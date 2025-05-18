О Олеся Сказочный экспресс из Москвы в Киров, Ростов Великий и Переславль-Залесский С организационной стороны понравился сопровождающий наш, Александр. Ему отдельное спасибо. Экскурсоводы профессионалы. Но есть один минус - вместо указанных 3 дня и 2 ночи, тур фактически занимает 1,5 дня (за счет дороги, и то,если оооочень сильно округлить) и 2 ночи.

Н Наталья Сказочный экспресс из Москвы в Киров, Ростов Великий и Переславль-Залесский Быстро, качественно

О Ольга Шоколад, сыр и вятское гостеприимство. Автобусный гастротур в Киров из Перми Интересный, самобытный край с удивительной природой. Поездка оказалась познавательной, благодаря в том числе квалифицированным гидам. Запомнилась встречами не только с достопримечательностями, но и с увлеченными, позитивными людьми.

Д Данькина Шоколад, сыр и вятское гостеприимство. Автобусный гастротур в Киров из Перми Мне все понравилось! Спасибо!