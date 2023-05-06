Об экскурсии

Кинешма богата на именитых личностей с интересной судьбой. В рамках нашей прогулки по городу мы поговорим о жизни предпринимателей в провинциальном городе, о судьбах знаменитых фабрикантов разных калибров и оставленном ими наследии, об их успехах и провалах. О том, как развивался город Кинешма и как сейчас живётся в небольшом городе.

Мы пересечем всю историческую часть города — центральную площадь, бульвар и набережную реки Волги, увидим старинные здания, купеческие дома, богатую церковную архитектуру, где каждый шаг наполнен историей, местным колоритом.