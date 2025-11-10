Мои заказы

Шоколад, сыр и вятское гостеприимство. Автобусный гастротур в Киров из Перми

Шоколад, сыр и вятское гостеприимство
Отправьтесь в увлекательное путешествие, где вас ждут захватывающие истории, кулинарные открытия и дегустации. Насладитесь атмосферой города, откройте для себя традиции местной кухни. Это путешествие подарит вам яркие впечатления, новые вкусы и приятные воспоминания!
Ближайшие даты:
2
мая

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Перми

23:55 Отправление автобуса из Перми.

Отправление из Перми
2 день

Обзорная экскурсия по Кирову. Музей шоколада

08:00 Приезд в г. Киров.

Завтрак в кафе города.

09:00-11:00 Обзорная экскурсия по городу.

Погрузитесь в атмосферу исторического города, наполненного тайнами и традициями.

Во время экскурсии вы познакомитесь с яркими страницами истории, увлекательными культурными и архитектурными памятниками.

Узнаете о прошлом и настоящем Кирова, его уникальной культуре и народных ремеслах.

Это путешествие откроет перед вами разнообразие этого прекрасного города, который гармонично сочетает старину и современность.

11:00-12:00 Экскурсия в музей шоколада «Криолло» с мастер-классом по изготовлению шоколадной фигурки.

Погрузитесь в сладкий мир шоколадного искусства в уникальном музее «Криолло»!

На мастер-классе вы не только узнаете секреты работы с шоколадом, но и создадите собственную фигурку под руководством опытных мастеров.

Из ароматного, высококачественного шоколада вы своими руками вылепите шедевр, который станет отличным сувениром или подарком.

12:00-13:00 Свободное время для покупки сувенирной продукции.

13:00 Вятский обед в ресторане.

Погрузитесь в атмосферу уюта и радушия, когда вас встречают вас с традиционным караваем, символом благополучия и изобилия.

Этот хлеб, испеченный с любовью и вложенной заботой, станет предвестником не только восхитительного обеда, но и незабываемого общения за столом.

Вас ждет:

  • салат «Вятский» с огурцами, свежей капустой и редькой и масляно-лаймовой заправкой;
  • грибовница вятская из белых грибочков;
  • осердница — тушеные с картофелем куриные потрошки;
  • морс из вятской бруснички;
  • десерт «Вятский» (дымка);
  • чай заварной с мятой.

Возможны изменения в меню.

15:30 Заселение в отель, далее свободное время в городе.

3 день

Гастропрограмма в Академии сыра «Белая нефть». Экскурсия в музей самовара с мастер-классом

Завтрак в гостинице, освобождение номеров.

10:00 Гастропрограмма в Академии сыра «Белая нефть».

Вас ждет: мастер-класс по изготовлению сырных кос, дегустация сыров, краткий экскурс по сырной истории и профессии сыровара и бариста.

Здесь каждый шаг — это увлекательное путешествие в ремесло сыроварения, а каждый кусочек — настоящее открытие.

Начните с мастер-класса, где под руководством мастера вы своими руками создадите изящные сырные косы.

Почувствуйте, как теплое молоко превращается в шедевр, а вы становитесь частью магии сырного искусства.

Затем погрузитесь в мир вкусов: дегустация свежайших сыров от классических до авторских, дополненных ароматным мёдом, фруктами и вареньем.

Каждый сорт сыра раскрывает свой уникальный характер, будь то сливочная нежность или пикантная насыщенность.

Академия сыра «Белая нефть» — это место, где сыр становится искусством, а каждый гость — его ценителем!

12:00 Экскурсия в музей самовара с мастер-классом по растопке самовара, чаепитием и развлекательной программой.

В музее вас ждут:

  • мультимедийная экскурсия (5 выставочных залов);
  • фотосессия (выдаем реквизит для фотосессии);
  • чаепитие;
  • программа с экскурсоводом, на котором вспоминаем традиции русского и вятского чаепития, пьем сбитень с угощениями;
  • мастер-класс по растопке настоящего угольного самовара и приготовление сбитня.

14:00-15:00 Свободное время в городе для самостоятельного обеда.

15:00 Выезд группы в Пермь.

23:50-01:30 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Гастропрограмма в Академии сыра «Белая нефть». Экскурсия в музей самовара с мастер-классом
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Киров (1 ночь) и автобусный переезд (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

ДатыДвухместноеДвухместное + доп. местоОдноместное
02.05.2026–04.05.202617 20017 20019 200

Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.

Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.

Варианты проживания

Гостиница «Вятка»

1 ночь

Гостиница «Вятка» находится в Кирове. Уборка осуществляется ежедневно. За отдельную плату вы можете заказать трансфер до любого места. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера выполнены в дизайнерском стиле, просторные и светлые. Вы можете себе выбрать номер любого класса, будь то Люкс, Стандарт, Полулюкс. В ванной комнате есть все предметы гигиены.

К вашим услугам бар, в котором можно выпить различные напитки и снэк-бар. За дополнительную плату можно заказать доставку еды и напитков в номер.

Парк имени Кирова находится в 0,3 км. Александровский костел и железнодорожный вокзал Кирова расположены в 1,4 км.

Гостиница «Вятка»
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение нашим сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
  • Проживание в гостинице с удобствами в номере
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты по программе
  • Питание, указанное в программе тура:2 завтрака1 вятский обед
  • 2 завтрака
  • 1 вятский обед
  • 3 мастер-класса
  • 2 дегустации
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
  • Сувениры (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе: обед, ужины
  • Доп. экскурсии
  • Доп. место в автобусе - 4000 руб
Место начала и завершения?
Г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Докумнты:

  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Рекомендуем взять с собой:

Для автобуса:
  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.
Для экскурсий:
  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Какая информация есть о выезде?

23:55 — г. Пермь, ул. Ленина, 53, Драмтеатр со стороны ул. Борчанинова.
00:15 — м-н Закамск, ост. Лядова.
00:40 — г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
00:45 — ост. Отворот на Майский.
01:00 — Нытвенский отворот.
01:05 — Григорьевский отворот.
01:10 — Отворот Кудымкар/Карагай.
02:00 — 02:15 — с. Карагай, ул. Ленина, 1. Кафе «Карагай».
05:00 — 05:15 — г. Омутнинск, АЗС Лукойл.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.

Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.

Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

