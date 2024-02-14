Экскурсия в Кириллове: исследование величественных соборов Горицкого монастыря
Погрузитесь в мир Горицкого женского монастыря, где каждый камень и фреска хранят свою уникальную историю.
Эта экскурсия позволит вам ощутить величие прошлого и проникнуться духовностью этого намоленого места.
Эта экскурсия позволит вам ощутить величие прошлого и проникнуться духовностью этого намоленого места.
Ближайшие даты:
14
фев
фев
15
фев
фев
16
фев
фев
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает: Сердце монастыря Монастырь, основанный в XVI веке, носит имя Ефросиньи Старицкой — тётки Ивана Грозного. Вы узнаете о том, что позволило ей создать эту духовную обитель. Внутри обители: великолепие и духовная мощь Мы пройдемся вдоль стен монастыря и заглянем в его величественные храмы. Вас ожидает Воскресенский собор XVI века, пронизанный исторической глубиной, и Троицкий собор XVI века, отражающий эпоху. Мощи святых и дар Божией Матери Посетите Покровский храм обители, где находится список чудотворной Тихвинской Божьей Матери, свидетельствующий о духовных чудесах. Также увидите ковчег с мощами святых, навсегда оставивших след в истории монастыря. Важная информация: Учитывайте при подборе гардероба, что это действующий монастырь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортные услуги
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Учитывайте при подборе гардероба
- Что это действующий монастырь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кириллова
Похожие туры из Кириллова
Индивидуальная
4.5 часа
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Взглянуть на становлении монашеской жизни на Русском Севере через историю древних святынь
у Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра
15 фев
16 фев
17 фев
10 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Завтра
15 фев
16 фев
17 фев
9 000₽ за всё до 10 чел.