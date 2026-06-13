Кимры — редкий пример богатого села, ставшего городом лишь в 1918 году и сохранившего уникальный деревянный модерн.
Вы пройдёте по старым площадям и улицам, увидите купеческие дома, набережную Волги и узнаете, как сапожное производство прославило город. Эта прогулка — разговор о расцвете, утрате и цене исторической памяти.
Вы пройдёте по старым площадям и улицам, увидите купеческие дома, набережную Волги и узнаете, как сапожное производство прославило город. Эта прогулка — разговор о расцвете, утрате и цене исторической памяти.
Описание экскурсии
- Театральная площадь. За 100 лет она изменилась до неузнаваемости, и я покажу вам её прежний облик на старинных фотографиях
- Майская площадь — место, отражающее смену эпох: сегодня здесь установлен памятник авиаконструктору Андрею Туполеву, а ранее стоял памятник Сталину
- Улицы Урицкого и Кирова. Мы пройдём среди зданий конца 19 — начала 20 века — образцов эклектичного модерна, сохранивших черты купеческого прошлого в камне и дереве
- Памятник кимрскому сапожнику. Увидим символ города, который прославил Кимры как столицу сапожного производства
- Набережная Волги — полюбуемся видами на мост и заречные просторы.
- Московская улица — здесь осмотрим образцы советского деревянного модерна
Вы узнаете:
- как возникли Кимры и как стали центром сапожного дела
- почему местные жители выкупились на волю до крестьянской реформы
- как в богатом селе появилось яркое явление — кимрский деревянный модерн
- почему Кимры получили статус города только в 1918 году
Организационные детали
- Мы начнём в центре города: если вас больше 3 человек, до него вам надо добраться самостоятельно. Если вас 1-3 человека, гид встретит вас на ж/д вокзале на своём авто
- Экскурсия пешеходная, но транспорт понадобится, чтобы доехать до храмов и Советской улицы. Для групп от 4 человек нужен заказ такси (оплачивается отдельно). Возможен заказ микроавтобуса за доплату
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади Кимр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Кимрах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 243 туристов
У меня два высших образования: техническое и гуманитарное. Работал инженером, экономистом, финансистом — в Дубне, Москве и других городах России. Нынче — литератор, краевед и гид-экскурсовод, аттестованный в Московской и
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Виктору за удивительную прогулку по Кимрам!
Никакой скучной лекционной информации. Рассказ изобиловал уникальными и малоизвестными историческими фактами, которые держали наше внимание от первой до последней
Никакой скучной лекционной информации. Рассказ изобиловал уникальными и малоизвестными историческими фактами, которые держали наше внимание от первой до последней
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О
18 апреля наш коллектив совершил увлекательную экскурсионную поездку, посетив два интересных города, расположенных по соседству, но относящихся к разным административным территориям, — Кимры и Дубну. Путешествие получилось насыщенным и познавательным,
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Огромное спасибо Виктору Ивановичу за чудесную прогулку по городу, за интересный рассказ истории, за адаптированную подачу материала, так чтобы всем было интересно. Хочется вернуться. И очень хочется увидеть отреставрированные Кимры в которых кипит жизнь занятых свои дедом людей ❤️
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Виктор-грамотный, интеллигентный и очень знающий человек. Гулять с ним по городу-сплошное удовольствие. Очень понравилась экскурсия, спасибо!
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М
Такое ощущение, что Виктору неинтересна тема. Понравились старинные фото и то, что Виктор показывал их с места, откуда их делали. Но весь рассказ какой-то вялый. Закончили на 30 минут раньше. Стало скучно и, похоже, Виктору уже нечего было рассказывать.
Виктор
Ответ организатора:
Сожалею, что моя экскурсия вас не удовлетворила. Я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда мой рассказ показался туристу неинтересным и вялым.
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