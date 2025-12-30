3 день

Развлечения на поляне

Новый год наступил!

Плавное пробуждение (позднее) с ощущением свершившегося чуда и ожиданием чего-то нового.

Приводим организм в «допраздничное» состояние.

Завораживающий карельский лес, настоящий белый снег, просторы ледяного озера Куйто! И это всё для Вас.

Собираемся размяться после новогодней ночи у центральной ёлочки.

Озорные ведущие проверят Вашу сноровку, смекалку и чувство юмора. За что непременно одарят Вас заслуженными призами и подарками.

На костре приготовим чай, угостим пирожками. Волшебный зимний напиток глинтвейн уже готов.

Всех гостей катаем на снегоходах (как пассажиров), любое количество раз. Будем разрывать на снегоходах просторы озера и приветствовать северное солнце, которое чуть-чуть появилось над горизонтом.

Хотите адреналина? Тогда усаживайтесь на зимний банан. Цепляем за снегоход и… мы постараемся разглядеть Вас в буре снежных завихрений. Зимний трамвайчик прокатит вдоль берега всех желающих.

Любителям спокойного отдыха мы выдадим классические лыжи или снегоступы. И вперед!

Большой обеденный стол возле костра уже готов! Отведайте, гости дорогие, нашу карельскую кухню: уха (а не рыбный суп) из форели и окуня, котлеты из лосятины, карельская выпечка, варенье и чай с дымком.

А ведь для кого-то уже готова русская банька (за доп. плату), с веником березовым и брусничным морсом!

Вернулись с природы. Ощутили легкое головокружение от избытка чистого воздуха? Значит, всё идет по плану!

Активный день и положительные эмоции являются причиной, а следствие — легкий голод. Но у нас уже в кафе столы накрыты на ужин.

Праздник Новый год продолжается!

Тех, кто жаждет душевного общения, приглашаем на вечеринку: квизы, караоке в нашем загадочном чуме«Shamani». Создаем праздничное настроение!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160