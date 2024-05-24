Индивидуальная
2 часа
Тайна царя Митридата
Начало: Керчь, ул. Кирова, 1
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечный город-герой Керчь
Начало: По договоренности
Расписание: В понедельник Аджимушкайские каменоломни не доступны к посещению.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Феодосии в Керчь
Начало: По согласованию с туристом в Феодосии
Расписание: По предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Керчь сквозь столетия
Начало: Керчь площадь Ленина около памятника Ленину
Расписание: Каждый день с 8 до 18
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 мая 2024В Керчи я была впервые. Город очень понравился. Гид Сергей столько всего интересного рассказал и показал видовые места, музеи, центр. Экскурсия высший класс!
- ППавел16 мая 2024Практически идеальная экскурсия! Мы первый раз в Керчи, интересуемся историей, и рассказ Алины удовлетворил все наши запросы! Очень рекомендую!
- ААнна1 мая 2024Хотелось бы поблагодарить Сергея за прекрасную экскурсию по городу Керчь! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Сергей
- ММарина5 ноября 2023Содержательный рассказ и внимательное отношение к экскурсантам.
- ББогданова12 сентября 2022Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Масса впечатлений. Рекомендую!
- ЕЕлена23 июля 2021Замечательная экскурсия. Индивидуально с опытным экскурсовод ом Натальей узнали историю древнего города от начала мира до наших дней.
Ответы на вопросы от путешественников по Керчи в категории «Индивидуальные»
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