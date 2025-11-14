2 день

Чуйский тракт

9:00 Завтрак.

9:40 Выезд на экскурсию по одной из самых красивых дорог мира – по Чуйскому тракту.

В пути нас ждут два перевала: Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, потрясающий Ильгуменский порог, песчаные столбы и слияние Чуи и Катуни.

15:00 Конечная точка нашего маршрута: слияние Чуи и Катуни, выезд в обратный путь.

20:00 Возвращение в отель, СПА или баня по желанию (СПА и баня заказывается заранее, оплачивается дополнительно).

