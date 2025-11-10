мая
Программа тура по дням
Отправление из Перми
23:55 Отправление автобуса из Перми.
Обзорная экскурсия по Кирову. Музей шоколада
08:00 Приезд в г. Киров.
Завтрак в кафе города.
09:00-11:00 Обзорная экскурсия по городу.
Погрузитесь в атмосферу исторического города, наполненного тайнами и традициями.
Во время экскурсии вы познакомитесь с яркими страницами истории, увлекательными культурными и архитектурными памятниками.
Узнаете о прошлом и настоящем Кирова, его уникальной культуре и народных ремеслах.
Это путешествие откроет перед вами разнообразие этого прекрасного города, который гармонично сочетает старину и современность.
11:00-12:00 Экскурсия в музей шоколада «Криолло» с мастер-классом по изготовлению шоколадной фигурки.
Погрузитесь в сладкий мир шоколадного искусства в уникальном музее «Криолло»!
На мастер-классе вы не только узнаете секреты работы с шоколадом, но и создадите собственную фигурку под руководством опытных мастеров.
Из ароматного, высококачественного шоколада вы своими руками вылепите шедевр, который станет отличным сувениром или подарком.
12:00-13:00 Свободное время для покупки сувенирной продукции.
13:00 Вятский обед в ресторане.
Погрузитесь в атмосферу уюта и радушия, когда вас встречают вас с традиционным караваем, символом благополучия и изобилия.
Этот хлеб, испеченный с любовью и вложенной заботой, станет предвестником не только восхитительного обеда, но и незабываемого общения за столом.
Вас ждет:
- салат «Вятский» с огурцами, свежей капустой и редькой и масляно-лаймовой заправкой;
- грибовница вятская из белых грибочков;
- осердница — тушеные с картофелем куриные потрошки;
- морс из вятской бруснички;
- десерт «Вятский» (дымка);
- чай заварной с мятой.
Возможны изменения в меню.
15:30 Заселение в отель, далее свободное время в городе.
Гастропрограмма в Академии сыра «Белая нефть». Экскурсия в музей самовара с мастер-классом
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
10:00 Гастропрограмма в Академии сыра «Белая нефть».
Вас ждет: мастер-класс по изготовлению сырных кос, дегустация сыров, краткий экскурс по сырной истории и профессии сыровара и бариста.
Здесь каждый шаг — это увлекательное путешествие в ремесло сыроварения, а каждый кусочек — настоящее открытие.
Начните с мастер-класса, где под руководством мастера вы своими руками создадите изящные сырные косы.
Почувствуйте, как теплое молоко превращается в шедевр, а вы становитесь частью магии сырного искусства.
Затем погрузитесь в мир вкусов: дегустация свежайших сыров от классических до авторских, дополненных ароматным мёдом, фруктами и вареньем.
Каждый сорт сыра раскрывает свой уникальный характер, будь то сливочная нежность или пикантная насыщенность.
Академия сыра «Белая нефть» — это место, где сыр становится искусством, а каждый гость — его ценителем!
12:00 Экскурсия в музей самовара с мастер-классом по растопке самовара, чаепитием и развлекательной программой.
В музее вас ждут:
- мультимедийная экскурсия (5 выставочных залов);
- фотосессия (выдаем реквизит для фотосессии);
- чаепитие;
- программа с экскурсоводом, на котором вспоминаем традиции русского и вятского чаепития, пьем сбитень с угощениями;
- мастер-класс по растопке настоящего угольного самовара и приготовление сбитня.
14:00-15:00 Свободное время в городе для самостоятельного обеда.
15:00 Выезд группы в Пермь.
23:50-01:30 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Киров (1 ночь) и автобусный переезд (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты
|Двухместное
|Двухместное + доп. место
|Одноместное
|02.05.2026–04.05.2026
|17 200
|17 200
|19 200
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Варианты проживания
Гостиница «Вятка»
Гостиница «Вятка» находится в Кирове. Уборка осуществляется ежедневно. За отдельную плату вы можете заказать трансфер до любого места. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера выполнены в дизайнерском стиле, просторные и светлые. Вы можете себе выбрать номер любого класса, будь то Люкс, Стандарт, Полулюкс. В ванной комнате есть все предметы гигиены.
К вашим услугам бар, в котором можно выпить различные напитки и снэк-бар. За дополнительную плату можно заказать доставку еды и напитков в номер.
Парк имени Кирова находится в 0,3 км. Александровский костел и железнодорожный вокзал Кирова расположены в 1,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение нашим сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
- Проживание в гостинице с удобствами в номере
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты по программе
- Питание, указанное в программе тура:2 завтрака1 вятский обед
- 2 завтрака
- 1 вятский обед
- 3 мастер-класса
- 2 дегустации
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
- Сувениры (по желанию)
- Питание, не указанное в программе: обед, ужины
- Доп. экскурсии
- Доп. место в автобусе - 4000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Докумнты:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Рекомендуем взять с собой:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Какая информация есть о выезде?
23:55 — г. Пермь, ул. Ленина, 53, Драмтеатр со стороны ул. Борчанинова.
00:15 — м-н Закамск, ост. Лядова.
00:40 — г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
00:45 — ост. Отворот на Майский.
01:00 — Нытвенский отворот.
01:05 — Григорьевский отворот.
01:10 — Отворот Кудымкар/Карагай.
02:00 — 02:15 — с. Карагай, ул. Ленина, 1. Кафе «Карагай».
05:00 — 05:15 — г. Омутнинск, АЗС Лукойл.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.