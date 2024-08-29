Горнолыжные туры – туры в Кемерово

Найдено 3 тура в категории «Горнолыжные туры» в Кемерово, цены от 23 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Лед Алтая на рождество
3 отзыва
3 дня
Лед Алтая на рождество
Начало: Г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул / г...
«Откройте для себя горнолыжный тур на Телецкое озеро»
5 янв в 10:00
23 900 за человека
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Н...
«На горнолыжном курорте "Телецкий" вас ждут современные трассы и смотровые площадки с захватывающими видами»
3 янв в 10:00
от 47 900 за человека
Зимний Алтай и глаза Катуни. Корпоративный тур
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Зимний Алтай и глаза Катуни. Корпоративный тур
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Н...
«Канатная дорога, катание на лыжах или сноубордах»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 34 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    29 августа 2024
    Лед Алтая на рождество
    Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы. Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
    Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎
  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    Лед Алтая на рождество
    Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
    Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
  • Е
    Екатерина
    15 августа 2024
    Лед Алтая на рождество
    Наша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моим ростом 175 см., автобус был не комфортным, хотя заявлено было о комфортабельном автобусе.
    Наша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моим

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Горнолыжные туры»

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  1. Лед Алтая на рождество
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  3. Зимний Алтай и глаза Катуни. Корпоративный тур
Сколько стоит тур в Кемерово в октябре 2024
Сейчас в Кемерово в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 3 тура от 23 900 до 47 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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