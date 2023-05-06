Обзорная экскурсия по Кинешме

Купеческие дома и старинные здания Кинешмы на пешеходной экскурсии из Иваново

Описание
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Ответы на вопросы
Кинешма богата на именитых личностей с интересной судьбой.

В рамках нашей прогулки по городу мы поговорим о жизни предпринимателей в провинциальном городе, о судьбах знаменитых фабрикантов разных калибров и оставленном ими наследии, об их успехах и провалах. О том, как развивался город Кинешма и как сейчас живётся в небольшом городе.
Обзорная экскурсия по Кинешме
Обзорная экскурсия по Кинешме
Обзорная экскурсия по Кинешме
Обзорная экскурсия по Кинешме
Обзорная экскурсия по Кинешме
Обзорная экскурсия по Кинешме
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
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Что вас ожидает:

  • Центральная площадь
  • Бульвар и набережная реки Волги
  • Старинные здания
  • Купеческие дома
  • Храмовая архитектура
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Кинешма богата на именитых личностей с интересной судьбой. В рамках нашей прогулки по городу мы поговорим о жизни предпринимателей в провинциальном городе, о судьбах знаменитых фабрикантов разных калибров и оставленном ими наследии, об их успехах и провалах. О том, как развивался город Кинешма и как сейчас живётся в небольшом городе.
Мы пересечем всю историческую часть города — центральную площадь, бульвар и набережную реки Волги, увидим старинные здания, купеческие дома, богатую церковную архитектуру, где каждый шаг наполнен историей, местным колоритом.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер из Иваново
Место начала и завершения?
Улица имени Ленина, 18, Кинешма
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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