Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий. Экскурсия проходит на небольшом

пятачке центра городка без посещения монастыря, но очень насыщенная. Экскурсовод Надежда увлекла рассказом о прошлом и настоящем Кириллова. Позже мы самостоятельно посетили действительно огромный монастырь. Рекомендуем посетить даже не смотря на удалённость Кириллова от основных туристических путей.

Н Надежда

Побывали сегодня на экскурсии у Евгения, остались очень довольны. Гид коммуникабелен, отзывчив, любит свой край и много знает о нем. Мы были с мужем вдвоем на экскурсии, но, думаю, что т детям будет очень интересно.