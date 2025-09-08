После встречи в Кировске и Апатитах отправляемся в Хибины (3-4 часа в пути с остановками). По приезде приготовим обед и отдохнём.

Во второй половине дня отправимся в первый треккинг — до водопада и смотровой площадки. Пройдём 8 км, перепад высот до 400 м, прогулка займёт около 4 часов. Кульминацией маршрута станет панорамный вид на самую большую долину в Хибинах.

К вечеру приготовим ужин и соберёмся вместе на знакомство. Также вы сможете самостоятельно прогуляться у речки и посетить баню.