нагуляйте аппетит. Лесной обед на свежем воздухе пополнит силы.
Сегодня опять вкуснятина. Солянка, да с дымком. Котлетки из рыбы карельских озер. А варенье из лесных ягод? Ну не вкусно ли?
Отдыхаем и веселимся, сколько хватит сил. А сил должно хватить часов до шести вечера. Ведь еще сегодня банька для желающих (за доп. плату). Она же дух восстанавливает.
В кафе нас ждет ужин. Но на этом праздник не заканчивается!
Приглашаем на этно-концерт «Лебедь Калевалы». Вы услышите завораживающие звуки кантеле (национальный карельский инструмент) в исполнении участников Калевальского ансамбля кантелистов. Прозвучат песни на карельском, финском и русском языках.
У Вас будет уникальная возможность самим исполнить песню на карельском языке. Поверьте, это запомнится надолго.
Вечерняя программа для взрослых в «Чуме «Shamani» — вечеринка, караоке, шутки, юмор.
Сафари на снегоходах. В гости к Мьеликки
Выспались.
Завтрак.
Отправляемся на двухчасовое сафари на снегоходах YAMAHA VIKING 540.
Получаем экипировку: шлем, подшлемник, перчатки, сапоги. Проходим инструктаж (наличие водительских прав обязательно).
Маршрут начинается от знаменитого амулета «Ловец снов», занесенного в «Книгу рекордов России» и в «Книгу рекордов Гиннесса».
Наш маршрут — настоящее путешествие на надежных снегоходах.
Изысканный рельеф, красота зимнего леса, череда необитаемых островов, диковинные образы заснеженной тайги и вы сами за штурвалом. Где надо остановимся сфотографироваться.
Через 2 часа окажемся в таинственном месте среди леса.
Диковинное жилище. Это место зимнего обитания хозяйки северного леса Мьеликки. О ней есть сказание в эпосе «KALEVALA». Это жилище карелы называют «MIELIKIN MÖKKI». Мьеликки заботится о нашей тайге, следит за порядком.
Прежде чем войти в гости к Мьеликки, её помощники потребуют исполнить несколько нехитрых заданий и отгадать загадки.
Зайдем в гости и расположимся у очага.
Здесь вас ждут диковинные интерьеры, живой огонь, рассказ о древних правилах жизни в карельском лесу. Конечно же, приятные угощения, дары леса.
На память каждому из рук Мьеликки достанется оберег и предсказание на целый год.
Возвращаемся на базу.
Обед.
Мастер-классы:
- роспись новогодних игрушек для самых маленьких;
- плетение из бересты: браслеты и амулеты «Полярная звезда»;
- изготовление куклы-оберега.
Ужин.
Закрепим радостное настроение на вечеринке в «Чуме «Shamani».
Прощание с Калевалой
Транспорт уже подан, и наш путь лежит в город Кемь на ж/д станцию.
Ранний завтрак или сухой паёк в дорогу.
Сдача номеров.
Прощание с Калевалой.
Групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.
Рекомендуемые поезда:
- № 933 «Лыжная стрела» (Мурманск — Москва через Кемь). Отправление из Кеми 4 января в 02:12.
- № 15 «Арктика» (Мурманск — Москва через Кемь). Отправления из Кеми 4 января в 06:20.
- № 91 (Мурманск — Москва через Кемь). Отправления из Кеми 4 января в 09:55.
- № 11 (Мурманск — Санкт-Петербург через Кемь). Отправления из Кеми 4 января в 20:42. Выезд к поезду из Калевалы в 16:30.
Обратите внимание!
Для убывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 3500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от трёх и выше доплата не взимается.
Возможна корректировка расписания трансферов в зависимости от праздничного расписания РЖД.
Важно! Выселение до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в коттедже «Полярная звезда».
Обратите внимание! Остались в наличии только номера категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двухместном номере категории «стандарт»:
- при двухместном размещении – 78 000 руб.
- третий в номере, доп. место «еврораскладушка» (взрослый) – 58 000 руб.
- ребенок до 16 лет на основной кровати – 58 000 руб.
- ребенок до 16 лет на доп. месте – 47 000 руб.
- одноместное размещение – 98 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в номере с панорамным окном:
- на основной кровати – 82 000 руб.
- одноместное размещение в номере – 99 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в номере «мансарда» (сначала оплачиваются 2 основных места, потом дополнительные независимо от возраста):
- на основной кровати – 73 000 руб.
- дети до 16 лет на доп. месте (двухъярусная кровать) – 47 000 руб.
Если Вы приезжаете на своем транспорте или на общественном транспорте (без нашего трансфера), то стоимость тура уменьшается:
- для взрослых на 4 000 руб. с чел.
- для детей на 2 500 руб. с чел.
Варианты проживания
Коттедж «Полярная звезда»
Тихое и спокойное место.
На территории комплекса:
- загородная парковая территория;
- сосновый бор;
- берег озера;
- 12 коттеджей;
- кафе;
- баня;
- парковка;
- пирсы;
- обустроенная территория.
