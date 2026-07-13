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Сибирь в деталях

Воевода встретит вас колокольным звоном в настоящем казачьем остроге 17 века, где вы примерите исторические кафтаны и пройдете по легендарному Сибирскому тракту.

А уже на следующий день вы будете разглядывать немыслимых
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драконов и жар-птиц, застывших в деревянном кружеве старинных особняков.

От созерцания прошлого вы перенесетесь в эпицентр индустриальной мощи: увидите гигантский угольный разрез с его масштабными механизмами и спуститесь в сердце шахтерского дела, чтобы затем отдать дань памяти легендарному монументу Эрнста Неизвестного.

Кульминацией станет путешествие к самому сердцу Сибири: вы подниметесь на канатной дороге к шаманской горе Каритшал, где горная тундра встречается с альпийскими лугами.

Вы пройдете на лодках по мистической реке Мрас-Су, увидите скелет уникального динозавра, найденного только здесь, и сделаете фото на фоне озера в форме сердца.

Сибирь в деталяхФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сибирь в деталяхФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сибирь в деталяхФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия "В гостях у Воеводы!". Музей истории Томска. Обзорная экскурсия "Город над Томью…"

Прибытие в Томск трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в отель, раннее заселение, завтрак (отель «Спорт-Отель»).

Когда первые казаки переступили за уральские горы, воинственно встретили их многочисленные войска местного хана Кучума… Сложным было освоение Сибири, много сил ушло на установление первых казачьих острогов…

И Вы свое путешествие начнете с посещения одного из первых казачьих острогов земли Сибирской.

10:00 Экскурсия «В гостях у Воеводы!» в интерактивный музей под открытым небом Семилуженский острог. Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва-Пекин — по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.

Этой дорогой шел в ссылку прадед Пушкина Ганнибал. Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую.

Туристы посетят казачий острог 17в. Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт.

Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, поднимутся на колокольню и примерят казацкие кафтаны 17в., сделают колоритные фото.

13:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза».

14:00 Музей истории Томска. Туристы узнают, как основали город Томск, как выглядел Томский острог, познакомятся с бытом томичей и насладятся панорамой города со смотровой площадки.

15:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…». Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, листает страницы истории города с 1604 года по наши дни.

Показывает уникальные деревянные постройки — визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр.

18:00 Возвращение в отель, отдых.

Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.

Экскурсия "В гостях у Воеводы!". Музей истории Томска. Обзорная экскурсия "Город над Томью…"Экскурсия "В гостях у Воеводы!". Музей истории Томска. Обзорная экскурсия "Город над Томью…"Экскурсия "В гостях у Воеводы!". Музей истории Томска. Обзорная экскурсия "Город над Томью…"
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2 день

Экскурсия "Деревянное кружево Томска". Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей. Экскурсия "Следственная тюрьма НКВД"

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Экскурсия «Деревянное кружево Томска» с посещением Музея деревянного зодчества – экскурсия проведет Вас по томским улочкам, сохранившим настоящие шедевры деревянной архитектуры, Вы увидите дом с жар-птицами, дом с драконами, особняк Хомича и многое другое.

13:00 Обед.

14:00 Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей – особняк золотопромышленника Асташева «Томск – часть великого чайного пути».

А вы знали, что именно Томичи впервые привезли на стол русского царя чай из Китая? Узнать, как именно в Томске впервые в истории появились чаи с добавками, как проходил в Сибири период «Золотой лихорадки» смогут экскурсанты на этой экскурсии.

15:00 Экскурсия «Следственная тюрьма НКВД» – посещение первого в России мемориального музея.

16:30 Свободное время.

Дополнительно, за отдельную плату, вы можете посетить:

  • мастер класс по росписи медведя – хозяина тайги, услышать удивительные истории об этом зверей;
  • фирменный магазин «Сибирский Кедр». Туристы смогут приобрести конфеты ручной работы, которые производятся только в Томске из кедрового ореха, собранного в сибирских лесах, с клюквой и настоящим швейцарским шоколадом; Иван-Чай из Томского леса, кедровое масло, вяленную клюкву и сухие грибочки, собранные на Васюганских болотах;
  • экскурсия в Музей «Профессорская квартира»;
  • экскурсия в Областной художественный музей;
  • экскурсия в Музей славянской мифологии.

Экскурсионный день пешеходный (возможно автобусное обслуживание за доп. плату).

Экскурсия "Деревянное кружево Томска". Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей. Экскурсия "Следственная тюрьма НКВД"Экскурсия "Деревянное кружево Томска". Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей. Экскурсия "Следственная тюрьма НКВД"Экскурсия "Деревянное кружево Томска". Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей. Экскурсия "Следственная тюрьма НКВД"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия на угольном разрезе. Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка»

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице «Кузбасс» 3*.

