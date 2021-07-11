Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Из Кисловодска — в великолепный Домбай!

Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии

5
11 отзывов
Приглашаю отдохнуть от городской суеты и отправиться на комфортабельном внедорожнике в край живописных долин, рек, гор и лесов.

Вы проедете через знаменитый перевал Гумбаши, увидите христианский храм X века и посетите известный курорт Домбай.

А я расскажу о народных обычаях и богатой истории Карачаево-Черкесии.
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!

Что вас ожидает

Древний и самобытный Кавказ
Я покажу вам невероятно интересные и красивые места Карачаево-Черкесии. В программе экскурсии:

  • Перевал Гумбаши — вы проедете по одной из самых живописных дорог региона, подниметесь на высоту 2144 метра и оцените шикарный вид на Главный Кавказский хребет.
  • Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами.
  • Река Уллу-Муруджу — один из самых чистых водоемов в России и Европе. Вы узнаете, где берут начало холодные голубые воды реки и почему они считаются целебными.
  • Тебердинский биосферный заповедник — вы полюбуетесь нетронутой природой и по желанию посетите зоопарк с редкими видами животных.
  • Домбай — в знаменитом курортном поселке вас ждут щедрое солнце, горный воздух и вид на потрясающие снежные вершины.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Renault Fluence (если группа меньше 3 человек) или Land Cruiser (если группа 3 человека и больше)
  • Входные билеты не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 р. с человека, канатная дорога в Домбае — 1150 р. с человека (по желанию)
🚩 Начало и место завершения: В любом удобном для Вас месте
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. С радостью познакомлю вас с живописными уголками Кавказа.
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11 реальных отзывов от туристов