Во всех местах размещения в туркомплексе доступны:
- холодильники;
- чайники. Использовать кипятильники не надо. Пользоваться у нас ими запрещено;
- фены в каждом номере. Фены хорошие, мощные;
- полотенца для рук, для ног, полотенца после душа;
- утюг и доска для глажки выдаются по требованию, бесплатно.
Размещение в коттедже «Полярная звезда» с двухместными номерами «Стандарт» (возможны дополнительные места).
В номере:
- две кровати;
- комод;
- шкаф — ручная работа из карельской сосны;
- этно-дизайн номеров;
- ТВ;
- Wi-Fi;
- душ;
- туалет;
- фен;
- три вида полотенец.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер ж/д станция Кемь - Калевала и Калевала - ж/д станция Кемь (к рекомендуемым поездам)
- Размещение в коттедже «Полярная звезда»
- Новогодний банкет: богатый стол, анимация, музыка, танцы в банкетном зале "Чум"SHAMANI "
- Алкоголь на новогоднем банкете (шампанское 1 бутылка на 4 человек)
- Трёхразовое питание, указанное в программе (с завтрака второго дня по завтрак последнего дня), в том числе пикники с развлекательными программами и с обедами
- Сафари на снегоходах YAMAHA VIKING 540 (2 часа) с самостоятельным управлением снегоходом и экипировкой (для участия обязательно наличие водительских прав)
- Посещение зимней хижины «MIELIKKIN MÖKKI» сказочной хозяйки северного леса Мьеликки: подарки и общение у очага с живым огнём
- Катание на снегоходах в качестве пассажира на пикниках в 3 и 4 дни тура
- Буксировка снежного банана за снегоходом в 3 и 4 дни тура
- Катание на снегоходном трамвайчике
- Квест-игра в сугробах для всей семьи "В поисках"Сампо " во 2 день тура
- Концерт карельской музыки на национальном инструменте кантеле «Лебедь Калевалы» в 4 день тура
- Квизы и вечеринки в 3, 4 и 5 дни тура
- Пешие самостоятельные прогулки с собаками хаски
- Аренда оборудования для отдыха: лыжи, снегоступы, снегокаты, финские сани, аргамаки, ледянки, «санки ватрушки»
- Освещенная круглосуточно горка для катания на «санках-ватрушках»
- Мастер-класс для детей и взрослых на выбор: рисуем подарки, плетем из бересты, делаем куклу-оберег
- Подарок от принимающей стороны
- Семейная фотосессия от профессиональных фотографов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Питание в первый день тура, алкоголь на пикниках
- Баня (вместимость до 8 человек) - 6000 руб. /сеанс
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для улицы.
Не забывайте, что Вы едете на север. Калевала – это Приполярье. Через 200 км Северный Полярный круг и вечная мерзлота. Север бывает спокоен, но бывает и суров. В разные годы температура в новогодние праздники варьировалась от +5 до -35 градусов.
Одежда, в которой традиционно у нас находятся на улице: куртка «горнолыжка», пуховик, комбинезон; штаны: теплые болоньевые.
Обувь должна быть тёплая.
Не забудьте шапки и рукавицы.
Для детей рекомендуется взять по 2-3 комплекта сменной зимней одежды.
Одежда для банкета.
Банкет проходит в оригинальном чуме «SHAMANI» — это теплое помещение и расположено на территории туркомплекса. Вместо свитеров и тренировочных брюк с начесом отдайте предпочтение красивым нарядам.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право изменения последовательности программы без уменьшения объемов услуг.
Есть ли скидки?
Если Вы приезжаете на своем транспорте или на общественном (без нашего трансфера), то стоимость тура уменьшается:
- для взрослых на 4 000 руб. /чел.;
- для детей на 2 500 руб. /чел.
Предусмотрен ли трансфер?
В первый день тура вас встретят на ж/д вокзале «Кемь» на перроне у центрального входа. Вас будут встречать с табличкой «Калевала».
Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км, 3 часа).
Отправление от ж/д вокзала Кеми 30.12.2025 в 08:00, 11:00, 21:10 и 31.12.2025 в 01:40, 07:15, 11:00.
Информацию по индивидуальным трансферам за доп. плату уточняйте у принимающей стороны.
В последний день тура групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.
Для убывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 3500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от трёх и выше доплата не взимается.
Обратите внимание! Возможна корректировка расписания трансферов в зависимости от праздничного расписания РЖД.
Можно ли в тур с собакой?
Размещение с домашними животными не предусмотрено.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Курение. Категорически запрещено курение во всех помещениях. Для курящих есть места на улице с урнами и пепельницами.
Свечи. Любые источники открытого огня внутри всех помещений категорически запрещены.
Хлопушки. Категорически запрещено использование внутри всех помещений хлопушек, петард, бенгальских огней и прочего, что может стать причиной возгорания.
Китайские фонарики с открытым огнём. Категорически запрещается использовать на всей территории туркомплекса и прилегающих территориях «китайских фонариков» и иных средств переноса огня без контроля человеком.
Фейерверки. Использование фейерверков и салютов на территории туркомплекса запрещено. Разрешено использовать салюты и фейерверки только на озере или пирсе.
Размещение с домашними животными запрещено.
Что будет в меню банкета?
