Сказочный экспресс из Москвы в Киров, Ростов Великий и Переславль-Залесский

В этом туре вы посетите живописный Киров, где вас ждут увлекательные экскурсии по историческим местам, включая загадочный Успенский Трифонов монастырь и интерактивный музей мороженого «Артико», где вы сможете стать настоящим
читать дальше

мороженщиком.

На протяжении трех дней вы будете наслаждаться атмосферой волшебства, побываете в «Заповеднике сказок» и узнаете о богатой истории Ростовского кремля и Переславля-Залесского.

Мастер-классы по росписи пряников и ярославского изразца, встречи со сказочными героями и веселые забавы — всё это создаст моменты, которые останутся в вашей памяти навсегда.

Ближайшие даты:
27
мар

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд № 930/929 «Сказочный экспресс» (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

21:05 – отправление туристического поезда № 930/929 с Ярославского вокзала г. Москвы.

Ночь в поезде.

2 день

Киров. Обзорная экскурсия, музей мороженного, посещение «Заповедника сказок»

Завтрак в поезде.

09:50 – прибытие туристического поезда в г. Киров. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия «Тайны города на Вятке». История основания города на 7 холмах, набережная с живописными видами на реку Вятку и сосновый бор, Александровский сад, легенда Раздерихинского оврага, Успенский Трифонов монастырь, театральная площадь, «Дерево желаний», и мн. др.

Музей мороженого «Артико» с мастер-классом «Профессия мороженщик». Музей состоит из четырех залов. У вас будет возможность подоить корову, продегустировать сорта мороженного, услышать историю возникновения и развития мороженного в России.

Обед в кафе города с мастер-классом по росписи пряников.

Продолжение обзорной экскурсии.

Интерактивная программа в «Заповеднике сказок». «Заповедник сказок» – это интерактивный парк, комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера.

Это воплощение мечты любого ребенка – очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления. Вас ожидает: встреча со сказочными героями, приключения в волшебном лесу, мастер-класс, чаепитие с блинами, и многое другое.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кирова.

19:00 – отправление туристического поезда в г. Ростов Великий.

Отдых в поезде.

3 день

Ростов Великий и Переславль-Залесский. Прибытие в Москву

Завтрак в поезде.

10:35 – прибытие туристического поезда в г. Ростов Великий. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Посещение Ростовского кремля. Туристы всегда ехали в Ростов посмотреть на знаменитый Ростовский кремль. Сегодня, помимо самого кремля на главной Соборной площади восстановлен объект XVII века – Конный двор. Экскурсия по территории и знакомство с архитектурой.

Мастер-класс по росписи ярославского изразца в Ростовском Кремле.

Обед в кафе города.

Переезд на автобусе в Переславль-Залесский.

Обзорная экскурсия по центру Переславля-Залесского с прогулкой по Красной площади, на которой находится самый древний городской храм – Спасо-Преображенский собор. Когда-то в этом историческом месте объявляли указы, «сажали на стол» переславских князей и собирали полки.

В этом городе родился великий Александр Невский, а на Плещеевом озере берет свое начало Русский флот, ведь Петр Первый построил здесь свою первую потешную флотилию.

Посещение Дома Берендея с интерактивной программой. Это сказка, это игра в царство, которая является началом и истоком творчества. В терем Берендея входы не заказаны, двери не затворены.

Коль на праздник вы попадете, гарантировано будет отличное настроение — на год вперед. По тому как, царит там веселье удалое с играми да забавами русскими.

На Солнечной Сказочной поляне, помощники Царя Берендея, заводят с гостями красивый веселый хоровод. Устраивают для гостей испытания невиданные, да забавы царские.

По окончании программы пригласит Вас Берендей в свою сказочную горницу. Где сундуки царские откроют да легенды про Берендея поведают.

Трансфер на ж/д вокзал г. Переславля-Залесского.

19:13 – отправление туристического поезда в г. Москву.

23:29 – прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Проживание

Стоимость на 1 человека, руб:

Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.

Категория4-местное купе2-местное купе

2-местное купе

Одноместное размещение

Для взрослого39 93057 40099 400
Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)		39 68057 130-
Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)		16 90016 900-

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

Одноэтажный поезд с вагоном-рестораном.

4-местное купе:

2 нижние + 2 верхние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел., смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).

1 душ + 2 WC c раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

2-местное купе:

2 нижние полки (верхние полки есть, но откинуты и вписаны в общий интерьер купе), 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день.

1 душ + 2 WC c раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 2 обеда
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 20 100 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

