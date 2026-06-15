Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Приглашаю отдохнуть от городской суеты и отправиться на комфортабельном внедорожнике в край живописных долин, рек, гор и лесов.
Вы проедете через знаменитый перевал Гумбаши, увидите христианский храм X века и посетите известный курорт Домбай. А я расскажу о народных обычаях и богатой истории Карачаево-Черкесии.
Вы проедете через знаменитый перевал Гумбаши, увидите христианский храм X века и посетите известный курорт Домбай. А я расскажу о народных обычаях и богатой истории Карачаево-Черкесии.
Описание экскурсии
Древний и самобытный Кавказ
Я покажу вам невероятно интересные и красивые места Карачаево-Черкесии. В программе экскурсии:
- Перевал Гумбаши — вы проедете по одной из самых живописных дорог региона, подниметесь на высоту 2144 метра и оцените шикарный вид на Главный Кавказский хребет.
- Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами.
- Река Уллу-Муруджу — один из самых чистых водоемов в России и Европе. Вы узнаете, где берут начало холодные голубые воды реки и почему они считаются целебными.
- Тебердинский биосферный заповедник — вы полюбуетесь нетронутой природой и по желанию посетите зоопарк с редкими видами животных.
- Домбай — в знаменитом курортном поселке вас ждут щедрое солнце, горный воздух и вид на потрясающие снежные вершины.
Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Но зато я покажу Вам красивейшие пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах, а также подскажу где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере или внедорожнике
- Экскурсия проводится круглый год. Подъём к Храму — 300 ₽ за чел.
- Входные билеты не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 ₽ с чел., канатная дорога в Домбае — от 1400 ₽ до 3300 ₽/стандартный билет и от 950 ₽. до 1200 ₽/льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
- Стоимость экскурсии указана для продолжительности 12 часов, каждый последующий час оплачивается дополнительно: + 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1887 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 131 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Брала индивидуальную экскурсию для себя — и не прогадала!
День получился просто великолепный: солнце и потрясающие виды (хотя обещали дожди).
Олег — потрясающий гид! Его увлекательные рассказы идеально дополняли пейзажи за окном:
День получился просто великолепный: солнце и потрясающие виды (хотя обещали дожди).
Олег — потрясающий гид! Его увлекательные рассказы идеально дополняли пейзажи за окном:
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О
Очень понравилась поездка в Домбай. Много полезного узнали по дороге. Олег, по нашей просьбе, остановился на пасеке, где мы закупились медом, попили чаю из горных трав, попробовали мясные и молочные вкусняшки. Экскурсия получилась хорошо организованной, на комфортабельном кроссовере. Впечатления от поездки только положительные. Большая благодарность Олегу за эту экскурсию.
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День в Домбае - это лучшее, что могло с нами случиться😍 Рекомендую гида Екатерину! Если вы едете с детьми, веселой женской компанией, то вам к Кате. Чуткая, тактичная, интересная. Человек
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Огромная благодарность Олегу за этот незабываемый день! Это супер поездка на удобном автомобиле по красивейшим местам, от которых дух захватывает. Мы получили огромное удовольствие и море впечатлений от поездки. Однозначно рекомендую!!! Спасибо!
+2
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Одна из самых запоминающихся моих поездок! море ярких впечатлений, очень комфортная машина, потрясающий и душевный гид:) 100 из 100 Олег, спасибо большое!
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Л
Ездили вдвоем с мужем на Домбай с Олегом 22 февраля. Машина -джип Хавал-комфортабельная, места для ног достаточно (мы высокие и возрастные, мужу 76 лет, мне под 70). Вождение аккуратное. нас
+2
Олег
Ответ организатора:
Людмила, благодарю за такой развернутый отзыв. 🤗 Очень приятно, что Вам всё понравилось, ждём Вас с Борисом снова в гости.
У нас много красивых мест.
У нас много красивых мест.
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