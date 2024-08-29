3 дня
Лед Алтая на рождество
Начало: Г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул / г...
«Откройте для себя горнолыжный тур на Телецкое озеро»
5 янв в 10:00
23 900₽ за человека
5 дней
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Н...
«На горнолыжном курорте "Телецкий" вас ждут современные трассы и смотровые площадки с захватывающими видами»
3 янв в 10:00
от 47 900₽ за человека
3 дня
Зимний Алтай и глаза Катуни. Корпоративный тур
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Н...
«Канатная дорога, катание на лыжах или сноубордах»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 34 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра29 августа 2024Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы. Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
- ООльга21 августа 2024Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
- ЕЕкатерина15 августа 2024Наша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моим ростом 175 см., автобус был не комфортным, хотя заявлено было о комфортабельном автобусе.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Горнолыжные туры»
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