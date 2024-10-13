Этот тур предлагает вашему коллективу незабываемый опыт в сочетании с активным отдыхом и возможностью укрепить командный дух.
Программа тура по дням
Голубые озера
9:00 Прибытие, завтрак в кафе.
10:00 Обряд посвящения: купание в зимних озерах Глаза Катуни, баня на берегу.
13:00 Заселение на базу отдыха.
Обед, свободное время.
16:00 Тимбилдинг, игра на коллективное построение стратегии или ваша программа.
18:00 Корпоративная мафия.
20:00 Ужин, свободное общение.
Горнолыжный курорт
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на зимний курорт "Манжерок".
Канатная дорога, катание на лыжах или сноубордах.
Медитация на процветание или очищение.
13:00 Обед.
14:00 Занятие с тренером по горным лыжам, или сноуборду для новичков, свободное катание для продвинутых.
17:00 Возвращение в отель.
18:00 Ужин.
19:00 Тимбилдинг: командная игра на сплочение или ваша программа.
21:00 Баня, свободное общение.
Лебединое озеро. Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию на озеро Лебединое, место зимовки белых лебедей.
14:00 Путь домой, корпоративные игры на доверие в пути.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле или глэмпинге.
Стоимость зависит от количества человек, выбранного отеля, даты заезда и дополнительных услуг.
Минимальная стоимость на 1 человека при наборе группы 15 человек – 34 900 рублей (двухместное размещение).
Варианты проживания
Туристическая деревня «Кедровый остров»
Атмосферный парк-отель на берегу Катуни.
На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.
Номера класса "Стандарт", в номере есть одна двуспальная кровать или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор.
Номера класса "Эко", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец. На три номера чайник, телевизор, санузел.
Включены завтраки.
Эко-отель «Алтика»
Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.
Номера класса "Стандарт" и "Стандарт плюс" 2-3 местное размещение.
Уютный номер расположен в основном корпусе ЭКО-отеля.
Одна из стен любого номера категории Стандарт – панорамное окно.
В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, минихолодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновй бор Ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание в выбранном отеле
- Трехразовое питание по программе
- Экскурсии и входные билеты
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новокузнецка, г. Кемерово и обратно
- СКИ-пасс
- Инструктор для новичков
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).
Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем - можно взять в прокате.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер?
Тип транспорта: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).
Во сколько и откуда отправление трансфера?
Сбор группы: по запросу заказчика
Города выезда: Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск.
Трансфер из другого города по запросу.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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