Погрузитесь в мир Горицкого женского монастыря, где каждый камень и фреска хранят свою уникальную историю. Эта экскурсия позволит вам ощутить величие прошлого и проникнуться духовностью этого намоленого места.

Описание

Что вас ожидает: Сердце монастыря Монастырь, основанный в XVI веке, носит имя Ефросиньи Старицкой — тётки Ивана Грозного. Вы узнаете о том, что позволило ей создать эту духовную обитель. Внутри обители: великолепие и духовная мощь Мы пройдемся вдоль стен монастыря и заглянем в его величественные храмы. Вас ожидает Воскресенский собор XVI века, пронизанный исторической глубиной, и Троицкий собор XVI века, отражающий эпоху. Мощи святых и дар Божией Матери Посетите Покровский храм обители, где находится список чудотворной Тихвинской Божьей Матери, свидетельствующий о духовных чудесах. Также увидите ковчег с мощами святых, навсегда оставивших след в истории монастыря. Важная информация: Учитывайте при подборе гардероба, что это действующий монастырь.