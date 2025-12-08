2 день

Обзорная экскурсия по Кирову. Музей шоколада

08:00 Приезд в г. Киров.

Завтрак в кафе города.

09:00-11:00 Обзорная экскурсия по городу.

Погрузитесь в атмосферу исторического города, наполненного тайнами и традициями.

Во время экскурсии вы познакомитесь с яркими страницами истории, увлекательными культурными и архитектурными памятниками.

Узнаете о прошлом и настоящем Кирова, его уникальной культуре и народных ремеслах.

Это путешествие откроет перед вами разнообразие этого прекрасного города, который гармонично сочетает старину и современность.

11:00-12:00 Экскурсия в музей шоколада «Криолло» с мастер-классом по изготовлению шоколадной фигурки.

Погрузитесь в сладкий мир шоколадного искусства в уникальном музее «Криолло»!

На мастер-классе вы не только узнаете секреты работы с шоколадом, но и создадите собственную фигурку под руководством опытных мастеров.

Из ароматного, высококачественного шоколада вы своими руками вылепите шедевр, который станет отличным сувениром или подарком.

12:00-13:00 Свободное время для покупки сувенирной продукции.

13:00 Вятский обед в ресторане.

Погрузитесь в атмосферу уюта и радушия, когда вас встречают вас с традиционным караваем, символом благополучия и изобилия.

Этот хлеб, испеченный с любовью и вложенной заботой, станет предвестником не только восхитительного обеда, но и незабываемого общения за столом.

Вас ждет:

салат «Вятский» с огурцами, свежей капустой и редькой и масляно-лаймовой заправкой;

грибовница вятская из белых грибочков;

осердница — тушеные с картофелем куриные потрошки;

морс из вятской бруснички;

десерт «Вятский» (дымка);

чай заварной с мятой.

Возможны изменения в меню.

15:30 Заселение в отель, далее свободное время в городе.

Обратите внимание! Для группы 02.11.25 экскурсия в музей шоколада «Криолло» заменяется на экскурсию в музей мороженого «Артико».