Завтрак в ресторане гостиницы.

11:30 Трансфер на угольный разрез.

Экскурсия на угольном разрезе с обедом в столовой предприятия. У вас есть уникальная возможность увидеть масштабное производство по открытой добыче угля.

Вы посетите «координационное сердце» — диспетчерский пункт, где познакомитесь с работой горного диспетчера и увидите на мониторах работу горнотранспортного оборудования в реальном времени; побываете на смотровой площадке, откуда открывается масштабная панорама разреза и его деятельности.

Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного.

Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта). «Красная горка» — музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. В экспозиции «Шахта» представлена история угледобычи от первых штолен до разрезов.

Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.

На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.

За дополнительную плату:

Ужин в ресторане «Забой» (доп. плата) — средний чек 2500 руб.;

Экскурсия «Неповторимые» в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом. Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски».

В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра (от 1500 руб. с чел. при наборе группы от 10 человек) – бронируется при бронировании тура, оплачивается на месте.

Экскурсия на угольном разрезе. Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка»Экскурсия на угольном разрезе. Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка»Экскурсия на угольном разрезе. Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музея

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. На нашей экскурсии мы прогуляемся по набережной, побываем в уютном дворике «жилкомбината». Мы расскажем Вам, что объединяет Кемерово с МХАТом, покажем «Питерские» арки.

Мы покажем Вам как динамично меняется город сегодня: появляются новые объекты, реализуются новые подходы к организации пространства. Вы убедитесь, что «Кемерово — город оптимистов». Этот эпитет, данный городу московским журналистом еще в 1929 году, остается актуальным и сегодня.

11:30 Трансфер в д. Писаная (55 км).

Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Шорский улус «Кезек», скала, мастер класс по изготовлению петроглифов.

Томская Писаница — древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России.

Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства. Музей знакомит с основными вехами освоения территории. Мы узнаем кем были жители Притомья в доисторический период и в древности.

Обед охотника в кафе «Юрта».

Трансфер в г. Кемерово (55 км).

17:00 Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на в 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования.

Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского — ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.

Скелет обнаружен экспедиционным отрядом музея в 2014 году во время раскопок на территории Шестаковского археологического комплекса – самого крупного в России местонахождения динозавров.

Нигде в России подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися цельными скелетами и останками целых семей динозавров нет. Находки животных начала мелового периода в Шестаково на столько значимы, что ставят его в ряд самых уникальных мировых местонахождений.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музеяАвтобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музеяАвтобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музеяАвтобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музеяАвтобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музея
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5 день

Новокузнецк

Завтрак в отеле.

08:30 Трансфер в г. Новокузнецк (225 км).

11:30 Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость». История города начинает отсчет с возведения Кузнецкого острога в 1618 году. Позже, в 1800 г., для защиты Южной Сибири от китайской угрозы было начато строительство Кузнецкой крепости.

Кузнецкая крепость — единственный за Уралом музей бастионного типа. Мощное оборонительное сооружение, настоящие крепостные пушки – отличное место для фотосессии.

Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.

В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.

14:00 Обед в кафе города.

Автобусно — пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду». «Я знаю — город будет, я знаю, саду – цвесть…» — эти известные строки Владимир Маяковский посвятил строителям Кузнецкстроя.

Экскурсия знакомит с историей, вдохновившей поэта — историй строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического.

Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города.

17:00 Расселение в гостиница «Новокузнецкая».

Свободное время.

За дополнительную плату: Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк». (700 руб.).

Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина — главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК. Или Краеведческого музея г. Новокузнецка Экскурсия «промышленное становление города» (от 250 руб.).

НовокузнецкНовокузнецкНовокузнецк
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6 день

Обзорная экскурсия «Край живых гор»

09:30 Сбор группы на ж/д вокзале Новокузнецка. Трансфер из Новокузнецка в п. Шерегеш (165км)

12:30 Обзорная экскурсия «Край живых гор». Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории. Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре.

История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам. Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.

Обед в кафе. Заселение в гостиницу.

Свободное время.

