Сладкое путешествие в Киров. Автобусный тур из Перми
Начало: Пермь
13 июн в 10:00
22 авг в 10:00
13 000 ₽ за человека
27 мар в 10:00
от 39 930 ₽ за человека
11 июл в 10:00
19 сен в 10:00
от 13 700 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся18 мая 2025С организационной стороны понравился сопровождающий наш, Александр. Ему отдельное спасибо. Экскурсоводы профессионалы. Но есть один минус - вместо указанных 3 дня и 2 ночи, тур фактически занимает 1,5 дня (за счет дороги, и то,если оооочень сильно округлить) и 2 ночи.
- ЕЕлена16 мая 2025Восторг!
- ННаталья15 мая 2025Быстро, качественно
- ООльга29 мая 2024Интересный, самобытный край с удивительной природой. Поездка оказалась познавательной, благодаря в том числе квалифицированным гидам. Запомнилась встречами не только с достопримечательностями, но и с увлеченными, позитивными людьми.
- ДДанькина21 мая 2024Мне все понравилось! Спасибо!
- ТТатьяна3 февраля 2024По туру все проходило четко по программе. Очень грамотные гиды, профессионалы своего дела. Хочется отметить водителей. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «На автобусе»
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Сколько стоит тур в Кирове в мае 2025
Сейчас в Кирове в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 13 000 до 39 930. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.45 из 5
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