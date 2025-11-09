2 день

Киров. Обзорная экскурсия, музей мороженного, посещение «Заповедника сказок»

Завтрак в поезде.

09:50 – прибытие туристического поезда в г. Киров. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия «Тайны города на Вятке». История основания города на 7 холмах, набережная с живописными видами на реку Вятку и сосновый бор, Александровский сад, легенда Раздерихинского оврага, Успенский Трифонов монастырь, театральная площадь, «Дерево желаний», и мн. др.

Музей мороженого «Артико» с мастер-классом «Профессия мороженщик». Музей состоит из четырех залов. У вас будет возможность подоить корову, продегустировать сорта мороженного, услышать историю возникновения и развития мороженного в России.

Обед в кафе города с мастер-классом по росписи пряников.

Продолжение обзорной экскурсии.

Интерактивная программа в «Заповеднике сказок». «Заповедник сказок» – это интерактивный парк, комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера.

Это воплощение мечты любого ребенка – очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления. Вас ожидает: встреча со сказочными героями, приключения в волшебном лесу, мастер-класс, чаепитие с блинами, и многое другое.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кирова.

19:00 – отправление туристического поезда в г. Ростов Великий.

Отдых в поезде.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160