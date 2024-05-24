Индивидуальные экскурсии в Керчи с личным гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Керчи, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Тайна царя Митридата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Тайна царя Митридата
Начало: Керчь, ул. Кирова, 1
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Вечный город-герой Керчь
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Вечный город-герой Керчь
Начало: По договоренности
Расписание: В понедельник Аджимушкайские каменоломни не доступны к посещению.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Из Феодосии в Керчь
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Из Феодосии в Керчь
Начало: По согласованию с туристом в Феодосии
Расписание: По предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Керчь сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Керчь сквозь столетия
Начало: Керчь площадь Ленина около памятника Ленину
Расписание: Каждый день с 8 до 18
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Вечный город-герой Керчь
    В Керчи я была впервые. Город очень понравился. Гид Сергей столько всего интересного рассказал и показал видовые места, музеи, центр. Экскурсия высший класс!
  • П
    Павел
    16 мая 2024
    Вечный город-герой Керчь
    Практически идеальная экскурсия! Мы первый раз в Керчи, интересуемся историей, и рассказ Алины удовлетворил все наши запросы! Очень рекомендую!
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Вечный город-герой Керчь
    Хотелось бы поблагодарить Сергея за прекрасную экскурсию по городу Керчь! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Сергей
    читать дальше

    очень интересно и увлекательно, в доступной форме, описывал исторические события. В рассказах чувствовалась любовь к своему городу - Керчи, и мы прониклись этой любовью, другими глазами увидели Керчь - героическую, древнюю, прекрасную. СПАСИБО!

  • М
    Марина
    5 ноября 2023
    Тайна царя Митридата
    Содержательный рассказ и внимательное отношение к экскурсантам.
  • Б
    Богданова
    12 сентября 2022
    Тайна царя Митридата
    Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Масса впечатлений. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    23 июля 2021
    Тайна царя Митридата
    Замечательная экскурсия. Индивидуально с опытным экскурсовод ом Натальей узнали историю древнего города от начала мира до наших дней.

Ответы на вопросы от путешественников по Керчи в категории «Индивидуальные»

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  1. Тайна царя Митридата
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  3. Из Феодосии в Керчь
  4. Керчь сквозь столетия
Сколько стоит экскурсия по Керчи в июне 2024
Сейчас в Керчи в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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