Треккинг в Хибинах без рюкзаков: экспресс-перезагрузка
Отправиться в самое сердце крупнейшего горного массива на Кольском и дойти до царства снега
Хибины — удивительное место на Кольском полуострове с бескрайними просторами, заповедными уголками, царством снега, который лежит здесь даже летом. В этих краях нет высоких гор, поэтому специальная подготовка для треккингов не требуется. Мы сможем насладиться единением с природой, отдохнуть в тишине, вдали от цивилизации. Дойдём до водопадов, озёр, эффектных смотровых площадок, желающие смогут попариться в бане.
Путешествие для вас проведёт один из опытных гидов нашей команды.
С собой необходимо взять: маленькие рюкзаки для треккинга (15-25 л.), спортивную и удобную обувь (желательно треккинговые ботинки), куртку, шапку, тонкие перчатки, дождевики, резиновые тапки, индивидуальную аптечку.
Обратите внимание, что вы выбрали активный отдых на природе. Специальная подготовка для участия не требуется, но важно быть в хорошей физической форме, любить много ходить и желательно иметь опыт треккинга в горах. Рекомендуем оформить страховку.
Программа тура по дням
1 день
Треккинг до водопада и панорамного вида Хибин
После встречи в Кировске и Апатитах отправляемся в Хибины (3-4 часа в пути с остановками). По приезде приготовим обед и отдохнём.
Во второй половине дня отправимся в первый треккинг — до водопада и смотровой площадки. Пройдём 8 км, перепад высот до 400 м, прогулка займёт около 4 часов. Кульминацией маршрута станет панорамный вид на самую большую долину в Хибинах.
К вечеру приготовим ужин и соберёмся вместе на знакомство. Также вы сможете самостоятельно прогуляться у речки и посетить баню.
2 день
Треккинг в ущелье Северный Рисчорр, в царство снега
После завтрака, в 9:00-10:00, выходим во второй треккинг — в ущелье Северный Рисчорр. Пройдём 15 км, перепад высот до 700 м, прогулка займёт около 8-10 часов.
Наш путь лежит через перевалы, горные озёра и водопады. Окажемся в царстве снега, который лежит здесь даже летом. Ещё одна поразительная особенность — оттенок снега. Только в Хибинах он розоватого цвета и пахнет арбузами. Полюбуемся видами долин и спустимся обратно.
Отъезд после ужина.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Походное питание
Все переезды и заброски по программе
Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
Аренда спальников, пенок для сна и всего необходимого для приготовления пищи
Сопровождение гидом
Что не входит в цену
Билеты до Кировска или Апатитов и обратно в ваш город
Проживание
Баня - 2000 ₽ за человека
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кировск/Апатиты, 10:00 (аэропорт или ж/д вокзал)
Завершение: Кировск, после 19:00 (аэропорт или ж/д вокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 746 туристов
Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и, самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двух читать дальшеуменьшить
лет, и за это время показала красоты Кольского полуострова более чем 200 путешественникам и гостям нашего края. Предлагаю множество направлений в любое время года, индивидуальный подход к каждому. Если вы любите природу, горы и незабываемые виды — тогда бронируйте места! Работаю с командой квалифицированных гидов, любящих свой край. Мы с удовольствием поделимся нашей северной красотой с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
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А
Артур
Собирались просто пройтись по горам, а в итоге словно маленький отпуск получили с настоящим отдыхом для души. Хибины с первой же минуты полностью захватили. Самое классное, что живёшь прямо в читать дальшеуменьшить
горах и сразу выходишь на тропы — без каких-то переездов и суеты.
Питание вкусное, тепло и уютно, атмосфера будто в кругу близких друзей. Совсем не хотелось уезжать. Эти два дня запомнились надолго — мощно, красиво и искренне! 💙⛰️
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А
Алина
Побывали в Хибинах всего на пару дней — и остались под огромным впечатлением! Остановились прямо в горах на базе, где было всё, что нужно, а оттуда выходили сразу на два читать дальшеуменьшить
похода — это очень удобно и красиво невероятно. Вид на окружающую природу просто фантастика, а организация по всем фронтам была на уровне. Ощущений столько, что словами не передать. Поездка удалась на славу, уезжали с большим кайфом и настроем вернуться снова! ⛰️✨
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Н
Надежда
Два дня в Хибинах были просто сказкой! Жили прямо в горах на очень уютной базе — просыпаться с таким пейзажем, это уже счастье само по себе. Всё было по системе читать дальшеуменьшить
«всё включено», можно было ни о чём не переживать, просто впитывать атмосферу и наслаждаться природой.
От базы выходили сразу на два похода — отдельное удовольствие! Маршруты красивые до невероятия, виды захватывают дух, а чувство полной перезагрузки приходит само собой. Организация — выше всяких похвал: и комфорт, и внимание, и настроение, всё на уровне.
Этот тур получился действительно душевным и насыщенным, оставил массу отличных впечатлений. Спасибо огромное за эти эмоции, обязательно хотим повторить! ❤️
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О
Олег
Хибины — это просто кайф! Жили прямо на базе среди гор, всё было под рукой, два выхода в поход начинались прямо отсюда — так комфортно и виды просто сногсшибательные. Всё было классно спланировано, природа впечатляет, ну а отдых — полный релакс. Огромное спасибо за такую поездку, точно захочется вернуться туда ещё раз! ⛰️❤️
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