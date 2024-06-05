Экскурсии в Домбай из Кисловодска

Найдено 61 экскурсия в категории «Домбай» в Кисловодске, цены от 2 990 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
216 отзывов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
66 отзывов
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей
Начало: У вашего отеля
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
68 отзывов
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 800 за всё до 3 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 280 за всё до 6 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000 за человека
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:15
9 июня в 08:00
3 700 за человека
Домбай - душа Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
212 отзывов
Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура
Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
9 отзывов
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин
Начало: В районе вашего отеля или санатория
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
2 990 за человека
Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска)
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
19 отзывов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Получить впечатления на всю жизнь, посетив заповедный уголок природы в самом сердце Кавказа
10 июня в 00:00
15 июня в 08:00
от 14 800 за всё до 6 чел.
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
263 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
507 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озёр
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
252 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: величие гор и чистота озер
Домбай ждет вас: горные вершины, чистые озера и средневековые памятники в однодневной экскурсии из Кисловодска
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 000 за человека
Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
57 отзывов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
Домбай - сказка в горах Кавказа
скидка
18%
Групповая
12 часов
151 отзыв
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 45203 706 за человека
Джип-тур в Домбай
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
138 отзывов
Групповой джип-тур в Домбай: Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по горам Кавказа с посещением древних храмов и живописных уголков
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 118 за человека
Путешествие к горным вершинам Домбая
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 500 за всё до 4 чел.
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Проехать по одной из самых живописных дорог на планете и полюбоваться горной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
По долинам и по взгорьям: из Кисловодска в Домбай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
По долинам и по взгорьям: из Кисловодска в Домбай
Увидеть и прочувствовать заповедные места в сердце Кавказских гор
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Начало: Кисловодск
Расписание: согласно календарю
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
23 000 за всё до 6 чел.
Гастрономические сокровища Домбая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Гастрономические сокровища Домбая
Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
19 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Домбай
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Джип-тур в Домбай
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джип тур Домбай - Земной Рай
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Джип тур Домбай - Земной Рай
Начало: Проспект Мира 1 или от места вашего проживания
Расписание: Ежедневно
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
25 000 за всё до 6 чел.
Домбай - путь к вершинам Кавказа
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Домбай - путь к вершинам Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Кисловодска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Кисловодска
Групповой экскурсионный джип-тур из Кисловодска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
41503 735 за человека
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Групповая
11 часов
106 отзывов
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Начало: Забираем по адресу проживания в пределах города
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Кисловодска - к красотам Домбая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Путешествие по главным местам края, приправленное хвойными ароматами и свежим горным воздухом
Начало: На проспекте Победы либо адрес проживания
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200018 700 за всё до 4 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
6 отзывов
Автопутешествие на Домбай из Кисловодска
Откройте величие Кавказских гор, исследуя перевалы, пещеры и древние храмы в групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
47003 760 за человека
Путешествие в величественный Домбай
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Путешествие в величественный Домбай
Начало: По договорëнности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 700 за человека
Зов гор - из Кисловодска в Домбай
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Зов гор - из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Время выезда ежедневно с 7.00 до 8.00
19 июня в 07:00
16 500 за всё до 4 чел.
Завораживающая красота Домбая
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Завораживающая красота Домбая
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: ежедневно 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Настроение - «В горы»: Домбай
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
Настроение - «В горы»: Домбай
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Треккинг к Бадукским озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Треккинг к Бадукским озёрам
С опытным проводником подняться к высокогорным бирюзовым озёрам и насладиться роскошными пейзажами
Начало: у вашего отеля
5 авг в 05:00
6 авг в 05:00
13 000 за всё до 6 чел.
Домбай - место силы
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
12 отзывов
Домбай - место силы
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
50004 000 за человека
Рассветы и закаты на плато Бермамыт
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Рассветы и закаты на плато Бермамыт
Начало: По договоренности
Расписание: экскурсии проходят каждый день, согласно календарю.
Завтра в 07:00
9 июня в 01:00
от 3 200 за человека
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 06:00
от 19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
    Спасибо за экскурсию) всё было замечательно👍
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил своим вкусным кофе на первой стоянке. Домбай великолепен. Лучше гор могут быть только горы! Обед был очень вкусный.
    Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Гиду Дмитрию огромное спасибо!!! Профессионал своего дела, внимательный, заботливый и позитивный! Рекомендую его если хотите провести увлекательно и в душевной обстановке время отдыха!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Мы очень довольны экскурсией, провели замечательный день в компании Александра. Александр прекрасный экскурсовод, показал и рассказал нам много интересного и
    читать дальше

    эксклюзивного. Побывали словно в сказке. Даже величественный Эльбрус позволил нам взглянуть на него из за облаков. Аккуратный водитель, комфортный автомобиль, чувствовали себя в полной безопасности. На протяжении всего пути Александр интересовался нашим самочувствием. Несмотря на долгую дорогу, время пролетело незаметно. С удовольствием будем заказывать ещё экскурсии.

  • А
    Александра
    3 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Экскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил нас кофе из турки, который варил на газовой горелке. Очень интересно рассказывал материал.
    Экскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил нас
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Хорошо, когда человек занимается своим делом. Экскурсовод Александр настоящий профессионал своего дела! Эрудит, с отличной теоретической подготовкой, с правильно поставленной
    читать дальше

    речью приятно удивил нас историческими рассказами об истории Карачаево-Черкессии, Домбае и других замечательных мест, которые мы сегодня посетили. Однозначно, рекомендую экскурсии с Александром. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
  • Л
    Лем
    28 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Время, проведëнное на экскурсии с Тамарой были лучшими часами, проведëнными нами на Кавказе. Исключительно грамотный, эрудированный, вежливый, пункуальный человек. Начало
    читать дальше

    экскурсии началось строго в запланированное время. Время в дороги под рассказы Тамары пролетело моментально. Останавливались в красивейших местах. Кушали самую вкусную еду на Кавказе. Эмоций и впечатлений море!!! Спасибо этому замечательному человеку за великолепную экскурсию! Однозначно рекомендуем для экскурсий по Кавказу!!! С уважением, Алексей и Ольга (экскурсия на Домбай 27.05.2024).

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Экскурсия проходила с гидом-водителем Тамарой. Интересные рассказы о местных жителях, истории, обычаях на всем пути следования. Мы прошли через сырную
    читать дальше

    пещеру, сделать это было не легко, но возможно и оно того стоило! Поднялись к храму, преодолев более 160 ступеней. Виды в конечной точке Домбая шикарны! На канатке поднимались на сколько возможно. В начале в закрытом вагоне, потом на открытых скамейках на шесть человек. Наверху очень холодно, ледяной ветер, но можно вполне сделать отличные фото. Спускаться на открытых скамейках тоже холодно, но если одеться тепло, иметь капюшон, то не замёрзнешь. На эти виды конечно стоит посмотреть! На обратном пути нас угощали вкусным местным чаем, сыром, колбасой и конечно местным блюдом хычынами. Поездкой остались довольны! Отдельное спасибо Тамаре! Очень комфортно с ней путешествовать!

  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
    Путешествие на Домбай удалось! Мы с мужем в восторге! Красивейшие виды,удобный транспорт. Гид Дмитрий внимательный и приветливый. Из его рассказов во время поездки узнали много интересного. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Домбай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
  2. Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
  3. Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
  4. Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
  5. В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Домбай" можно забронировать 61 экскурсию от 2 990 до 25 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 2539 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 61 экскурсии в Кисловодске на 2024 год по теме «Домбай», 2539 ⭐ отзывов, цены от 2990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам