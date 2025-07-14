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Треккинг по Хибинам с проживанием у озера Малый Вудъявр
Ежедневно исследовать горные тропы, устроить гриль-вечеринку, расслабиться в бане и купели
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал в Апатитах, по времени при...
14 июл в 19:00
27 000 ₽
30 000 ₽ за человека
Покоряем снежные склоны Хибин на горнолыжных курортах "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Побывать за Полярным кругом, сделать крутые снимки в горах и насладиться покатушками
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Кировска, 14:00
19 мар в 14:00
43 500 ₽ за человека
Хибины: треккинг-тур с проживанием в гостинице
Полакомиться ягодами, прокатиться на сапах по горному озеру, отдохнуть на природе и погреться в бане
Начало: В 14:30 в аэропорту "Хибины", в 15:30 на ж/д вокза...
20 июл в 10:00
27 июл в 10:00
73 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Из аэропорта»
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