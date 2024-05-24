читать дальше очень интересно и увлекательно, в доступной форме, описывал исторические события. В рассказах чувствовалась любовь к своему городу - Керчи, и мы прониклись этой любовью, другими глазами увидели Керчь - героическую, древнюю, прекрасную. СПАСИБО!

Хотелось бы поблагодарить Сергея за прекрасную экскурсию по городу Керчь! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Сергей