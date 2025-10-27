Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
«На классической обзорной экскурсии вы познакомитесь с историей города, полюбуетесь провинциальной купеческой архитектурой и узнаете о знаменитых уроженцах Кинешмы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма глазами А.Н. Островского
Откройте для себя Кинешму через призму творчества А.Н. Островского. Погрузитесь в атмосферу города, вдохновившего великого драматурга
«Вы ближе познакомитесь с творчеством драматурга, а после при желании посмотрите спектакль по мотивам его пьес — в театре имени Островского»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Кинешме
Узнайте о жизни известных фабрикантов и предпринимателей Кинешмы, прогуливаясь по историческим улицам и набережной Волги
Начало: Улица имени Ленина, 18, Кинешма
Расписание: По договоренности
3200 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 октября 2025Интересно, содержательно, профессионально. Спасибо!
- ООльга13 октября 2025Замечательная экскурсия, содержательная, интересная. Галина - прекрасный экскурсовод, с любовью и интересом познакомила нас с уютным купеческим городком. Однозначно будем рекомендовать знакомым.
- ККлавдия10 октября 2025Экскурсия охватила самые знаковые места Кинешмы, от величественных церквей и старинных купеческих особняков до уютных улочек и набережной Волги. Было
- ААнна7 октября 2025Интересно. Насыщенно. Познавательно. Доброжелательно. Было интересно узнать историю Кинешмы.
- ННадежда22 сентября 2025Экскурсия по Кинешме 18 сентября очень понравилась. Экскурсовод Светлана интересно и познавательно рассказала об истории города, показала архитектурные особенности зданий и сооружений. Оставила о городе хорошее впечатление! Спасибо большое от всей нашей компании!
- ЮЮлия25 августа 2025Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!
Она показала нам красоту, духовное наследие и очарование Кинешмы.
Поведала исторические факты,
- ООлег11 августа 2025Выражаем благодарность Олегу Денисенко за потрясающий рассказ о купеческом городе Кинешма, его истории, людях, архитектуре. Экскурсия превзошла наши ожидания, хочется рассказать об увиденном своим друзьям и знакомым. Просто открыли для себя новый город.
- ААнна7 августа 2025Отличная обзорная экскурсия по городу. Экскурсовод осветил все важные моменты развития Кинешмы, рекомендуем!
- ССергей5 августа 2025Гид увлеченный человек, любящий свой город и очень много знающий о его истории и культуре. Прекрасно знаком с историей города и событий с ним связанных. Давно не слышали такого прекрасного русского языка очень доступного и образного. Рекомендую!
- ААнна28 июля 2025Отличная экскурсия и экскурсовод, приятная содержательная и интересная прогулка! Рекомендуем!!!
- ООльга22 июля 2025Спасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городом.
- ЛЛейда19 июля 2025Кинешма - уютный волжский город. Были приятно удивлены длинной красивой набережной, историей города, обилием исторических фактов и большим для маленького
- ВВиктор9 июля 2025Благодарим Галину за отличную прогулку по старинной Кинешме. Было очень познавательно и интересно. Туристический кластер Кинешмы продолжает расширяться, и мы надеемся в будущем посетить этот приволжский город еще раз, чтобы полюбоваться открывшимися видами и послушать новые истории.
- ЮЮрий3 июля 2025Хочу отметить высокий профессионализм гида.
- ААнна2 июля 2025Хочу поблагодарить Галину за прекрасную экскурсию по Кинешме, за интересную и легкую информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента. Однозначно рекомендую для путешественников.
- ААнастасия30 июня 2025Великолепный гид Ирина Юрьевна. Осень душевно и с любовью к городу и стране познакомила нас с Кинешмой
- ААлла24 июня 2025Большое спасибо Алексею! Любовь к родному городу. Грамотная речь. Разносторонние знания! Готовность ответить на любой вопрос. Полтора часа пролетели незаметно. Он влюбил нас в свой город!
- ЛЛилия20 июня 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, большое спасибо экскурсоводу Светлане за ее полный обзор истории Кинешмы, жителей и исторических событий. Рекомендуем данную экскурсию.
