28 мар в 10:00
от 39 930 ₽ за человека
Праздник Ивана Купала на Вятке: когда зацветает папоротник, а русалки и лешие выходят на охоту
Погрузиться в языческие традиции, сплести венок, прыгнуть через костёр и перепробовать пиво
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Кирова, до 10:00
15 июн в 10:00
25 000 ₽ за человека
Пела да плясала, зиму провожала: масленичные гулянья в вятском бору
Закружиться в хороводе, сжечь Масленицу, расслабиться в чане с еловыми ветками и расписать игрушку
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Кирова, до 10:00
25 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина25 февраля 2025Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP Клинтами!!! Обязательно поедем еще куда-нибудь с Вами!
- ЛЛилия28 января 2025Организованно все чётко. Довольны очень. Организатор внимательный, вежливый. На все вопросы были ответы.
- ВВалентина13 января 2025Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака, обеда и ужина часа
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Можно с детьми»
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