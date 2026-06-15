Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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Из Кисловодска - в великолепный Домбай

Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
Приглашаю отдохнуть от городской суеты и отправиться на комфортабельном внедорожнике в край живописных долин, рек, гор и лесов.

Вы проедете через знаменитый перевал Гумбаши, увидите христианский храм X века и посетите известный курорт Домбай. А я расскажу о народных обычаях и богатой истории Карачаево-Черкесии.
5
131 отзыв
Из Кисловодска - в великолепный Домбай
Из Кисловодска - в великолепный Домбай
Из Кисловодска - в великолепный Домбай

Описание экскурсии

Древний и самобытный Кавказ

Я покажу вам невероятно интересные и красивые места Карачаево-Черкесии. В программе экскурсии:

  • Перевал Гумбаши — вы проедете по одной из самых живописных дорог региона, подниметесь на высоту 2144 метра и оцените шикарный вид на Главный Кавказский хребет.
  • Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами.
  • Река Уллу-Муруджу — один из самых чистых водоемов в России и Европе. Вы узнаете, где берут начало холодные голубые воды реки и почему они считаются целебными.
  • Тебердинский биосферный заповедник — вы полюбуетесь нетронутой природой и по желанию посетите зоопарк с редкими видами животных.
  • Домбай — в знаменитом курортном поселке вас ждут щедрое солнце, горный воздух и вид на потрясающие снежные вершины.

Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Но зато я покажу Вам красивейшие пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах, а также подскажу где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере или внедорожнике
  • Экскурсия проводится круглый год. Подъём к Храму — 300 ₽ за чел.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 ₽ с чел., канатная дорога в Домбае — от 1400 ₽ до 3300 ₽/стандартный билет и от 950 ₽. до 1200 ₽/льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
  • Стоимость экскурсии указана для продолжительности 12 часов, каждый последующий час оплачивается дополнительно: + 1000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1887 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
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моей командой, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Зато мы покажем уникальные пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах. Также мы подскажем, где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 131 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
131
4
3
2
1
Елизавета
Брала индивидуальную экскурсию для себя — и не прогадала!
День получился просто великолепный: солнце и потрясающие виды (хотя обещали дожди).
Олег — потрясающий гид! Его увлекательные рассказы идеально дополняли пейзажи за окном:
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то горные вершины, то тихие долины, то старинные места с вековой историей.
Особенно порадовала возможность скорректировать маршрут под себя. Мы ненадолго заехали за осетинскими пирогами (вкус — незабываемый!) и несколько раз останавливались в живописных местах, чтобы сделать фотографии.
Однозначно советую: если хотите получить искренние эмоции и провести день в своём ритме — индивидуальная экскурсия — это лучший выбор!

Брала индивидуальную экскурсию для себя — и не прогадала!
Брала индивидуальную экскурсию для себя — и не прогадала!
Брала индивидуальную экскурсию для себя — и не прогадала!
Брала индивидуальную экскурсию для себя — и не прогадала!
Брала индивидуальную экскурсию для себя — и не прогадала!
Брала индивидуальную экскурсию для себя — и не прогадала!
Брала индивидуальную экскурсию для себя — и не прогадала!
Брала индивидуальную экскурсию для себя — и не прогадала!
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О
Очень понравилась поездка в Домбай. Много полезного узнали по дороге. Олег, по нашей просьбе, остановился на пасеке, где мы закупились медом, попили чаю из горных трав, попробовали мясные и молочные вкусняшки. Экскурсия получилась хорошо организованной, на комфортабельном кроссовере. Впечатления от поездки только положительные. Большая благодарность Олегу за эту экскурсию.
Очень понравилась поездка в Домбай. Много полезного узнали по дороге. Олег, по нашей просьбе, остановился на
Очень понравилась поездка в Домбай. Много полезного узнали по дороге. Олег, по нашей просьбе, остановился на
Очень понравилась поездка в Домбай. Много полезного узнали по дороге. Олег, по нашей просьбе, остановился на
Очень понравилась поездка в Домбай. Много полезного узнали по дороге. Олег, по нашей просьбе, остановился на
Очень понравилась поездка в Домбай. Много полезного узнали по дороге. Олег, по нашей просьбе, остановился на
Очень понравилась поездка в Домбай. Много полезного узнали по дороге. Олег, по нашей просьбе, остановился на
Очень понравилась поездка в Домбай. Много полезного узнали по дороге. Олег, по нашей просьбе, остановился на
Очень понравилась поездка в Домбай. Много полезного узнали по дороге. Олег, по нашей просьбе, остановился на
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Людмила
День в Домбае - это лучшее, что могло с нами случиться😍 Рекомендую гида Екатерину! Если вы едете с детьми, веселой женской компанией, то вам к Кате. Чуткая, тактичная, интересная. Человек
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на своем любимом месте, опытный водитель. Во время поездки рассказывала легенды края, интересные факты, что добавило колорита местности. Наш день был интересный, безопасный, вкусный и запоминающийся.
Рекомендую знакомиться с Кавказом в индивидуальных турах с Катей!

