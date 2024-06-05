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🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 25 отзывов Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов Начало: По месту вашего проживания 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 123 отзыва Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы Начало: Г. Кисловодск 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

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🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 103 отзыва Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11 4800 4 320 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой 12 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 134 отзыва Популярное предложение Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн... 12 999 ₽ за всё до 6 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 30 отзывов Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников Начало: По договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 32 отзыва Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке Начало: У вашего отеля от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 34 отзыва Популярное предложение Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника Начало: По договоренности в Кисловодске 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 50% скидка Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления Начало: У ж/д вокзала Кисловодска 12000 6 000 ₽ за всё до 25 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 43 отзыва Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды Начало: У места вашего проживания 13 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 53 отзыва Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска) Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами Начало: В Кисловодске от 14 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 47 отзывов Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка Начало: Заберу вас от отеля 7 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 58 отзывов На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 15 отзывов Плато Бермамыт: чудо Кавказа Отправиться в горную поездку из Кисловодска за живописными пейзажами и историей гор 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 118 отзывов Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот Начало: Кисловодск 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках Начало: Кисловодск 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3.5 часа 23 отзыва По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления от 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 58 отзывов Эксклюзивный джип-тур к урочищу Джилы-Су Вас ждет путешествие по секретным тропам Джилы-Су, где природа и история сливаются в единое целое Начало: Кисловодск 13 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске от 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 40 отзывов Путешествие на плато Бермамыт: Панорама Эльбруса и древние легенды Проведите незабываемый день среди горных вершин, открывая панорамы Эльбруса и тайны древних аулов Начало: По договоренности от 14 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 10% скидка Индивидуальная 6 часов 206 отзывов Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями Начало: По договоренности 14250 12 825 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 133 отзыва Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 57 отзывов Барские дачи Кисловодска Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина Начало: У железнодорожного вокзала 5 800 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 35 отзывов Плато Бермамыт. Джип-приключение Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы Начало: Где удобно 19 000 ₽ за всё до 2 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ 18 000 ₽ за всё до 2 чел.