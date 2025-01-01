Найдено 3 тура в категории « На снегоходах » в Кеми, цены от 47 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На снегоходах 6 дней Волшебная Калевала. Новогодний тур в Карелию Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К... «Всех гостей катаем на снегоходах (как пассажиров), любое количество раз» от 73 000 ₽ за человека На снегоходах 6 дней Карельские путешествия. Тур в Калевалу Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К... «Вас ждёт место, где родился великий эпос «Калевала», приключения на снегоходах, многообразие вкусов, бескрайние просторы озёр и величественной тайги, которые подарят ощущения настоящей белоснежной сказки» от 47 000 ₽ за человека Пешая На снегоходах 7 дней Снежный драйв в Калевале. Рождественский тур в Карелию Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К... «Яркие сафари на снегоходах, царский ужин «Карельская трапеза», мистическое волшебство у хозяйки тайги, легендарная баня, много снега, этническая музыка, тепло и уют Калевалы, северной земли, подарившей миру сказочный эпос» от 85 000 ₽ за человека Все туры Кеми