А
11 июля 2021
Были на экскурсии с Олегом, выехали в 7:30 из Кисловодска. Поездка показалась совсем не утомительной (хотя в пути около 3-х часов), т. к. каждые 30-40 минут делали остановки для фотографий или попробовать воды из источников по дороге (она вся разная). Хотя мы уже были в приэльбрусье, но виды Эльбруса с перевала Гум-баши потрясающие, совершенно другой ракурс (нам очень повезло с погодой). Скорректировали маршрут, чтобы побольше уделить Домбаю и не поехали в храм. На Домбае поднялись на старой канатке (с неё виды раз в 5 интереснее чем с новой), за 4 часа успели только добраться до высоты 3000, на 3200 уже не успели. Но даже с 3000 потрясающие панорамные виды во все стороны, великолепные ледники и пейзажи ничем не уступающие Швейцарии. Из-за красоты задержались везде где было можно и нельзя))) Вернулись в отель только в 20:15, поэтому выезжайте чем раньше тем лучше! Также большое спасибо Олегу за фотографии и рекомендации местных продавцов: по дороге можно купить меда (и всё что с ним связано), домашней колбасы из конины (карачаевцы делают сами), и отличного натурального козьего молока (без характерного запаха и привкуса).
Очень жалко, что к отзыву нельзя прикреплять фотографии, на словах красоту мест не передать.
Ш
2 июля 2021
Спасибо Олегу за прекрасную экскурсию. Если хочется тактичного, ненавязчивого, внимательного гида, умелого водителя, то вам сюда. Выехали из Кисловодска в 7 утра, не торопясь, останавливаясь в живописных местах, за интересной беседой добрались в Домбай к обеду. Очень повезло с погодой, ясная солнечная погода позволила увидеть Эльбрус во всей красе с перевала Гум Баши. Хычины, шашлыки, осетинские пироги распробовали пока добирались до Домбая. На вершине тоже было ясно, и не холодно. Поверх шорт и футболок одели толстовки, было очень комфортно. Виды наверху потрясающие, горные вершины, холодные реки. .. На обратном пути набрали воды из источников, полюбовались стремительной чистой рекой Уллу Муруджу, добрались в санаторий ок 20:00. С нами были 2 детей, поездка для них оказалась в меру утомительной, им тоже было интересно. Дорога хорошая, асфальт до Домбая, транспорта не много. Спасибо за комфортную увлекательную поездку👍
О
21 июня 2021
Спасибо большое Олегу за прекрасно проведённую экскурсию. Мы посетили прекрасные места, удалось увидеть Эльбрус !!! Благодаря Олегу мы узнали много интересного ! Очень рекомендую к посещению Домбай с Олегом !
А
15 июня 2021
Добрый день, всем! Ездили на Домбай из Кисловодска с экскурсоводом Олегом. Всё было организовано очень хорошо. Выехали в 7 утра непосредственно от проходной санатория "Долина нарзанов". Олег вел машину очень аккуратно, спокойно, без какого либо напряжения и нервов. Видимо, профессионализм в крови, да и горы обязывают. . По пути рассказывал историю края, обращал внимание на на некоторые детали пейзажа за окном, которые мы могли не разглядеть, пропустить. .. По пути следования делались остановки для видовых съёмок. Заезжали в храм, расположенный на вершине горы, откуда открылся потрясающий вид на, расположенный внизу населенный пункт и долину реки. . Непосредственно в Домбай добрались неторопясь к 12 часам. . Погода немного испортилась, пошел мелкий дождик (морось). Купили билеты на подъёмник до самой вершины. На второй ступени пришлось утепляться. Люди спускавшиеся навстречу, говорили, что 20 мин назад светило солнце. На самой конечной точке (вершине) был сплошной туман, снег, ветерок, но это нам не испортило настроение. .Экстрим запоминается лучше и обязательно приедем ещё раз, что бы сравнить виды сверху, когда погода солнечная. На обратном пути останавливались у чистейшей горной речки, где перекусили и попили горячего чаю, заботливо приготовленому Олегом в термосе, а также местными хычинами и прочей вкусной едой. Испили прямо из речки вкуснейшей водицы, набрали немного с собой (опять же, благодаря предоставленными Олегом бутылями). Впечатлений масса. Природа наикрасивейшая, словами всё не передать. . В санаторий вернулись межу 18 и 19 часами, довольные и счастливые с приятной усталостью. Олегу огромная благодарность, за спокойствие, ненавязчивую заботу, рассказы, а так же за великолепные наши фото, которые он делал сам, без нашей просьбы, а потом любезно скинул нам. . Рекомендуем этого человека и экскурсию с ним на Домбай. Всем удачи и здоровья! Алексей и Марина 06.06.2021 г.
В
15 июня 2021
Спасибо за восхитительную экскурсию на Домбай! Столько красивых мест, с лучших ракурсов, ненавязчивая информация. Олег очень тонко чувствует гостей, к каждому найдёт подход. Все без пафоса и ничего лишнего. Отдых поистине получился культурным и запоминающимся.
Е
7 июня 2021
Все отлично. Мы -- нас четверо -- очарованы поездкой, очарованы Олегом. Он портясающий водитель, хороший рассказчик, который отлично знает предмет, заботливый попутчик. Всю дорогу нам было интересно и комфортно. Начало экскурсии мы планировали на 10 часов утра, он уговорил нас перенести на более ранний срок, и оказался трижды прав. По дороге мы увидеди Эльбрус во всем великолепии, чего не увидели бы, поехав на два часа позже. Олег хорошо знает маршрут и дает грамотные рекомендации относительно того, где стоит остановиться для хорошей картинки или еды. Фотографировал своей камерой и в тот же вечер переслал фотографии. Спасибо ему за чудесный, наполненный впечатлениями день.
Светлана
1 июня 2021
Наша поездка превзошла наши ожидания.
Огромная благодарность Олегу!!!
Обязательно буду рекомендовать Олега своим друзьям и знакомым:
Е
5 мая 2021
Провели отличный день. Олег хороший собеседник, интересный, веселый. Никаких претензий, как к водителю. И очень приятно было получить много классных фотографий от него. Даже дождь не испортил поездку и впечатления.
Д
1 мая 2021
Спасибо Олегу и Николаю за замечательную поездку и впечатления! Мы ездили на Домбай. По пути заехали в пару мест, было приятно, что гиды очень хорошо знают местность, показывали места, куда не ступала нога рядового туриста.
Рекомендую!
А
24 апр 2021
Ездили на экскурсию в Домбай с гидом Олегом, поездка получилась очень интересной и весёлой. Хоть с погодой и не повезло, был дождик и туман, но Олег постарался нам показать все красивые места, рассказал много интересных вещей. Дорога была непростой из-за очень густого тумана, но Олег вёл машину очень аккуратно, много шутил и создавал хорошее настроение. Природа очень красивая, потрясающие места. Спасибо Олегу за такое приятное путешествие)
Е
24 апр 2021
Невероятная красота вокруг, моря живности, природа, которая завораживает. Если бы не туман, который закрыл собой всю основную красоту горного массива, поездка удалась бы на 200%. Надо отдать должное Олегу - он прекрасный водитель, справился с нелёгкой дорогой просто прекрасна, рассказал и показал такие духозахватывающие места.

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Олег проводит ещё 2 экскурсии

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