За дополнительную плату:

  • «дог-трекинг в Горной Шории». Прогулка в связке с собакой-компаньоном в окрестностях отельного городка. Маршрут по пересеченной местности, допускаются дети с 10 лет (1000 руб.);
  • этнографический вечер с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни, ужин. (2000 руб. — при наборе группы от 10 человек).
Обзорная экскурсия «Край живых гор»Обзорная экскурсия «Край живых гор»Обзорная экскурсия «Край живых гор»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Путешествие в Шорский Улус

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Экскурсия в шорский улус. В 80 км от п. Шерегеш в сибирской тайге находится крупный Шорский улус – Усть-Кабырза. Вы побываете на водной экскурсии на моторных лодках по живописной горно-таежной реке Мрас-Су.

Встретитесь с местной художницей и познакомитесь с ее творчеством, увидите одно из семи чудес Кузбасса – скульптуру скульптура Золотая Шория всемирно известного скульптора Даши Намдакова.

Обед.

Свободное время.

Путешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский Улус
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Сердце Шерегеша

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Свободное время для дополнительных экскурсий.

Экскурсия на квадроциклах к мегалитам (за доп. плату от 2500 руб.)

13:00 Экскурсия к озеру Сердце Шерегеша, Чудесное искусственное озеро в форме сердца, приятная прогулка по таежному лесу вдоль берега реки Мундыбаш.

14:00 Обед — пикник на берегу озера.

15:30 Трансфер в Новокузнецк

18:00 прибытие в Новокузнецк –Окончание программы на ж/д вокзале г. Новокузнецка / у гостиницы «Новокузнецкая».

Трансфер в Кемерово – 21:00 прибытие в Кемерово

За дополнительную плату. Продление проживания в гостинице «Новокузнецкая» (от 2100 руб.)

Сердце ШерегешаСердце ШерегешаСердце Шерегеша
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека: 77 400 руб. (при двухместном размещении в стандартных номерах).

Доплата за одноместное размещение: 10 500 руб.

Варианты проживания

Спорт-Отель

2 ночи

Гостиница «Спорт-Отель» предлагает комфортное размещение гостей в центре Кировского района г. Томска, по адресу: ул. Красноармейская, 124, рядом с Дворцом зрелищ и спорта, площадью Молодости и Поющим фонтаном.

«Спорт-Отель» - это 44 комфортабельных номера различных категорий: стандарт, люкс, апартаменты (с полноценной кухней и обеденной зоной). Общая вместимость гостей - от 44 до 85 человек.

В каждом номере: tv, wi-fi, система кондиционирования и вентиляции, холодильник, чайник, ванная комната с душевой кабиной и санузлом, комплект полотенец, набор мыльных принадлежностей в индивидуальной упаковке, набор для приготовления чая/кофе.

На 8-м этаже гостиницы расположено кафе "8 небо" с панорамным видом на город и конференц-зал со всем необходимым оборудованием.

Также в отеле имеется массажный кабинет по уходу за лицом, где Вы можете отдохнуть, расслабиться и порадовать себя.

Спорт-ОтельСпорт-ОтельСпорт-ОтельСпорт-ОтельСпорт-ОтельСпорт-Отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Кузбасс»

2 ночи

Гостиница «Кузбасс» располагается в Кемерово по адресу ул. Весенная, 20. Гостиница открыла двери своих номеров в ожидании первых постояльцев ещё в 1968 году и до сих пор не хочет передавать свой пост конкурентам, оставаясь надёжным партнёром и другом. Постоянно модернизируясь и шагая в ногу с современными требованиями, он объединил широкий ассортимент услуг, как для бизнесменов, так и для туристов.

Номерной фонд гостиницы составлен из пяти категорий, каждая из которых различается по размещению, а также классу комфорта. В любом случае, Вас всегда ожидает удобная мебель, ванная комната и необходимая техника. Каждый постоялец может воспользоваться парковкой, посетить фитнес-зал.

Восстановите силы, подкрепившись в ресторане русской кухни, и не забудьте заглянуть в сувенирный магазин. Отправить памятные открытки и письма можно сразу из почтового отделения, которое находится в гостинице.

Для тех, кому необходимо собрать переговоры или важную встречу, имеется конференц-зал, оснащенный современным оборудованием, с которым каждая конференция пройдет на высоте.

Поблизости расположены театр драмы и два музея - краеведческий и изобразительных искусств, а также памятник Михайло Волкову.

Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Новокузнецкая

3 ночи

Отель «Новокузнецкая» расположен в городе Новокузнецк. К услугам гостей — бар, общий лаундж и сад. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер.

НовокузнецкаяНовокузнецкаяНовокузнецкаяНовокузнецкаяНовокузнецкаяНовокузнецкая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе (стандартный номер)
  • Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Томска и обратно из Кемерово
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
  • Дополнительные экскурсии
  • Доп. ночь в Новокузнецке
Место начала и завершения?
Г. Томск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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