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Нижняя катунь и озеро Ая. Неспешный отдых на Алтае

Нижняя катунь и озеро Ая
Озеро Ая – единственное теплое озеро Алтая, где развит пляжный отдых, где царит атмосфера веселья м счастья! Вас ждут драйвовые экскурсии, бассейн, турбаза на берегу Катуни с площадками для детских игр и ночным клубом для взрослых. Желающие прокатятся на конях и квадроциклах. Проведите июльские выходные в горах в дружеской обстановке.
Нижняя катунь и озеро Ая. Неспешный отдых на АлтаеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Нижняя катунь и озеро Ая. Неспешный отдых на АлтаеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Нижняя катунь и озеро Ая. Неспешный отдых на АлтаеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с озером Ая

Встреча гостей:

  • 23:50 г. Кемерово Летний АВ, Ленина 90/4;
  • 05:00 Барнаул кафе Облепиха;
  • 8:00-9:00 автовокзал и аэропорт г. Горно-Алтайск (Республика Алтай).

09:00 Приезд на базу отдыха.

Заселение начинается с 14:00, поэтому у вас есть время отдохнуть и осмотреться.

Вы можете сдать вещи в камеру хранения, прогуляться по территории базы, насладиться видами реки Катунь, поплавать в бассейне и позавтракать в кафе (не входит в стоимость).

14:00 К группе присоединяется гид.

После заселения начинается активная программа:

  • прогулка на озеро Ая;
  • пляжный отдых и купание;
  • конная прогулка к горе Чёртов палец — для любителей активного отдыха (стоимость уточняйте отдельно);
  • горный драйв на квадроциклах (стоимость уточняйте отдельно);

Вечером — совместный ужин на берегу Катуни (не входит в стоимость)..

Знакомство с озером АяЗнакомство с озером АяЗнакомство с озером АяЗнакомство с озером Ая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пещеры, водопад и знаменитый Манжерок

Вас ждёт насыщенная программа с посещением главных достопримечательностей региона:

Тавдинские пещеры и мини-поход;

Камышлинский водопад, прогулка по лесу и моторафтинг (по желанию, не входит в стоимость);

Всесезонный курорт Манжерок — один из самых известных курортов Алтая (2 часа свободного времени для прогулок).

Продолжительность экскурсий — 6–7 часов.

Вечером — алтайский травяной чай на берегу Катуни и отдых у бассейна.

Пещеры, водопад и знаменитый МанжерокПещеры, водопад и знаменитый МанжерокПещеры, водопад и знаменитый МанжерокПещеры, водопад и знаменитый Манжерок
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сувениры Алтая

До 12:00 — свободное время и отдых на базе у реки Катунь.

12:00 Выезд домой.

По пути запланированы остановки:

  • сувенирный рынок — возможность приобрести подарки и памятные изделия;
  • памятник В. М. Шукшину на горе Пикет.

Далее — дорога домой.

Мы не прощаемся и будем рады видеть вас снова.

Возвращение: Горно-Алтайск 13:00, Барнаул 16:00, Кемерово 21:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристическом центре “Империя туризма”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • номер "мансарда" с удобствами на территории – 16 100 рублей;
  • модульный домик с панорамным окном с удобствами на территории – 18 200 рублей;
  • номер "стандарт" с комфортом – 21 200 рублей.

Скидка на детей 7-12 лет:

  • при размещении взрослый + ребенок – 3%
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка
  • при размещении 2 взрослых + ребенок – 10% на ребенка.

В тур допускаются дети от 6 лет в сопровождении законных представителей.

Варианты проживания

База отдыха «Империя туризма»

2 ночи

Комплекс "Империя туризма" располагается в поселке Ая Алтайского края. На территории имеется открытый бассейн с шезлонгами и зонтами, сад и принадлежности для барбекю, круглосуточная стойка регистрации и автостоянка для личного транспорта. В окрестностях можно поиграть в теннис и бадминтон, посетить сауну или отправиться в поход. Работает анимационный персонал, вечером открыт ночной клуб.

Гостям предлагается комфортное размещение в просторных комнатах различной вместимости. Семейные номера с удобствами обставлены удобной мягкой мебелью и современной техникой. Также имеются душевые кабины и туалеты во дворе, есть полотенца и средства гигиены.

База отдыха «Империя туризма»База отдыха «Империя туризма»База отдыха «Империя туризма»База отдыха «Империя туризма»База отдыха «Империя туризма»База отдыха «Империя туризма»База отдыха «Империя туризма»База отдыха «Империя туризма»База отдыха «Империя туризма»База отдыха «Империя туризма»База отдыха «Империя туризма»База отдыха «Империя туризма»База отдыха «Империя туризма»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание на атмосферной базе отдыха на берегу Катуни
  • Завтраки на базе
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула/ г. Кемерово и обратно
  • Входные билеты - 800 руб. за все места
  • Подъемник на Манжерок (цены динамичные)
  • Питание (обеды, ужины) - средний чек 800 руб
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск, г. Барнаул, г. Кемерово
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
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Тур входит в следующие категории Кемерово

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