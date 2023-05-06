Купеческие дома и старинные здания Кинешмы на пешеходной экскурсии из Иваново
Кинешма богата на именитых личностей с интересной судьбой.
В рамках нашей прогулки по городу мы поговорим о жизни предпринимателей в провинциальном городе, о судьбах знаменитых фабрикантов разных калибров и оставленном ими наследии, об их успехах и провалах. О том, как развивался город Кинешма и как сейчас живётся в небольшом городе.
В рамках нашей прогулки по городу мы поговорим о жизни предпринимателей в провинциальном городе, о судьбах знаменитых фабрикантов разных калибров и оставленном ими наследии, об их успехах и провалах. О том, как развивался город Кинешма и как сейчас живётся в небольшом городе.
Ближайшие даты:
6
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Что вас ожидает:
- Центральная площадь
- Бульвар и набережная реки Волги
- Старинные здания
- Купеческие дома
- Храмовая архитектура
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Кинешма богата на именитых личностей с интересной судьбой. В рамках нашей прогулки по городу мы поговорим о жизни предпринимателей в провинциальном городе, о судьбах знаменитых фабрикантов разных калибров и оставленном ими наследии, об их успехах и провалах. О том, как развивался город Кинешма и как сейчас живётся в небольшом городе.
Мы пересечем всю историческую часть города — центральную площадь, бульвар и набережную реки Волги, увидим старинные здания, купеческие дома, богатую церковную архитектуру, где каждый шаг наполнен историей, местным колоритом.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Трансфер из Иваново
- Место начала и завершения?
- Улица имени Ленина, 18, Кинешма
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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