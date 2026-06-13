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ведь каждый из городов открыл для нас свою уникальную страницу истории и современности. По отзывам и рекомендациям был выбран именно Виктор Иванович.

Кимры — редкий пример богатого села, сохранившего уникальный деревянный модерн. Мы прошлись по старым площадям и улицам, увидели купеческие дома, набережную Волги и узнали, как сапожное производство прославило город.

Погода в Кимрах выдалась холодной и дождливой, но это не помешало нам насладиться экскурсией. Наш экскурсовод проявил себя как настоящий профессионал: он терпеливо и заботливо вёл группу, делился интересными фактами и создавал тёплую атмосферу, несмотря на непогоду. Особенно впечатлила архитектура: изящные деревянные особняки, каждый из которых хранит свою историю. Прогулка по волжской набережной подарила не только красивые виды, но и ощущение связи времён.