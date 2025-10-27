И Ирина Кинешма - город на Волге Интересно, содержательно, профессионально. Спасибо!

О Ольга Кинешма - город на Волге Замечательная экскурсия, содержательная, интересная. Галина - прекрасный экскурсовод, с любовью и интересом познакомила нас с уютным купеческим городком. Однозначно будем рекомендовать знакомым.

здорово увидеть город с разных ракурсов и узнать его историю.

Наш гид Ирина рассказывал так живо и увлекательно, что время пролетало незаметно. Он не просто перечислял факты, а делился интересными историями, легендами и малоизвестными деталями, которые оживили прошлое город. Экскурсия охватила самые знаковые места Кинешмы, от величественных церквей и старинных купеческих особняков до уютных улочек и набережной Волги.

А Анна Кинешма - город на Волге Интересно. Насыщенно. Познавательно. Доброжелательно. Было интересно узнать историю Кинешмы.

Н Надежда Обзорная экскурсия по Кинешме Экскурсия по Кинешме 18 сентября очень понравилась. Экскурсовод Светлана интересно и познавательно рассказала об истории города, показала архитектурные особенности зданий и сооружений. Оставила о городе хорошее впечатление! Спасибо большое от всей нашей компании!

Она показала нам красоту, духовное наследие и очарование Кинешмы.

Поведала исторические факты, которые безусловно вызывают гордость людьми и их поступками. Люди, которые не отступали от трудностей и могли признавать свои ошибки, доказывая это своей доблестью и делами! В наше время они герои и примеры для нас.

Это была познавательная и вдохновляющая история города на Волге!

Отдельно отмечу чувство юмора Галины, которое придало полноту нашей встрече и знакомству с новым местом! Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!Она показала нам красоту, духовное наследие и очарование Кинешмы.Поведала исторические факты,

О Олег Обзорная экскурсия по Кинешме Выражаем благодарность Олегу Денисенко за потрясающий рассказ о купеческом городе Кинешма, его истории, людях, архитектуре. Экскурсия превзошла наши ожидания, хочется рассказать об увиденном своим друзьям и знакомым. Просто открыли для себя новый город.

А Анна Кинешма - город на Волге Отличная обзорная экскурсия по городу. Экскурсовод осветил все важные моменты развития Кинешмы, рекомендуем!

С Сергей Кинешма - город на Волге Гид увлеченный человек, любящий свой город и очень много знающий о его истории и культуре. Прекрасно знаком с историей города и событий с ним связанных. Давно не слышали такого прекрасного русского языка очень доступного и образного. Рекомендую!

А Анна Кинешма - город на Волге Отличная экскурсия и экскурсовод, приятная содержательная и интересная прогулка! Рекомендуем!!!

О Ольга Кинешма - город на Волге Спасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городом.

Кинешма - уютный волжский город. Были приятно удивлены длинной красивой набережной, историей города, обилием исторических фактов и большим для маленького города театром имени А. Островского. Галина с упоением рассказывала даже больше отведенного времени. Галина с любовью рассказывает о городе. приятно провели время, с удовольствием вернемся

В Виктор Кинешма - город на Волге Благодарим Галину за отличную прогулку по старинной Кинешме. Было очень познавательно и интересно. Туристический кластер Кинешмы продолжает расширяться, и мы надеемся в будущем посетить этот приволжский город еще раз, чтобы полюбоваться открывшимися видами и послушать новые истории.

Ю Юрий Кинешма - город на Волге Хочу отметить высокий профессионализм гида.

А Анна Кинешма - город на Волге Хочу поблагодарить Галину за прекрасную экскурсию по Кинешме, за интересную и легкую информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента. Однозначно рекомендую для путешественников.

А Анастасия Обзорная экскурсия по Кинешме Великолепный гид Ирина Юрьевна. Осень душевно и с любовью к городу и стране познакомила нас с Кинешмой

А Алла Кинешма - город на Волге Большое спасибо Алексею! Любовь к родному городу. Грамотная речь. Разносторонние знания! Готовность ответить на любой вопрос. Полтора часа пролетели незаметно. Он влюбил нас в свой город!