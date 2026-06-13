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Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн

Погулять по городу, осмотреть здания и памятники и узнать историю сапожной столицы
Кимры — редкий пример богатого села, ставшего городом лишь в 1918 году и сохранившего уникальный деревянный модерн.

Вы пройдёте по старым площадям и улицам, увидите купеческие дома, набережную Волги и узнаете, как сапожное производство прославило город. Эта прогулка — разговор о расцвете, утрате и цене исторической памяти.
4.6
5 отзывов
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн

Описание экскурсии

  • Театральная площадь. За 100 лет она изменилась до неузнаваемости, и я покажу вам её прежний облик на старинных фотографиях
  • Майская площадь — место, отражающее смену эпох: сегодня здесь установлен памятник авиаконструктору Андрею Туполеву, а ранее стоял памятник Сталину
  • Улицы Урицкого и Кирова. Мы пройдём среди зданий конца 19 — начала 20 века — образцов эклектичного модерна, сохранивших черты купеческого прошлого в камне и дереве
  • Памятник кимрскому сапожнику. Увидим символ города, который прославил Кимры как столицу сапожного производства
  • Набережная Волги — полюбуемся видами на мост и заречные просторы.
  • Московская улица — здесь осмотрим образцы советского деревянного модерна

Вы узнаете:

  • как возникли Кимры и как стали центром сапожного дела
  • почему местные жители выкупились на волю до крестьянской реформы
  • как в богатом селе появилось яркое явление — кимрский деревянный модерн
  • почему Кимры получили статус города только в 1918 году

Организационные детали

  • Мы начнём в центре города: если вас больше 3 человек, до него вам надо добраться самостоятельно. Если вас 1-3 человека, гид встретит вас на ж/д вокзале на своём авто
  • Экскурсия пешеходная, но транспорт понадобится, чтобы доехать до храмов и Советской улицы. Для групп от 4 человек нужен заказ такси (оплачивается отдельно). Возможен заказ микроавтобуса за доплату

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади Кимр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Кимрах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 243 туристов
У меня два высших образования: техническое и гуманитарное. Работал инженером, экономистом, финансистом — в Дубне, Москве и других городах России. Нынче — литератор, краевед и гид-экскурсовод, аттестованный в Московской и
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Тверской областях. Дубну (Тверь, Кимры, Дмитров) знаю более 40 лет и могу рассказывать о них столько, сколько выдержат слушатели. Проводить экскурсию для меня — работать на стыке культуры, истории, географии. Это то, что я люблю больше всего.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
2
1
Pavel
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Виктору за удивительную прогулку по Кимрам!
Никакой скучной лекционной информации. Рассказ изобиловал уникальными и малоизвестными историческими фактами, которые держали наше внимание от первой до последней
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минуты.
Виктор показывал нам старые фотографии города, и было интересно сравнивать исторические снимки с тем, как эти же места выглядят сейчас. Это помогло буквально совершить путешествие во времени!
Искренне рекомендую именно этого гида.

Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Виктору за удивительную прогулку по Кимрам!
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Виктору за удивительную прогулку по Кимрам!
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Виктору за удивительную прогулку по Кимрам!
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О
18 апреля наш коллектив совершил увлекательную экскурсионную поездку, посетив два интересных города, расположенных по соседству, но относящихся к разным административным территориям, — Кимры и Дубну. Путешествие получилось насыщенным и познавательным,
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ведь каждый из городов открыл для нас свою уникальную страницу истории и современности. По отзывам и рекомендациям был выбран именно Виктор Иванович.
Кимры — редкий пример богатого села, сохранившего уникальный деревянный модерн. Мы прошлись по старым площадям и улицам, увидели купеческие дома, набережную Волги и узнали, как сапожное производство прославило город.
Погода в Кимрах выдалась холодной и дождливой, но это не помешало нам насладиться экскурсией. Наш экскурсовод проявил себя как настоящий профессионал: он терпеливо и заботливо вёл группу, делился интересными фактами и создавал тёплую атмосферу, несмотря на непогоду. Особенно впечатлила архитектура: изящные деревянные особняки, каждый из которых хранит свою историю. Прогулка по волжской набережной подарила не только красивые виды, но и ощущение связи времён.

18 апреля наш коллектив совершил увлекательную экскурсионную поездку, посетив два интересных города, расположенных по соседству, но
18 апреля наш коллектив совершил увлекательную экскурсионную поездку, посетив два интересных города, расположенных по соседству, но
18 апреля наш коллектив совершил увлекательную экскурсионную поездку, посетив два интересных города, расположенных по соседству, но
18 апреля наш коллектив совершил увлекательную экскурсионную поездку, посетив два интересных города, расположенных по соседству, но
18 апреля наш коллектив совершил увлекательную экскурсионную поездку, посетив два интересных города, расположенных по соседству, но
18 апреля наш коллектив совершил увлекательную экскурсионную поездку, посетив два интересных города, расположенных по соседству, но
18 апреля наш коллектив совершил увлекательную экскурсионную поездку, посетив два интересных города, расположенных по соседству, но
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Евгения
Огромное спасибо Виктору Ивановичу за чудесную прогулку по городу, за интересный рассказ истории, за адаптированную подачу материала, так чтобы всем было интересно. Хочется вернуться. И очень хочется увидеть отреставрированные Кимры в которых кипит жизнь занятых свои дедом людей ❤️
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Алексей
Виктор-грамотный, интеллигентный и очень знающий человек. Гулять с ним по городу-сплошное удовольствие. Очень понравилась экскурсия, спасибо!
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М
Такое ощущение, что Виктору неинтересна тема. Понравились старинные фото и то, что Виктор показывал их с места, откуда их делали. Но весь рассказ какой-то вялый. Закончили на 30 минут раньше. Стало скучно и, похоже, Виктору уже нечего было рассказывать.
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Сожалею, что моя экскурсия вас не удовлетворила. Я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда мой рассказ показался туристу неинтересным и вялым.
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Иногда меня упрекают в прямо противоположном: за излишне экспрессивную подачу материала. Но, разумеется, каждый турист имеет полное право на собственное мнение относительно работы гида, и я принимаю ваше мнение к сведению – как полезную информацию. Как говорится, будем работать над собой!

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