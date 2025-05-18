Туры на автобусе в Кирове

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Кирове, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Сладкое путешествие в Киров. Автобусный тур из Перми
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Сладкое путешествие в Киров. Автобусный тур из Перми
Начало: Пермь
13 июн в 10:00
22 авг в 10:00
13 000 ₽ за человека
Сказочный экспресс из Москвы в Киров, Ростов Великий и Переславль-Залесский
На автобусе
На поезде
3 дня
3 отзыва
Сказочный экспресс из Москвы в Киров, Ростов Великий и Переславль-Залесский
Начало: Москва
27 мар в 10:00
от 39 930 ₽ за человека
Шоколад, сыр и вятское гостеприимство. Автобусный гастротур в Киров из Перми
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Шоколад, сыр и вятское гостеприимство. Автобусный гастротур в Киров из Перми
Начало: Г. Пермь
11 июл в 10:00
19 сен в 10:00
от 13 700 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «На автобусе»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сладкое путешествие в Киров. Автобусный тур из Перми
  2. Сказочный экспресс из Москвы в Киров, Ростов Великий и Переславль-Залесский
  3. Шоколад, сыр и вятское гостеприимство. Автобусный гастротур в Киров из Перми
Сколько стоит тур в Кирове в мае 2025
Сейчас в Кирове в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 13 000 до 39 930. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.45 из 5
Забронируйте тур в Кирове на 2025 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль