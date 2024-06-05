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пещеру, сделать это было не легко, но возможно и оно того стоило! Поднялись к храму, преодолев более 160 ступеней. Виды в конечной точке Домбая шикарны! На канатке поднимались на сколько возможно. В начале в закрытом вагоне, потом на открытых скамейках на шесть человек. Наверху очень холодно, ледяной ветер, но можно вполне сделать отличные фото. Спускаться на открытых скамейках тоже холодно, но если одеться тепло, иметь капюшон, то не замёрзнешь. На эти виды конечно стоит посмотреть! На обратном пути нас угощали вкусным местным чаем, сыром, колбасой и конечно местным блюдом хычынами. Поездкой остались довольны! Отдельное спасибо Тамаре! Очень комфортно с ней путешествовать!