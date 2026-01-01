Программа тура по дням
Знакомство с озером Ая
Встреча гостей:
- 23:50 г. Кемерово Летний АВ, Ленина 90/4;
- 05:00 Барнаул кафе Облепиха;
- 8:00-9:00 автовокзал и аэропорт г. Горно-Алтайск (Республика Алтай).
09:00 Приезд на базу отдыха.
Заселение начинается с 14:00, поэтому у вас есть время отдохнуть и осмотреться.
Вы можете сдать вещи в камеру хранения, прогуляться по территории базы, насладиться видами реки Катунь, поплавать в бассейне и позавтракать в кафе (не входит в стоимость).
14:00 К группе присоединяется гид.
После заселения начинается активная программа:
- прогулка на озеро Ая;
- пляжный отдых и купание;
- конная прогулка к горе Чёртов палец — для любителей активного отдыха (стоимость уточняйте отдельно);
- горный драйв на квадроциклах (стоимость уточняйте отдельно);
Вечером — совместный ужин на берегу Катуни (не входит в стоимость)..
Пещеры, водопад и знаменитый Манжерок
Вас ждёт насыщенная программа с посещением главных достопримечательностей региона:
Тавдинские пещеры и мини-поход;
Камышлинский водопад, прогулка по лесу и моторафтинг (по желанию, не входит в стоимость);
Всесезонный курорт Манжерок — один из самых известных курортов Алтая (2 часа свободного времени для прогулок).
Продолжительность экскурсий — 6–7 часов.
Вечером — алтайский травяной чай на берегу Катуни и отдых у бассейна.
Сувениры Алтая
До 12:00 — свободное время и отдых на базе у реки Катунь.
12:00 Выезд домой.
По пути запланированы остановки:
- сувенирный рынок — возможность приобрести подарки и памятные изделия;
- памятник В. М. Шукшину на горе Пикет.
Далее — дорога домой.
Мы не прощаемся и будем рады видеть вас снова.
Возвращение: Горно-Алтайск 13:00, Барнаул 16:00, Кемерово 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристическом центре “Империя туризма”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- номер "мансарда" с удобствами на территории – 16 100 рублей;
- модульный домик с панорамным окном с удобствами на территории – 18 200 рублей;
- номер "стандарт" с комфортом – 21 200 рублей.
Скидка на детей 7-12 лет:
- при размещении взрослый + ребенок – 3%
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка
- при размещении 2 взрослых + ребенок – 10% на ребенка.
В тур допускаются дети от 6 лет в сопровождении законных представителей.
Варианты проживания
База отдыха «Империя туризма»
Комплекс "Империя туризма" располагается в поселке Ая Алтайского края. На территории имеется открытый бассейн с шезлонгами и зонтами, сад и принадлежности для барбекю, круглосуточная стойка регистрации и автостоянка для личного транспорта. В окрестностях можно поиграть в теннис и бадминтон, посетить сауну или отправиться в поход. Работает анимационный персонал, вечером открыт ночной клуб.
Гостям предлагается комфортное размещение в просторных комнатах различной вместимости. Семейные номера с удобствами обставлены удобной мягкой мебелью и современной техникой. Также имеются душевые кабины и туалеты во дворе, есть полотенца и средства гигиены.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание на атмосферной базе отдыха на берегу Катуни
- Завтраки на базе
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула/ г. Кемерово и обратно
- Входные билеты - 800 руб. за все места
- Подъемник на Манжерок (цены динамичные)
- Питание (обеды, ужины) - средний чек 800 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.