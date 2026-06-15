Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

читать дальше уменьшить

забрали от отеля в 7:00, и мы сразу попросили вернуться обратно к 18:30 (все так и получилось). Олег по дороге интересно рассказывал про места мимо которых мы проезжали, о происхождении названий. Утром заехали на стоянку попить чай из горных трав, местный сыр и конскую колбаску, и хычины? (точно не помню названия, это горячая тонкая лепешка с сыром). На Домбае поднялись до второй станции, на третью не поехали, было очень ветрено наверху. Поднимались по новой канатной дороге, до 1-ой станции в закрытом, а до 2-й станции на открытых кресельных сиденьях на 6-х человек. Открытые кресла -типа диванчика с мягкими сиденьями под попой и спиной, так что холодно было только лицу, так как на втором подъеме был сильный ветер. Там мы пофоткались, попили горячий глинтвейн и поехали обратно вниз. Пообедали в кафешке, где нас ждал Олег. Было вкусно, но порции очень большие. Да, ещё напротив в алкомаркете купили маленькую бутылочку коньяка, которая ещё больше украсила наш обед. По дороге делали несколько остановок, поэтому поездка прошла совсем не утомительно, несмотря на наш возраст. Мы очень довольны, что выбрали Олега. Понравилось всё-и маршрут, и беседы с Олегом, и остановки с перекусами. Остались под громадным впечатлением от Шоеиньского храма и людей, которые за ним ухаживают, от видов гор, но Эльбрус нам так и не открылся, над ним зависло облако. Олег, спасибо вам и дай Бог здоровья! В следующий раз только с Олегом.