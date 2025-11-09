мар
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 930/929 «Сказочный экспресс» (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
21:05 – отправление туристического поезда № 930/929 с Ярославского вокзала г. Москвы.
Ночь в поезде.
Киров. Обзорная экскурсия, музей мороженного, посещение «Заповедника сказок»
Завтрак в поезде.
09:50 – прибытие туристического поезда в г. Киров. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия «Тайны города на Вятке». История основания города на 7 холмах, набережная с живописными видами на реку Вятку и сосновый бор, Александровский сад, легенда Раздерихинского оврага, Успенский Трифонов монастырь, театральная площадь, «Дерево желаний», и мн. др.
Музей мороженого «Артико» с мастер-классом «Профессия мороженщик». Музей состоит из четырех залов. У вас будет возможность подоить корову, продегустировать сорта мороженного, услышать историю возникновения и развития мороженного в России.
Обед в кафе города с мастер-классом по росписи пряников.
Продолжение обзорной экскурсии.
Интерактивная программа в «Заповеднике сказок». «Заповедник сказок» – это интерактивный парк, комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера.
Это воплощение мечты любого ребенка – очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления. Вас ожидает: встреча со сказочными героями, приключения в волшебном лесу, мастер-класс, чаепитие с блинами, и многое другое.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кирова.
19:00 – отправление туристического поезда в г. Ростов Великий.
Отдых в поезде.
Ростов Великий и Переславль-Залесский. Прибытие в Москву
Завтрак в поезде.
10:35 – прибытие туристического поезда в г. Ростов Великий. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Посещение Ростовского кремля. Туристы всегда ехали в Ростов посмотреть на знаменитый Ростовский кремль. Сегодня, помимо самого кремля на главной Соборной площади восстановлен объект XVII века – Конный двор. Экскурсия по территории и знакомство с архитектурой.
Мастер-класс по росписи ярославского изразца в Ростовском Кремле.
Обед в кафе города.
Переезд на автобусе в Переславль-Залесский.
Обзорная экскурсия по центру Переславля-Залесского с прогулкой по Красной площади, на которой находится самый древний городской храм – Спасо-Преображенский собор. Когда-то в этом историческом месте объявляли указы, «сажали на стол» переславских князей и собирали полки.
В этом городе родился великий Александр Невский, а на Плещеевом озере берет свое начало Русский флот, ведь Петр Первый построил здесь свою первую потешную флотилию.
Посещение Дома Берендея с интерактивной программой. Это сказка, это игра в царство, которая является началом и истоком творчества. В терем Берендея входы не заказаны, двери не затворены.
Коль на праздник вы попадете, гарантировано будет отличное настроение — на год вперед. По тому как, царит там веселье удалое с играми да забавами русскими.
На Солнечной Сказочной поляне, помощники Царя Берендея, заводят с гостями красивый веселый хоровод. Устраивают для гостей испытания невиданные, да забавы царские.
По окончании программы пригласит Вас Берендей в свою сказочную горницу. Где сундуки царские откроют да легенды про Берендея поведают.
Трансфер на ж/д вокзал г. Переславля-Залесского.
19:13 – отправление туристического поезда в г. Москву.
23:29 – прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Проживание
Стоимость на 1 человека, руб:
Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.
|Категория
|4-местное купе
|2-местное купе
2-местное купе
Одноместное размещение
|Для взрослого
|39 930
|57 400
|99 400
|Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)
|39 680
|57 130
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|16 900
|16 900
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
Одноэтажный поезд с вагоном-рестораном.
4-местное купе:
2 нижние + 2 верхние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел., смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
1 душ + 2 WC c раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
2-местное купе:
2 нижние полки (верхние полки есть, но откинуты и вписаны в общий интерьер купе), 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день.
1 душ + 2 WC c раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 2 обеда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 20 100 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.