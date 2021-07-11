Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Добрый день, всем! Ездили на Домбай из Кисловодска с экскурсоводом Олегом. Всё было организовано очень хорошо. Выехали в 7 утра непосредственно от проходной санатория "Долина нарзанов". Олег вел машину очень аккуратно, спокойно, без какого либо напряжения и нервов. Видимо, профессионализм в крови, да и горы обязывают. . По пути рассказывал историю края, обращал внимание на на некоторые детали пейзажа за окном, которые мы могли не разглядеть, пропустить. .. По пути следования делались остановки для видовых съёмок. Заезжали в храм, расположенный на вершине горы, откуда открылся потрясающий вид на, расположенный внизу населенный пункт и долину реки. . Непосредственно в Домбай добрались неторопясь к 12 часам. . Погода немного испортилась, пошел мелкий дождик (морось). Купили билеты на подъёмник до самой вершины. На второй ступени пришлось утепляться. Люди спускавшиеся навстречу, говорили, что 20 мин назад светило солнце. На самой конечной точке (вершине) был сплошной туман, снег, ветерок, но это нам не испортило настроение. .Экстрим запоминается лучше и обязательно приедем ещё раз, что бы сравнить виды сверху, когда погода солнечная. На обратном пути останавливались у чистейшей горной речки, где перекусили и попили горячего чаю, заботливо приготовленому Олегом в термосе, а также местными хычинами и прочей вкусной едой. Испили прямо из речки вкуснейшей водицы, набрали немного с собой (опять же, благодаря предоставленными Олегом бутылями). Впечатлений масса. Природа наикрасивейшая, словами всё не передать. . В санаторий вернулись межу 18 и 19 часами, довольные и счастливые с приятной усталостью. Олегу огромная благодарность, за спокойствие, ненавязчивую заботу, рассказы, а так же за великолепные наши фото, которые он делал сам, без нашей просьбы, а потом любезно скинул нам. . Рекомендуем этого человека и экскурсию с ним на Домбай. Всем удачи и здоровья! Алексей и Марина 06.06.2021 г.