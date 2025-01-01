Волшебная Калевала. Новогодний тур в Карелию
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
«Всех гостей катаем на снегоходах (как пассажиров), любое количество раз»
29 дек в 10:00
от 73 000 ₽ за человека
Карельские путешествия. Тур в Калевалу
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
«Вас ждёт место, где родился великий эпос «Калевала», приключения на снегоходах, многообразие вкусов, бескрайние просторы озёр и величественной тайги, которые подарят ощущения настоящей белоснежной сказки»
17 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Снежный драйв в Калевале. Рождественский тур в Карелию
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
«Яркие сафари на снегоходах, царский ужин «Карельская трапеза», мистическое волшебство у хозяйки тайги, легендарная баня, много снега, этническая музыка, тепло и уют Калевалы, северной земли, подарившей миру сказочный эпос»
4 янв в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «На снегоходах»
Самые популярные туры этой рубрики в Кеми
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Кеми в декабре 2025
Сейчас в Кеми в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 тура от 47 000 до 85 000.
Забронируйте тур в Кеми на 2026 год на снегоходах, цены от 47000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль