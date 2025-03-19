Покоряем снежные склоны Хибин на горнолыжных курортах "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"

Побывать за Полярным кругом, сделать крутые снимки в горах и насладиться покатушками
Дружная компания, высокие снежные горы, уютный дом с баней и бильярдом, невероятные виды вокруг — что ещё нужно для идеального отпуска? Не хватает только пары лыж и сноуборда — вот
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теперь все составляющие отличного отдыха на месте.

Мы отправляемся за Полярный круг, в Хибины, чтобы каждый день обкатывать склоны сразу двух горнолыжных курортов «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр». Трассы подойдут как новичкам, так и опытным любителям фрирайда.

После насыщенного дня будем веселиться в баре или клубе, посещать интересные места Кировска — например, побываем в «Снежной деревне» или арт-парке «Таинственный лес».

Покоряем снежные склоны Хибин на горнолыжных курортах "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Покоряем снежные склоны Хибин на горнолыжных курортах "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Покоряем снежные склоны Хибин на горнолыжных курортах "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Ближайшие даты:
19
мар
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Не забывайте про наиболее эффективную трехслойную концепцию одежды:
• первый слой – термобелье верх + низ (если нет, то можно заменить «дышащей» футболкой, водолазкой)
• второй слой – утеплитель, к примеру, флис или свитер;
• третий слой – защитный слой, куртка
• шапка;
• балаклава (подшлемник);
• носки с запасом
• непромокаемые перчатки для катания;
• обувь зимняя
• Вещи для гостиницы.
• Предметы личной гигиены в т. ч. для бани и бассейна.
• Документы (паспорт, полис ОМС)
• Деньги
• Термос для горячих напитков. (по желанию)
• Все вещи в рюкзак или сумку.
• Аптечка с личными лекарствами (если нужно)
• Техника (телефон, павербанк, камера, и прочее)
• Снаряжение для катания, защита, шлем – везти свое или можно взять в аренду на месте в гостинице или на курорте.

Условия бронирования:

1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100%
2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.
3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты стартамероприятия — возврат не осуществляется.
4) если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.

Проживание. Будем жить в гостинице, 2-местное размещение.

Питание. Не включено.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Сложность. Склоны курортов хорошо подходят как для начинающих лыжников и сноубордистов, так и для опытных катальщиков и любителей фрирайда. За доплату вы сможете нанять инструктора.

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Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Кировска и отвезём в гостиницу. Рядом есть ресторан «Северная» и кафе «Офелия», где вы сможете перекусить. А ещё по желанию можно пройтись по Курортному бульвару. Мы познакомимся, расскажем про Кировск и курорт, посоветуем, где взять в прокат снаряжение. Затем отправимся на вечернее катание.

Прибытие и заселение
2 день

Катаем на склонах "Большого Вудъявра" и "Кукисвумчорра"

Утром поедем покорять склоны «Большого Вудъявра» или «Кукисвумчорра» и проведём на горнолыжном курорте целый день. Вечером вернёмся в дом.

Катаем на склонах "Большого Вудъявра" и "Кукисвумчорра"Катаем на склонах "Большого Вудъявра" и "Кукисвумчорра"Катаем на склонах "Большого Вудъявра" и "Кукисвумчорра"
3 день

Продолжаем покорять склоны

Весь день будем обкатывать снежные трассы, а вечером заглянем в музейно-выставочный центр «Апатит». На ужин отправимся в ресторан грузинской кухни.

Продолжаем покорять склоныПродолжаем покорять склоныПродолжаем покорять склоны
4 день

Арт-объекты Кировска

После насыщенного катанием дня посетим арт-парк «Таинственный лес» с причудливыми скульптурами или «Снежную деревню». Вечер проведём за настольными играми или пойдём в бар «Баревич».

Арт-объекты КировскаАрт-объекты КировскаАрт-объекты Кировска
5 день

Продолжаем покорять склоны

Снова весь день проведём на горных склонах. Вечером продолжим веселиться в клубе Fusion.

Продолжаем покорять склоныПродолжаем покорять склоныПродолжаем покорять склоны
6 день

Обкатываем трассы

Весь день проведём на склонах горнолыжного курорта, катаясь, фотографируясь и снимая крутые видео.

Обкатываем трассыОбкатываем трассыОбкатываем трассы
7 день

Отъезд

Позавтракаем, соберём вещи и вновь поедем на гору. До обеда катаемся, а затем отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал Кировска. Планируйте обратный вылет или отъезд после 14:00.

Отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту и из/в аэропорта или ж/д вокзала
  • Ежедневный трансфер до подъёмников и обратно
  • Групповая аптечка
  • Сопровождение гида
  • Памятный сюрприз
Что не входит в цену
  • Билеты до Кировска и обратно
  • Питание
  • Ски-пассы
  • Услуги инструктора
  • Прокат снаряжения
Место начала и завершения?
Аэропорт или ж/д вокзал Кировска, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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