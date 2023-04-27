Это место славится своими прекрасными видами, горнолыжными курортами и пешеходными тропами, и считается популярным среди туристов и любителей приключений уже более столетия.
Здесь вы сможете насладиться чистым горным воздухом, погрузиться в атмосферу спокойствия и наслаждаться гостеприимством местных жителей.
В Домбае каждый найдет что-то по своему вкусу — будь то спокойный отдых или захватывающее приключение.
Здесь вы сможете насладиться чистым горным воздухом, погрузиться в атмосферу спокойствия и наслаждаться гостеприимством местных жителей.
В Домбае каждый найдет что-то по своему вкусу — будь то спокойный отдых или захватывающее приключение.
Ближайшие даты:
27
апр
апр
28
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Кавказский хребет
- Шаохинский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Домбай — твой идеальный выбор.
- Мечтаешь ли ты о поездке в место, где ты сможешь почувствовать свою ничтожность перед величественными горами и коснуться лазурного неба? Тогда Домбай — твой идеальный выбор. Этот небольшой горный поселок находится в горах Большого Кавказа, и здесь ты найдешь все, что нужно для прекрасного отдыха в горах. Домбай славится своими живописными видами, горнолыжными курортами и пешеходными тропами.
Это место популярно среди туристов и искателей приключений уже более столетия. Здесь ты сможешь насладиться чистым горным воздухом, окруженным густыми лесами и утопающим в зелени лугами. Ты можешь отправиться на прогулку вдоль горных троп и просто наслаждаться красотой окружающей природы и видом на бескрайнее небо. Итак, если ты ищешь место для спокойного отдыха или захватывающего приключения в горах, Домбай — твой идеальный выбор!
Важная информация:
С собой взять теплую одежду, дождевик, солнцезащитный крем. Пожалуйста, надевайте удобную обувь.
Ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Что не входит
- Питание
- Напитки
- Канатная дорога
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: город Кисловодск, проспект Мира, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- С собой взять теплую одежду
- Дождевик
- Солнцезащитный крем. Пожалуйста
- Надевайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Домбай
Похожие туры из Кисловодска
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
Сырная пещера, перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль и подъём на Мусса-Ачитару
у места вашего проживания в Кисловодске
28 апр
29 апр
30 апр
2 мая
2 990₽ за человека
Групповая
12 часов
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин
в районе вашего отеля или санатория
29 апр
30 апр
2 мая
4 мая
1 960₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - в великолепный Домбай
Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
В любом удобном для Вас месте
30 апр
2 мая
3 мая
4 мая
от 1430012 870₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании