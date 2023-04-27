Домбай - ты прекрасен

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Ответы на вопросы
Это место славится своими прекрасными видами, горнолыжными курортами и пешеходными тропами, и считается популярным среди туристов и любителей приключений уже более столетия.

Здесь вы сможете насладиться чистым горным воздухом, погрузиться в атмосферу спокойствия и наслаждаться гостеприимством местных жителей.

В Домбае каждый найдет что-то по своему вкусу — будь то спокойный отдых или захватывающее приключение.
Домбай - ты прекрасен
Домбай - ты прекрасен
Домбай - ты прекрасен
Домбай - ты прекрасен
Домбай - ты прекрасен
Домбай - ты прекрасен
Домбай - ты прекрасен
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Кавказский хребет
  • Шаохинский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Домбай — твой идеальный выбор.
  • Мечтаешь ли ты о поездке в место, где ты сможешь почувствовать свою ничтожность перед величественными горами и коснуться лазурного неба? Тогда Домбай — твой идеальный выбор. Этот небольшой горный поселок находится в горах Большого Кавказа, и здесь ты найдешь все, что нужно для прекрасного отдыха в горах. Домбай славится своими живописными видами, горнолыжными курортами и пешеходными тропами.
Это место популярно среди туристов и искателей приключений уже более столетия. Здесь ты сможешь насладиться чистым горным воздухом, окруженным густыми лесами и утопающим в зелени лугами. Ты можешь отправиться на прогулку вдоль горных троп и просто наслаждаться красотой окружающей природы и видом на бескрайнее небо. Итак, если ты ищешь место для спокойного отдыха или захватывающего приключения в горах, Домбай — твой идеальный выбор!

Важная информация:

С собой взять теплую одежду, дождевик, солнцезащитный крем. Пожалуйста, надевайте удобную обувь.

Ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Питание
  • Напитки
  • Канатная дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: город Кисловодск, проспект Мира, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • С собой взять теплую одежду
  • Дождевик
  • Солнцезащитный крем. Пожалуйста
  • Надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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