Мои заказы

Сказочная Катунь на Алтае в марте

Акция! Скидка на последние 2 места в номере “Турист” 16 615 руб. /чел. вместо 19 900 руб. /чел! Скидка на последние 2 места в номере стандарт 20 315 руб. /чел.
читать дальше

вместо 23 900 руб.

/чел!(скидки только на двухместное размещение).Приглашаем вас на уникальный тур в места силы! Исследуйте красивые Голубые озера "Глаза Катуни", насладитесь живописными перевалами Чуйского тракта и поднимитесь на вершину горы Малая Синюха на курорте Манжерок.

Сказочная Катунь на Алтае в мартеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сказочная Катунь на Алтае в мартеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сказочная Катунь на Алтае в мартеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
6
мар

Программа тура по дням

1 день

Глаза Катуни

9:00 Прибытие, завтрак в кафе.

10:00 Обряд посвящения: купание в зимних озерах Глаза Катуни, баня на берегу (баня оплата дополнительно).

13:00 Заселение на базу отдыха.

Обед (не входит в стоимость).

Свободное время.

19:00 Свободное общение, по желанию баня, СПА (оплата дополнительно).

Глаза КатуниГлаза КатуниГлаза КатуниГлаза Катуни
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Чуйский тракт

9:00 Завтрак.

9:40 Выезд на экскурсию по одной из самых красивых дорог мира – по Чуйскому тракту.

В пути нас ждут два перевала: Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, потрясающий Ильгуменский порог, песчаные столбы и слияние Чуи и Катуни.

15:00 Конечная точка нашего маршрута: слияние Чуи и Катуни, выезд в обратный путь.

20:00 Возвращение в отель, СПА или баня по желанию (СПА и баня заказывается заранее, оплачивается дополнительно).

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Манжерок. Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Едем на горнолыжный курорт "Манжерок", где есть подъемник на вершину г. Малая Синюха.

Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде могут взять в прокате снаряжение и покататься.

Для тех, кто не катается будет организована дополнительная экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой, обрядом на процветание у Золотой бабы и фотосессией (дополнительно 1 200 руб или ски-пас).

Обедаем или пьем кофе в новом ресторане на высоте 2020 м с панорамном видом (не входит в стоимость).

15:00 Выезд домой.

Манжерок. ОтъездМанжерок. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип номераДвухместное
номера класса "Турист"19 900
номера класса "Стандарт"23 900
номера класса “ЭКО-Шале”35 900

Варианты проживания

Отель «Кедровый остров» или аналогичный

2 ночи

Уникальный ЭКО-отель на берегу Катуни, у Семинского порога, удивительные виды на лес, горы, Катунь. Эпическая смотровая площадка прямо на территории отеля. Для гостей отеля работает: ресторан, СПА-комплекс, комплекс бань с сибирским чаном на дровах. Для всех категорий номеров включены завтраки на шведской линии в ресторане отеля.

Размещение в номера класса "Турист".

Размещение в номере на 2-м этаже двухэтажного кедрового коттеджа. В номере двуспальная кровать, тумбочки, вешалка для одежды. Общий холл, холодильник, чайник, обеденная зона, ТВ, общий WC на этаже.

Размещение в номера класса "Стандарт".

Размещение в номере на 1-м этаже двухэтажного кедрового коттеджа. В номере две односпальные или двуспальная кровать (в некоторых номерах возможно размещение дополнительного места на раскладушке), ТВ, Wi-Fi, зона отдыха, холодильник, чайный набор, гардероб.

Размещение в номера класса “ЭКО-Шале”.

Размещение в Элегантном шале на 2 номера или в отельно стоящем ЭКО-доме VIP класса из цельного кедрового бруса с видом на Катунь.

В каждом номере: двуспальная кровать, раскладной диван, ТВ, Wi-Fi, зона отдыха, мини-кухня, чайный набор, гардероб, терраса, WC.

Отель «Кедровый остров» или аналогичныйОтель «Кедровый остров» или аналогичныйОтель «Кедровый остров» или аналогичныйОтель «Кедровый остров» или аналогичный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание в выбранном номере отеля
  • Питание: 2 завтрака
  • Экскурсии (кроме дополнительной)
  • Информационное сопровождение от профессиональных гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новокузнецка, г. Кемерово и обратно
  • Завтрак в день заезда 700 руб
  • Обеды, ужины - средний чек 1000 руб
  • Экскурсионный подъем или скипасс на Манжероке - от 1200 руб
  • Баня на Голубых озерах - 500 руб
Место начала и завершения?
Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новокузнецк, г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).

Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем - можно взять в прокате.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер?

Тип транспорта: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).

Во сколько и откуда отправление трансфера?

Сбор группы: 7 марта 2025.

  • Кемерово накануне (6.03) в 23:00 от Летнего вокзала;
  • Новокузнецк 01:30 от Прокопьевского кольца;
  • Новосибирск в 00:01 от ЖД вокзала;
  • Барнаул в 03:30 от кафе Облепиха (Новоалтайское);
  • Горно-Алтайск в 8:30 от аэропорта.
Ориентировочное время возвращения:
  • Горно-Алтайск – 17:00;
  • Барнаул – 21:30;
  • Новосибирск – 01:00;
  • Новокузнецк – 00:00;
  • Кемерово – 02:00;
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Кемерово

Похожие туры из Кемерово

Зимний Алтай и глаза Катуни. Корпоративный тур
На автобусе
3 дня
Зимний Алтай и глаза Катуни. Корпоративный тур
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Н...
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 34 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кемерово
Все туры из Кемерово