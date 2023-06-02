Перевал Гумбаши, Сырные пещеры, два озера, водопад, горная река и подъём на Мусса-Ачитару
июн
июн
июн
июн
июн
июн
июн
даты
Описание
Что вас ожидает
Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное. Обратите внимание, что мы можем забрать вас как из Пятигорска, так и из Кисловодска.
1️⃣ Первая остановка — перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается панорама Эльбруса. Здесь же вы сможете позавтракать вкуснейшими хычинами с травяным чаем с видом на горы и альпийские луга.
2️⃣ Сырные пещеры. Почему сырные? Эта уникальная геологическая достопримечательность — результат работы ветра и воды, которые годами вытачивали в мягком песчанике причудливые углубления и узоры, похожие на сыр с дырками.
3️⃣ Кара-Кёль — уникальное озеро в Теберде, которое возникло при отступлении древнего Тебердинского ледника примерно 8–10 тыс. лет назад.
4️⃣ Изюминка тура: лёгкий треккинг до водопада Шумка — прогулка примерно 20 мин. в одну сторону по живописному пихтовому лесу.
5️⃣ Уллу-Муруджу — горная река, бурные воды которой берут свое начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными из-за высокого содержания серебра.
6️⃣ Домбай — ура, мы нашем главном месте назначения! Это часть Тебердинского национального парка. С карачаевского языка Домбай переводится как «Зубр». Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также поднимитесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м). Полюбуетесь горными пейзажами и отыщите знаменитую тарелку!
7️⃣ «Туманное» озеро и Гоначхирское ущелье. Рано грустить, наше путешествие ещё не окончено! Мы добавили в маршрут прекрасную локацию с видами на долины и водопады, а также обрамлённое горами озеро Туманлы-Кёль.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске или Кисловодске и по окончании отвезём обратно
- Поездка проходит на внедорожнике
- Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы
- Питание в проверенных кафе с местной кухней — 600–800 руб. /чел.
- Экосбор в Гоначхирском ущелье — ~200 руб. /чел.
- Экосбор на водопаде Шумка — ~200 руб. /чел.
- Подъём на канатке (стоимость зависит от типа канатной дороги и высоты подъёма)
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания в Кисловодске или Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.