Новогодний стол в чуме «SHAMANI»:
- щука фаршированная;
- салат Оливье;
- салат Мимоза;
- салат Греческий;
- грибочки соленые;
- сырная тарелка с морошковым сиропом;
- икра ряпушковая в тарталетке;
- ряпушка, копченная в масле;
- закуска «Калевальские снежинки»;
- сиги слабосоленые;
- бутерброды с форелью;
- морс брусничный домашний;
- минеральная вода;
- фрукты: яблоки, мандарины, виноград;
- десерт: новогодние пирожные.
- горячее на выбор: жаркое из оленины с брусничным соусом или треска, запеченная с овощами.
Обратите внимание! Сообщите, пожалуйста, до 28 декабря до 12:00, что вы выбрали из горячего жаркое из оленины или треску.
Детское меню на банкете.
Для детей у нас 2 варианта блюд:
- куриные котлеты, гарнир — картофельное пюре или цветные макароны;
- «калевальский конвертик» — картофельное пюре в кукурузной лепешке, обжаренное на гриле.
- фрукты, мороженое.
Обратите внимание! Сообщите, пожалуйста, до 28 декабря до 12:00, какие блюда выбрали ваши дети.
Будет ли Дед Мороз дарить детям подарки?
На новогоднем банкете обязательно будет Дедушка Мороз.
Если Вы хотите подарить своему ребенку подарок и сделать это оригинально, из рук Деда Мороза, это возможно. Упакуйте празднично подарок. Обязательно приклейте имя и фамилию счастливого получателя подарка.
31 декабря до 20:00 передайте администратору туркомплекса подарок. Он будет бережно передан Деду Морозу для вручения на банкете.
Будет ли алкоголь на банкете и на территории?
В стоимость тура включен праздничный банкет и стартовый пакет алкоголя. Из расчета на 4 человека: 1 бутылка игристого вина «Абрау Дюрсо» Брют или полусладкое; 0,5 л настойка из карельских ягод 18% (брусничка или клюковка).
На банкете разрешается принести и употреблять в зале свой алкоголь.
Компенсация за неиспользованный алкоголь, включенный в банкетное меню, не производится.
На территории туркомплекса есть кафе, где могут быть предложены легкие алкогольные напитки.
На уличных пикниках будет продаваться глинтвейн.
Приносить с собой и распивать спиртные напитки в кафе туркомплекса допускается с уплатой «пробкового сбора» 100 руб. с человека.
Употребление алкоголя на улице нами не регулируется.
Какое питание предусмотрено?
Наша компания уделяет большое внимание организации питания и меню. В стоимость программы включено питание: завтраки, обеды на пикниках, ужины и даже сухой паек в дорогу. Питание у нас комплексное. Мы не работаем по меню. Обязательно это учтите.
Мы стараемся радовать наших гостей дарами природы: местная рыба, мясо оленя, ягоды, пироги.
Обратите внимание! Обязательно предупредите нас о ваших ограничениях в еде: аллергия, ограничения, вегетарианство. Мы обязательно учтем. Если вы заранее нас не предупредите о предпочтениях, нам будет сложно моментально прореагировать.
Нужно ли брать с собой наличные или доступна оплата банковской картой?
За все дополнительные услуги, оказанные компанией: сувениры, доп. услуги, баночка варенья и пр., можно рассчитываться банковской картой.
Приобретая дополнительные услуги на территории комплекса, нет необходимости тут же рассчитываться наличными или по карте. Услуги и товар будут записаны в Ваш общий счет для окончательного расчета в день выезда.
Если вы планируете воспользоваться дополнительными услугами нашего туркомплекса, которые не включены в стоимость тура, пожалуйста, заявите о Ваших пожеланиях заранее, до заезда к нам. Мы учтем Ваши пожелания и включим предварительно в список участников.
Будет ли связь?
Основные операторы, которые предоставляют уверенную связь: «МегаФон», МТС. Присутствуют также «Билайн» и «Теле2», но в последнее время, к сожалению, качество очень сильно страдает в нашем районе.
На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Какие услуги предоставляются на территории комплекса?
Для гостей предоставляются следующие бесплатные услуги:
- прогулочные лыжи в комплекте с палками и ботинками;
- освещенная горка, тюбинг;
- финские сани;
- детские снегокаты.
Обязательно возвращайте имущество в зону проката. За разбросанное имущество по территории будут применяться штрафные санкции. Просим уважительно относиться к труду персонала и имуществу туркомплекса.
Туркомплекс предоставляет ряд платных дополнительных услуг. Уточнить полный перечень услуг, стоимость, график мероприятий; заказать услуги вы можете у администратора туркомплекса.
Во сколько происходит заселение и выселение?
Заселение происходит с 14:00, выселение до 12:00.
Что входит в посещение бани?
Посещение бани оплачивается отдельно.
Баня на дровах:
- сеанс 2 часа
- вместимость до восьми человек;
- индивидуальная баня (без «попутчиков»).
В стоимость бани включено: простыни, полотенца, вода, чай, припарки.
Цена: 6000 руб. за сеанс за всех: 1 или 4 или 8 человек — одна цена.