День в Домбае - это лучшее, что могло с нами случиться😍 Рекомендую гида Екатерину! Если вы
День в Домбае - это лучшее, что могло с нами случиться😍 Рекомендую гида Екатерину! Если вы
День в Домбае - это лучшее, что могло с нами случиться😍 Рекомендую гида Екатерину! Если вы
День в Домбае - это лучшее, что могло с нами случиться😍 Рекомендую гида Екатерину! Если вы
День в Домбае - это лучшее, что могло с нами случиться😍 Рекомендую гида Екатерину! Если вы
День в Домбае - это лучшее, что могло с нами случиться😍 Рекомендую гида Екатерину! Если вы
День в Домбае - это лучшее, что могло с нами случиться😍 Рекомендую гида Екатерину! Если вы
День в Домбае - это лучшее, что могло с нами случиться😍 Рекомендую гида Екатерину! Если вы
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Антонина
Огромная благодарность Олегу за этот незабываемый день! Это супер поездка на удобном автомобиле по красивейшим местам, от которых дух захватывает. Мы получили огромное удовольствие и море впечатлений от поездки. Однозначно рекомендую!!! Спасибо!
Огромная благодарность Олегу за этот незабываемый день! Это супер поездка на удобном автомобиле по красивейшим местам,
Огромная благодарность Олегу за этот незабываемый день! Это супер поездка на удобном автомобиле по красивейшим местам,
Огромная благодарность Олегу за этот незабываемый день! Это супер поездка на удобном автомобиле по красивейшим местам,
Огромная благодарность Олегу за этот незабываемый день! Это супер поездка на удобном автомобиле по красивейшим местам,
Огромная благодарность Олегу за этот незабываемый день! Это супер поездка на удобном автомобиле по красивейшим местам,
Огромная благодарность Олегу за этот незабываемый день! Это супер поездка на удобном автомобиле по красивейшим местам,
Огромная благодарность Олегу за этот незабываемый день! Это супер поездка на удобном автомобиле по красивейшим местам,
Огромная благодарность Олегу за этот незабываемый день! Это супер поездка на удобном автомобиле по красивейшим местам,+2
Огромная благодарность Олегу за этот незабываемый день! Это супер поездка на удобном автомобиле по красивейшим местам,
Огромная благодарность Олегу за этот незабываемый день! Это супер поездка на удобном автомобиле по красивейшим местам,
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Ирина
Одна из самых запоминающихся моих поездок! море ярких впечатлений, очень комфортная машина, потрясающий и душевный гид:) 100 из 100 Олег, спасибо большое!
Одна из самых запоминающихся моих поездок! море ярких впечатлений, очень комфортная машина, потрясающий и душевный гид:)
Одна из самых запоминающихся моих поездок! море ярких впечатлений, очень комфортная машина, потрясающий и душевный гид:)
Одна из самых запоминающихся моих поездок! море ярких впечатлений, очень комфортная машина, потрясающий и душевный гид:)
Одна из самых запоминающихся моих поездок! море ярких впечатлений, очень комфортная машина, потрясающий и душевный гид:)
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Л
Ездили вдвоем с мужем на Домбай с Олегом 22 февраля. Машина -джип Хавал-комфортабельная, места для ног достаточно (мы высокие и возрастные, мужу 76 лет, мне под 70). Вождение аккуратное. нас
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забрали от отеля в 7:00, и мы сразу попросили вернуться обратно к 18:30 (все так и получилось). Олег по дороге интересно рассказывал про места мимо которых мы проезжали, о происхождении названий. Утром заехали на стоянку попить чай из горных трав, местный сыр и конскую колбаску, и хычины? (точно не помню названия, это горячая тонкая лепешка с сыром). На Домбае поднялись до второй станции, на третью не поехали, было очень ветрено наверху. Поднимались по новой канатной дороге, до 1-ой станции в закрытом, а до 2-й станции на открытых кресельных сиденьях на 6-х человек. Открытые кресла -типа диванчика с мягкими сиденьями под попой и спиной, так что холодно было только лицу, так как на втором подъеме был сильный ветер. Там мы пофоткались, попили горячий глинтвейн и поехали обратно вниз. Пообедали в кафешке, где нас ждал Олег. Было вкусно, но порции очень большие. Да, ещё напротив в алкомаркете купили маленькую бутылочку коньяка, которая ещё больше украсила наш обед. По дороге делали несколько остановок, поэтому поездка прошла совсем не утомительно, несмотря на наш возраст. Мы очень довольны, что выбрали Олега. Понравилось всё-и маршрут, и беседы с Олегом, и остановки с перекусами. Остались под громадным впечатлением от Шоеиньского храма и людей, которые за ним ухаживают, от видов гор, но Эльбрус нам так и не открылся, над ним зависло облако. Олег, спасибо вам и дай Бог здоровья! В следующий раз только с Олегом.

Ездили вдвоем с мужем на Домбай с Олегом 22 февраля. Машина -джип Хавал-комфортабельная, места для ног
Ездили вдвоем с мужем на Домбай с Олегом 22 февраля. Машина -джип Хавал-комфортабельная, места для ног
Ездили вдвоем с мужем на Домбай с Олегом 22 февраля. Машина -джип Хавал-комфортабельная, места для ног
Ездили вдвоем с мужем на Домбай с Олегом 22 февраля. Машина -джип Хавал-комфортабельная, места для ног
Ездили вдвоем с мужем на Домбай с Олегом 22 февраля. Машина -джип Хавал-комфортабельная, места для ног
Ездили вдвоем с мужем на Домбай с Олегом 22 февраля. Машина -джип Хавал-комфортабельная, места для ног
Ездили вдвоем с мужем на Домбай с Олегом 22 февраля. Машина -джип Хавал-комфортабельная, места для ног
Ездили вдвоем с мужем на Домбай с Олегом 22 февраля. Машина -джип Хавал-комфортабельная, места для ног+2
Ездили вдвоем с мужем на Домбай с Олегом 22 февраля. Машина -джип Хавал-комфортабельная, места для ног
Ездили вдвоем с мужем на Домбай с Олегом 22 февраля. Машина -джип Хавал-комфортабельная, места для ног
Олег
Олег
Ответ организатора:
Людмила, благодарю за такой развернутый отзыв. 🤗 Очень приятно, что Вам всё понравилось, ждём Вас с Борисом снова в гости.
У нас много красивых мест.
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