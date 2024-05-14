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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Кириллов
Главные достопримечательности и тайные уголки старинного города на обзорной экскурсии
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
«А также осмотрите снаружи Кирилло-Белозерский монастырь XVII века: Московскую, Казанскую, Вологодскую башни и могучие каменные стены»
11 июня в 13:30
12 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Взглянуть на становлении монашеской жизни на Русском Севере через историю древних святынь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
«В путешествии по окрестностям Кириллова я расскажу, как получилось, что именно здесь возникло несколько крупных и знаковых монастырей»
11 июня в 17:00
12 июня в 15:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии
«Также по дороге вы узнаете о судьбе храмов на кирилловской земле и историю обители, которая целых 400 лет являлась одним из важнейших культурных и религиозных просветительских центров Белозерского края»
7 июля в 08:00
18 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пленительная история: Вокруг Кирилло-Белозерского Монастыря
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Значимые вехи истории Вы раскроете перед собой странички истории, на которых запечатлены роли великих князей, царей и патриархов в истории монастыря на рубеже XIV-XVIII веков»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Загадочные Судьбы Отшельников За стенами этих монастырей скрываются удивительные судьбы отшельников, ставших их основателями»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ферапонтов монастырь: о фресках Дионисия
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Шедевры на стенах собора Самое яркое сокровище монастыря — Рождественский собор 1490 года с уникальными фресками Дионисия Мудрого»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Действующий женский Горицкий монастырь
Начало: По договоренности
«Мощи святых и дар Божией Матери Посетите Покровский храм обители, где находится список чудотворной Тихвинской Божьей Матери, свидетельствующий о духовных чудесах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей14 мая 2024Была очень плохая погода, но мы даже не заметили. Выверенный маршрут, удачно подобранные перерывы, великолепная (я бы сказал академическая в
- ННаталия12 мая 2024Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно.
- ВВиолетта7 мая 2024Большое спасибо за замечательную экскурсию! Евгений -профессионал своего дела! Необыкновенный рассказчик! Мы провели вместе практически весь день. Посмотрели три монастыря.
- ЕЕвгений5 мая 2024Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий. Экскурсия проходит на небольшом
- ННаталья2 мая 2024Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. Спасибо
- ААлексей1 мая 2024Нашим гидом была Надежда. Это суперпрофи, очень интересный рассказ, отличное знание предмета, заботливая и пунктуальная. Очень рекомендуем.
- ООльга9 апреля 2024Четко продуман план поездки, очень информативно и интересно. Предоставлены ответы на все наши вопросы. Очень понравилось, несмотря на погоду. Большое спасибо Ольге
- ТТатьяна14 августа 2023Ольга прекрасна. Экскурсией очень довольны. Все рассказывала очень подробно и интересно. Время пролетела незаметно. Еще хочу добавить, что Ольга отличный водитель и создает в машине комфортную обстановку. Огромное спасибо
- ЕЕлена19 июля 2023Съездили с Ольгой в поездку в Ферапонтово и Кириллов., нашли в ее лице экскурсовода, знающего и любящего свой край. Не
Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Святые места»
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