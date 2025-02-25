Семейные развлекательные туры Кирова

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Кирове, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сказочный экспресс из Москвы в Киров, Ростов Великий и Переславль-Залесский
На автобусе
На поезде
3 дня
3 отзыва
Сказочный экспресс из Москвы в Киров, Ростов Великий и Переславль-Залесский
Начало: Москва
28 мар в 10:00
от 39 930 ₽ за человека
Праздник Ивана Купала на Вятке: когда зацветает папоротник, а русалки и лешие выходят на охоту
На машине
2 дня
Праздник Ивана Купала на Вятке: когда зацветает папоротник, а русалки и лешие выходят на охоту
Погрузиться в языческие традиции, сплести венок, прыгнуть через костёр и перепробовать пиво
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Кирова, до 10:00
15 июн в 10:00
25 000 ₽ за человека
Пела да плясала, зиму провожала: масленичные гулянья в вятском бору
На машине
2 дня
Пела да плясала, зиму провожала: масленичные гулянья в вятском бору
Закружиться в хороводе, сжечь Масленицу, расслабиться в чане с еловыми ветками и расписать игрушку
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Кирова, до 10:00
25 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    25 февраля 2025
    Сказочный экспресс из Москвы в Киров, Ростов Великий и Переславль-Залесский
    Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP Клинтами!!! Обязательно поедем еще куда-нибудь с Вами!
    Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViPНу и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViPНу и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP
  • Л
    Лилия
    28 января 2025
    Сказочный экспресс из Москвы в Киров, Ростов Великий и Переславль-Залесский
    Организованно все чётко. Довольны очень. Организатор внимательный, вежливый. На все вопросы были ответы.
  • В
    Валентина
    13 января 2025
    Сказочный экспресс из Москвы в Киров, Ростов Великий и Переславль-Залесский
    Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака, обеда и ужина часа
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    на 2, о чем, если бы организаторы тура сообщили туристам, а не сами туристы бегали и выясняли у проводников и организаторов, позволило бы не сидеть в ожидании, а правильно организовать день (поесть самим и накормить детей своей едой, уложить детей на дневной сон).

    Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Кирове в марте 2025
Сейчас в Кирове в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 39 930. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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