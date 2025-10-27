Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Кинешмы

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Кинешме, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кинешма - город на Волге
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
«На классической обзорной экскурсии вы познакомитесь с историей города, полюбуетесь провинциальной купеческой архитектурой и узнаете о знаменитых уроженцах Кинешмы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма глазами А.Н. Островского
Откройте для себя Кинешму через призму творчества А.Н. Островского. Погрузитесь в атмосферу города, вдохновившего великого драматурга
«Вы ближе познакомитесь с творчеством драматурга, а после при желании посмотрите спектакль по мотивам его пьес — в театре имени Островского»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кинешме
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Кинешме
Узнайте о жизни известных фабрикантов и предпринимателей Кинешмы, прогуливаясь по историческим улицам и набережной Волги
Начало: Улица имени Ленина, 18, Кинешма
Расписание: По договоренности
3200 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Кинешма - город на Волге
    Интересно, содержательно, профессионально. Спасибо!
  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Кинешма - город на Волге
    Замечательная экскурсия, содержательная, интересная. Галина - прекрасный экскурсовод, с любовью и интересом познакомила нас с уютным купеческим городком. Однозначно будем рекомендовать знакомым.
  • К
    Клавдия
    10 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Кинешме
    Экскурсия охватила самые знаковые места Кинешмы, от величественных церквей и старинных купеческих особняков до уютных улочек и набережной Волги. Было
    читать дальше

    здорово увидеть город с разных ракурсов и узнать его историю.
    Наш гид Ирина рассказывал так живо и увлекательно, что время пролетало незаметно. Он не просто перечислял факты, а делился интересными историями, легендами и малоизвестными деталями, которые оживили прошлое город.

  • А
    Анна
    7 октября 2025
    Кинешма - город на Волге
    Интересно. Насыщенно. Познавательно. Доброжелательно. Было интересно узнать историю Кинешмы.
  • Н
    Надежда
    22 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Кинешме
    Экскурсия по Кинешме 18 сентября очень понравилась. Экскурсовод Светлана интересно и познавательно рассказала об истории города, показала архитектурные особенности зданий и сооружений. Оставила о городе хорошее впечатление! Спасибо большое от всей нашей компании!
  • Ю
    Юлия
    25 августа 2025
    Кинешма - город на Волге
    Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!
    Она показала нам красоту, духовное наследие и очарование Кинешмы.
    Поведала исторические факты,
    читать дальше

    которые безусловно вызывают гордость людьми и их поступками. Люди, которые не отступали от трудностей и могли признавать свои ошибки, доказывая это своей доблестью и делами! В наше время они герои и примеры для нас.
    Это была познавательная и вдохновляющая история города на Волге!
    Отдельно отмечу чувство юмора Галины, которое придало полноту нашей встрече и знакомству с новым местом!

    Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!
  • О
    Олег
    11 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Кинешме
    Выражаем благодарность Олегу Денисенко за потрясающий рассказ о купеческом городе Кинешма, его истории, людях, архитектуре. Экскурсия превзошла наши ожидания, хочется рассказать об увиденном своим друзьям и знакомым. Просто открыли для себя новый город.
  • А
    Анна
    7 августа 2025
    Кинешма - город на Волге
    Отличная обзорная экскурсия по городу. Экскурсовод осветил все важные моменты развития Кинешмы, рекомендуем!
  • С
    Сергей
    5 августа 2025
    Кинешма - город на Волге
    Гид увлеченный человек, любящий свой город и очень много знающий о его истории и культуре. Прекрасно знаком с историей города и событий с ним связанных. Давно не слышали такого прекрасного русского языка очень доступного и образного. Рекомендую!
    Гид увлеченный человек, любящий свой город и очень много знающий о его истории и культуре. Прекрасно
  • А
    Анна
    28 июля 2025
    Кинешма - город на Волге
    Отличная экскурсия и экскурсовод, приятная содержательная и интересная прогулка! Рекомендуем!!!
    Отличная экскурсия и экскурсовод, приятная содержательная и интересная прогулка! Рекомендуем!!!
  • О
    Ольга
    22 июля 2025
    Кинешма - город на Волге
    Спасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городом.
    Спасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городом
  • Л
    Лейда
    19 июля 2025
    Кинешма - город на Волге
    Кинешма - уютный волжский город. Были приятно удивлены длинной красивой набережной, историей города, обилием исторических фактов и большим для маленького
    читать дальше

    города театром имени А. Островского. Галина с упоением рассказывала даже больше отведенного времени. Галина с любовью рассказывает о городе. приятно провели время, с удовольствием вернемся

  • В
    Виктор
    9 июля 2025
    Кинешма - город на Волге
    Благодарим Галину за отличную прогулку по старинной Кинешме. Было очень познавательно и интересно. Туристический кластер Кинешмы продолжает расширяться, и мы надеемся в будущем посетить этот приволжский город еще раз, чтобы полюбоваться открывшимися видами и послушать новые истории.
  • Ю
    Юрий
    3 июля 2025
    Кинешма - город на Волге
    Хочу отметить высокий профессионализм гида.
    Хочу отметить высокий профессионализм гидаХочу отметить высокий профессионализм гида
  • А
    Анна
    2 июля 2025
    Кинешма - город на Волге
    Хочу поблагодарить Галину за прекрасную экскурсию по Кинешме, за интересную и легкую информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента. Однозначно рекомендую для путешественников.
  • А
    Анастасия
    30 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Кинешме
    Великолепный гид Ирина Юрьевна. Осень душевно и с любовью к городу и стране познакомила нас с Кинешмой
  • А
    Алла
    24 июня 2025
    Кинешма - город на Волге
    Большое спасибо Алексею! Любовь к родному городу. Грамотная речь. Разносторонние знания! Готовность ответить на любой вопрос. Полтора часа пролетели незаметно. Он влюбил нас в свой город!
  • Л
    Лилия
    20 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Кинешме
    Очень интересная и познавательная экскурсия, большое спасибо экскурсоводу Светлане за ее полный обзор истории Кинешмы, жителей и исторических событий. Рекомендуем данную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кинешме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кинешма - город на Волге
  2. Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
  3. Обзорная экскурсия по Кинешме
Какие места ещё посмотреть в Кинешме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кинешме в декабре 2025
Сейчас в Кинешме в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 3600. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Изучение достопримечательностей города Кинешмы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кинешме много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025