Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска

Перевал Гумбаши, Сырные пещеры, два озера, водопад, горная река и подъём на Мусса-Ачитару

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Поездка на Домбай — это не просто путь из точки А в точку Б. Дорога до этой горной местности сама по себе очень интересна. Через перевал Гумбаши с отличными видами на Эльбрус мы отправимся к причудливым Сырным пещерам. Затем побываем в древнем христианском храме, на озере Кара-Кёль и совершим мини-треккинг на водопад. А на самом Домбае поднимемся по канатке на вершину!
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное. Обратите внимание, что мы можем забрать вас как из Пятигорска, так и из Кисловодска.

1️⃣ Первая остановка — перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается панорама Эльбруса. Здесь же вы сможете позавтракать вкуснейшими хычинами с травяным чаем с видом на горы и альпийские луга.

2️⃣ Сырные пещеры. Почему сырные? Эта уникальная геологическая достопримечательность — результат работы ветра и воды, которые годами вытачивали в мягком песчанике причудливые углубления и узоры, похожие на сыр с дырками.

3️⃣ Кара-Кёль — уникальное озеро в Теберде, которое возникло при отступлении древнего Тебердинского ледника примерно 8–10 тыс. лет назад.

4️⃣ Изюминка тура: лёгкий треккинг до водопада Шумка — прогулка примерно 20 мин. в одну сторону по живописному пихтовому лесу.

5️⃣ Уллу-Муруджу — горная река, бурные воды которой берут свое начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными из-за высокого содержания серебра.

6️⃣ Домбай — ура, мы нашем главном месте назначения! Это часть Тебердинского национального парка. С карачаевского языка Домбай переводится как «Зубр». Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также поднимитесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м). Полюбуетесь горными пейзажами и отыщите знаменитую тарелку!

7️⃣ «Туманное» озеро и Гоначхирское ущелье. Рано грустить, наше путешествие ещё не окончено! Мы добавили в маршрут прекрасную локацию с видами на долины и водопады, а также обрамлённое горами озеро Туманлы-Кёль.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске или Кисловодске и по окончании отвезём обратно
  • Поездка проходит на внедорожнике
  • Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы

  • Питание в проверенных кафе с местной кухней — 600–800 руб. /чел.
  • Экосбор в Гоначхирском ущелье — ~200 руб. /чел.
  • Экосбор на водопаде Шумка — ~200 руб. /чел.
  • Подъём на канатке (стоимость зависит от типа канатной дороги и высоты подъёма)

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Кисловодске или Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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