мар
Программа тура по дням
Глаза Катуни
9:00 Прибытие, завтрак в кафе.
10:00 Обряд посвящения: купание в зимних озерах Глаза Катуни, баня на берегу (баня оплата дополнительно).
13:00 Заселение на базу отдыха.
Обед (не входит в стоимость).
Свободное время.
19:00 Свободное общение, по желанию баня, СПА (оплата дополнительно).
Чуйский тракт
9:00 Завтрак.
9:40 Выезд на экскурсию по одной из самых красивых дорог мира – по Чуйскому тракту.
В пути нас ждут два перевала: Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, потрясающий Ильгуменский порог, песчаные столбы и слияние Чуи и Катуни.
15:00 Конечная точка нашего маршрута: слияние Чуи и Катуни, выезд в обратный путь.
20:00 Возвращение в отель, СПА или баня по желанию (СПА и баня заказывается заранее, оплачивается дополнительно).
Манжерок. Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Едем на горнолыжный курорт "Манжерок", где есть подъемник на вершину г. Малая Синюха.
Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде могут взять в прокате снаряжение и покататься.
Для тех, кто не катается будет организована дополнительная экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой, обрядом на процветание у Золотой бабы и фотосессией (дополнительно 1 200 руб или ски-пас).
Обедаем или пьем кофе в новом ресторане на высоте 2020 м с панорамном видом (не входит в стоимость).
15:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип номера
|Двухместное
|номера класса "Турист"
|19 900
|номера класса "Стандарт"
|23 900
|номера класса “ЭКО-Шале”
|35 900
Варианты проживания
Отель «Кедровый остров» или аналогичный
Уникальный ЭКО-отель на берегу Катуни, у Семинского порога, удивительные виды на лес, горы, Катунь. Эпическая смотровая площадка прямо на территории отеля. Для гостей отеля работает: ресторан, СПА-комплекс, комплекс бань с сибирским чаном на дровах. Для всех категорий номеров включены завтраки на шведской линии в ресторане отеля.
Размещение в номера класса "Турист".
Размещение в номере на 2-м этаже двухэтажного кедрового коттеджа. В номере двуспальная кровать, тумбочки, вешалка для одежды. Общий холл, холодильник, чайник, обеденная зона, ТВ, общий WC на этаже.
Размещение в номера класса "Стандарт".
Размещение в номере на 1-м этаже двухэтажного кедрового коттеджа. В номере две односпальные или двуспальная кровать (в некоторых номерах возможно размещение дополнительного места на раскладушке), ТВ, Wi-Fi, зона отдыха, холодильник, чайный набор, гардероб.
Размещение в номера класса “ЭКО-Шале”.
Размещение в Элегантном шале на 2 номера или в отельно стоящем ЭКО-доме VIP класса из цельного кедрового бруса с видом на Катунь.
В каждом номере: двуспальная кровать, раскладной диван, ТВ, Wi-Fi, зона отдыха, мини-кухня, чайный набор, гардероб, терраса, WC.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание в выбранном номере отеля
- Питание: 2 завтрака
- Экскурсии (кроме дополнительной)
- Информационное сопровождение от профессиональных гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новокузнецка, г. Кемерово и обратно
- Завтрак в день заезда 700 руб
- Обеды, ужины - средний чек 1000 руб
- Экскурсионный подъем или скипасс на Манжероке - от 1200 руб
- Баня на Голубых озерах - 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).
Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем - можно взять в прокате.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер?
Тип транспорта: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).
Во сколько и откуда отправление трансфера?
Сбор группы: 7 марта 2025.
- Кемерово накануне (6.03) в 23:00 от Летнего вокзала;
- Новокузнецк 01:30 от Прокопьевского кольца;
- Новосибирск в 00:01 от ЖД вокзала;
- Барнаул в 03:30 от кафе Облепиха (Новоалтайское);
- Горно-Алтайск в 8:30 от аэропорта.
- Горно-Алтайск – 17:00;
- Барнаул – 21:30;
- Новосибирск – 01:00;
- Новокузнецк – 00:00;
- Кемерово – 02:00;