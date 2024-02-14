Действующий женский Горицкий монастырь
Индивидуальная экскурсия в Кириллове

Экскурсия в Кириллове: исследование величественных соборов Горицкого монастыря

Погрузитесь в мир Горицкого женского монастыря, где каждый камень и фреска хранят свою уникальную историю.

Эта экскурсия позволит вам ощутить величие прошлого и проникнуться духовностью этого намоленого места.
Действующий женский Горицкий монастырь
Действующий женский Горицкий монастырь
Действующий женский Горицкий монастырь
Ближайшие даты:
14
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даты

Описание

Что вас ожидает: Сердце монастыря Монастырь, основанный в XVI веке, носит имя Ефросиньи Старицкой — тётки Ивана Грозного. Вы узнаете о том, что позволило ей создать эту духовную обитель. Внутри обители: великолепие и духовная мощь Мы пройдемся вдоль стен монастыря и заглянем в его величественные храмы. Вас ожидает Воскресенский собор XVI века, пронизанный исторической глубиной, и Троицкий собор XVI века, отражающий эпоху. Мощи святых и дар Божией Матери Посетите Покровский храм обители, где находится список чудотворной Тихвинской Божьей Матери, свидетельствующий о духовных чудесах. Также увидите ковчег с мощами святых, навсегда оставивших след в истории монастыря. Важная информация: Учитывайте при подборе гардероба, что это действующий монастырь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Учитывайте при подборе гардероба
  • Что это действующий монастырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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