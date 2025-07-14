Найдено 3 тура в категории « От ж/д вокзала » в Кировске, цены от 27 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «От ж/д вокзала»

Туры в Кировске с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Кировска, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 27000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май