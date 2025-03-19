Дружная компания, высокие снежные горы, уютный дом с баней и бильярдом, невероятные виды вокруг — что ещё нужно для идеального отпуска? Не хватает только пары лыж и сноуборда — вот

теперь все составляющие отличного отдыха на месте. Мы отправляемся за Полярный круг, в Хибины, чтобы каждый день обкатывать склоны сразу двух горнолыжных курортов «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр». Трассы подойдут как новичкам, так и опытным любителям фрирайда. После насыщенного дня будем веселиться в баре или клубе, посещать интересные места Кировска — например, побываем в «Снежной деревне» или арт-парке «Таинственный лес».

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Не забывайте про наиболее эффективную трехслойную концепцию одежды:

• первый слой – термобелье верх + низ (если нет, то можно заменить «дышащей» футболкой, водолазкой)

• второй слой – утеплитель, к примеру, флис или свитер;

• третий слой – защитный слой, куртка

• шапка;

• балаклава (подшлемник);

• носки с запасом

• непромокаемые перчатки для катания;

• обувь зимняя

• Вещи для гостиницы.

• Предметы личной гигиены в т. ч. для бани и бассейна.

• Документы (паспорт, полис ОМС)

• Деньги

• Термос для горячих напитков. (по желанию)

• Все вещи в рюкзак или сумку.

• Аптечка с личными лекарствами (если нужно)

• Техника (телефон, павербанк, камера, и прочее)

• Снаряжение для катания, защита, шлем – везти свое или можно взять в аренду на месте в гостинице или на курорте.

Условия бронирования:

1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100%

2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.

3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты стартамероприятия — возврат не осуществляется.

4) если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.