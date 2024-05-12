Пешие экскурсии-прогулки в Кириллове с экскурсоводом

Найдено 8 экскурсий в категории «Пешеходные» в Кириллове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Кириллов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Кириллов
Главные достопримечательности и тайные уголки старинного города на обзорной экскурсии
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
11 июня в 13:30
12 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Гора Маура и Сокольский бор
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Гора Маура и Сокольский бор
Познакомиться с природными сокровищами национального парка «Русский Север»
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
6 670 за всё до 10 чел.
Пленительная история: Вокруг Кирилло-Белозерского Монастыря
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Пленительная история: Вокруг Кирилло-Белозерского Монастыря
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
В гостях у мастера корабельного дела
Увлечённый энтузиаст и весёлая программа - в душевном частном музее в вологодской глубинке
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
от 6 000 за человека
В гостях у мастера корабельного дела в д. Галинское Вологодской области
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
В гостях у мастера корабельного дела в д. Галинское Вологодской области
Начало: Череповецкий р-н., д. Галинское, д. 16
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 10 чел.
Ферапонтов монастырь: о фресках Дионисия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Ферапонтов монастырь: о фресках Дионисия
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Действующий женский Горицкий монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Действующий женский Горицкий монастырь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно.
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий. Экскурсия проходит на небольшом
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    пятачке центра городка без посещения монастыря, но очень насыщенная. Экскурсовод Надежда увлекла рассказом о прошлом и настоящем Кириллова. Позже мы самостоятельно посетили действительно огромный монастырь. Рекомендуем посетить даже не смотря на удалённость Кириллова от основных туристических путей.

    Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событийЧестно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событийЧестно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. Спасибо
    Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. СпасибоОгромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. Спасибо
  • М
    Мария
    17 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Спасибо гиду-мы были сложной командой!
    Спасибо гиду-мы были сложной командой!
  • Н
    Надежда
    13 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Побывали сегодня на экскурсии у Евгения, остались очень довольны. Гид коммуникабелен, отзывчив, любит свой край и много знает о нем. Мы были с мужем вдвоем на экскурсии, но, думаю, что т детям будет очень интересно.
  • К
    Константин
    3 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Хотим выразить благодарность нашему гиду Евгению за очень интересную, подробную экскурсию, включившую в себя гору Маура и Сокольский бор. Мы узнали
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    много нового о местных достопримечательностях, особенностях региона, о природе, культуре, истории и особенностях социальной жизни. Планируем обязательно вернуться и вновь заказать экскурсию у Евгения, но уже по монастырям. Желаем успехов в работе!

Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Добро пожаловать в Кириллов
  2. Гора Маура и Сокольский бор
  3. Пленительная история: Вокруг Кирилло-Белозерского Монастыря
  4. В гостях у мастера корабельного дела
  5. В гостях у мастера корабельного дела в д. Галинское Вологодской области
Какие места ещё посмотреть в Кириллове
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Кирилло-Белозерский монастырь
  2. Ферапонтов монастырь
  3. Национальный парк «Русский Север»
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в июне 2024
Сейчас в Кириллове в категории "Пешеходные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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