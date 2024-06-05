Индивидуальные экскурсии в Кисловодске с личным гидом

Найдено 299 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Кисловодске, цены от 2 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
118 отзывов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600 за всё до 7 чел.
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
137 отзывов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
123 отзыва
Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами
Начало: В районе Колоннады
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30002 400 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
102 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
216 отзывов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Кисловодск: город вдохновения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
221 отзыв
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Волшебное путешествие на Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
230 отзывов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
234 отзыва
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Волшебный Кисловодск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
135 отзывов
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
106 отзывов
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды
Начало: По договоренности
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в Аликановском ущелье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске
Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Кисловодск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
119 отзывов
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000 за всё до 20 чел.
Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
143 отзыва
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 32002 880 за всё до 10 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
168 отзывов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
10 700 за всё до 3 чел.
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 340 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
158 отзывов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
103 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Завтра в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320 за всё до 6 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища
Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
134 отзыва
Популярное предложение
Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
31 отзыв
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000 за всё до 7 чел.
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
14 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке
Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Кисловодск: по следам Чебурашки
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
9 июня в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000 за всё до 25 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
43 отзыва
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды
Начало: У места вашего проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000 за всё до 7 чел.
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Начало: В Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340 за всё до 3 чел.
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
58 отзывов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
Отправиться в горную поездку из Кисловодска за живописными пейзажами и историей гор
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Очарование курортного Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
К истокам нарзана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500 за человека
Джип-тур на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Эксклюзивный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Вас ждет путешествие по секретным тропам Джилы-Су, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Кисловодск
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
13 800 за всё до 4 чел.
Путешествие в «Долину Нарзанов»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 000 за всё до 6 чел.
Древнее плато Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Путешествие на плато Бермамыт: Панорама Эльбруса и древние легенды
Проведите незабываемый день среди горных вершин, открывая панорамы Эльбруса и тайны древних аулов
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 500 за всё до 7 чел.
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
206 отзывов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 03:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
133 отзыва
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Барские дачи Кисловодска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 800 за всё до 7 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Начало: Где удобно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • н
    наталья
    5 июня 2024
    Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
    Замечательная экскурсия, много интересной информации. Водитель вез аккуратно(были плохие погодные условия, пошел дождь). Не забываемая красота природы.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
    Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Отличная поездка,замечательный молодой человек гид и водитель. Мы остались в полном восторге.
  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
    Ездили семьей. Понравился маршрут, красота природы. Заехали прокатится на лошадях, потом дети пролетели на зиплайне. Медовые водопады не впечатляют, но Александр все про них рассказал. Уверенный и опытный водитель, с ним можно ехать спокойно.
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
    Ирина прекрасный рассказчик. Ответила на вопросы, расширила кругозор и взрослым, и детям. Сориентировала по интересным местам города.
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
    Отличная экскурсия! Замечательный гид. Много чего показал и рассказал. Масса впечатлений. Всем рекомендую
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
    Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).
  • L
    Larisa
    4 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
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    и иногда неожиданных местах. Погрузились в природу и животный мир Приэльбрусья. Путешествие было удобным и комфортным. Спасибо большое! Если еще раз придем, обязательно обратимся снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Индивидуальные»

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  3. На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
  4. Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья
  5. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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