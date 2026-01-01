1 день

Знакомство с озером Ая

Встреча гостей:

23:50 г. Кемерово Летний АВ, Ленина 90/4;

05:00 Барнаул кафе Облепиха;

8:00-9:00 автовокзал и аэропорт г. Горно-Алтайск (Республика Алтай).

09:00 Приезд на базу отдыха.

Заселение начинается с 14:00, поэтому у вас есть время отдохнуть и осмотреться.

Вы можете сдать вещи в камеру хранения, прогуляться по территории базы, насладиться видами реки Катунь, поплавать в бассейне и позавтракать в кафе (не входит в стоимость).

14:00 К группе присоединяется гид.

После заселения начинается активная программа:

прогулка на озеро Ая;

пляжный отдых и купание;

конная прогулка к горе Чёртов палец — для любителей активного отдыха (стоимость уточняйте отдельно);

горный драйв на квадроциклах (стоимость уточняйте отдельно);

Вечером — совместный ужин на берегу Катуни (не входит в стоимость)..

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160