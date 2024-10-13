Зимний Алтай и глаза Катуни. Корпоративный тур

Зимний Алтай и глаза Катуни
Уникальный корпоративный тур в место силы – Голубые озера "Глаза Катуни".

Этот тур предлагает вашему коллективу незабываемый опыт в сочетании с активным отдыхом и возможностью укрепить командный дух.
5
3 отзыва
Зимний Алтай и глаза Катуни. Корпоративный тур
Зимний Алтай и глаза Катуни. Корпоративный тур
Зимний Алтай и глаза Катуни. Корпоративный тур
Ближайшие даты:
10
янв17
янв24
янв31
янв7
фев14
фев21
фев
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Голубые озера

9:00 Прибытие, завтрак в кафе.

10:00 Обряд посвящения: купание в зимних озерах Глаза Катуни, баня на берегу.

13:00 Заселение на базу отдыха.

Обед, свободное время.

16:00 Тимбилдинг, игра на коллективное построение стратегии или ваша программа.

18:00 Корпоративная мафия.

20:00 Ужин, свободное общение.

Голубые озераГолубые озераГолубые озераГолубые озера
2 день

Горнолыжный курорт

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на зимний курорт "Манжерок".

Канатная дорога, катание на лыжах или сноубордах.

Медитация на процветание или очищение.

13:00 Обед.

14:00 Занятие с тренером по горным лыжам, или сноуборду для новичков, свободное катание для продвинутых.

17:00 Возвращение в отель.

18:00 Ужин.

19:00 Тимбилдинг: командная игра на сплочение или ваша программа.

21:00 Баня, свободное общение.

Горнолыжный курортГорнолыжный курортГорнолыжный курортГорнолыжный курорт
3 день

Лебединое озеро. Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на экскурсию на озеро Лебединое, место зимовки белых лебедей.

14:00 Путь домой, корпоративные игры на доверие в пути.

Лебединое озеро. ОтъездЛебединое озеро. ОтъездЛебединое озеро. ОтъездЛебединое озеро. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле или глэмпинге.

Стоимость зависит от количества человек, выбранного отеля, даты заезда и дополнительных услуг.

Минимальная стоимость на 1 человека при наборе группы 15 человек – 34 900 рублей (двухместное размещение).

Варианты проживания

Туристическая деревня «Кедровый остров»

2 ночи

Атмосферный парк-отель на берегу Катуни.

На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.

Номера класса "Стандарт", в номере есть одна двуспальная кровать или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор.

Номера класса "Эко", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец. На три номера чайник, телевизор, санузел.

Включены завтраки.

Туристическая деревня «Кедровый остров»Туристическая деревня «Кедровый остров»Туристическая деревня «Кедровый остров»

Эко-отель «Алтика»

2 ночи

Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.

Номера класса "Стандарт" и "Стандарт плюс" 2-3 местное размещение.

Уютный номер расположен в основном корпусе ЭКО-отеля.

Одна из стен любого номера категории Стандарт – панорамное окно.

В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, минихолодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновй бор Ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж

Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание в выбранном отеле
  • Трехразовое питание по программе
  • Экскурсии и входные билеты
  • Фотосессия
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новокузнецка, г. Кемерово и обратно
  • СКИ-пасс
  • Инструктор для новичков
Место начала и завершения?
Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новокузнецк, г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).

Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем - можно взять в прокате.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер?

Тип транспорта: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).

Во сколько и откуда отправление трансфера?

Сбор группы: по запросу заказчика

Города выезда: Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск.

Трансфер из другого города по запросу.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 окт 2024
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою вся группа подружилась, что за такой короткий срок стало приятным бонусом. Хочется поехать еще!
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою
А
29 авг 2024
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы.
Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,
О
21 авг 2024
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)

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