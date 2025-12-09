Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
17 дек в 08:30
14 янв в 08:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кольцо Верхневолжья: Кимры - Кашин - Калязин (на вашем авто)
Яркое и весёлое путешествие с уличными гуляниями и историями о трёх городах русских
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
от 23 500 ₽ за всё до 5 чел.
