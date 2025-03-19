мар
Описание тура
Организационные детали
Не забывайте про наиболее эффективную трехслойную концепцию одежды:
• первый слой – термобелье верх + низ (если нет, то можно заменить «дышащей» футболкой, водолазкой)
• второй слой – утеплитель, к примеру, флис или свитер;
• третий слой – защитный слой, куртка
• шапка;
• балаклава (подшлемник);
• носки с запасом
• непромокаемые перчатки для катания;
• обувь зимняя
• Вещи для гостиницы.
• Предметы личной гигиены в т. ч. для бани и бассейна.
• Документы (паспорт, полис ОМС)
• Деньги
• Термос для горячих напитков. (по желанию)
• Все вещи в рюкзак или сумку.
• Аптечка с личными лекарствами (если нужно)
• Техника (телефон, павербанк, камера, и прочее)
• Снаряжение для катания, защита, шлем – везти свое или можно взять в аренду на месте в гостинице или на курорте.
Условия бронирования:
1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100%
2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.
3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты стартамероприятия — возврат не осуществляется.
4) если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.
Проживание. Будем жить в гостинице, 2-местное размещение.
Питание. Не включено.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Участие возможно с 12 лет.
Сложность. Склоны курортов хорошо подходят как для начинающих лыжников и сноубордистов, так и для опытных катальщиков и любителей фрирайда. За доплату вы сможете нанять инструктора.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Кировска и отвезём в гостиницу. Рядом есть ресторан «Северная» и кафе «Офелия», где вы сможете перекусить. А ещё по желанию можно пройтись по Курортному бульвару. Мы познакомимся, расскажем про Кировск и курорт, посоветуем, где взять в прокат снаряжение. Затем отправимся на вечернее катание.
Катаем на склонах "Большого Вудъявра" и "Кукисвумчорра"
Утром поедем покорять склоны «Большого Вудъявра» или «Кукисвумчорра» и проведём на горнолыжном курорте целый день. Вечером вернёмся в дом.
Продолжаем покорять склоны
Весь день будем обкатывать снежные трассы, а вечером заглянем в музейно-выставочный центр «Апатит». На ужин отправимся в ресторан грузинской кухни.
Арт-объекты Кировска
После насыщенного катанием дня посетим арт-парк «Таинственный лес» с причудливыми скульптурами или «Снежную деревню». Вечер проведём за настольными играми или пойдём в бар «Баревич».
Продолжаем покорять склоны
Снова весь день проведём на горных склонах. Вечером продолжим веселиться в клубе Fusion.
Обкатываем трассы
Весь день проведём на склонах горнолыжного курорта, катаясь, фотографируясь и снимая крутые видео.
Отъезд
Позавтракаем, соберём вещи и вновь поедем на гору. До обеда катаемся, а затем отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал Кировска. Планируйте обратный вылет или отъезд после 14:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту и из/в аэропорта или ж/д вокзала
- Ежедневный трансфер до подъёмников и обратно
- Групповая аптечка
- Сопровождение гида
- Памятный сюрприз
Что не входит в цену
- Билеты до Кировска и обратно
- Питание
- Ски-пассы
- Услуги инструктора
- Прокат снаряжения