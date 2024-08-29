А Александра Лед Алтая на рождество Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы. Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08

О Ольга Лед Алтая на рождество Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)