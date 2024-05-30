1 чел.
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Групповая
15 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Чечню: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска
Приглашаем в увлекательное путешествие по Чечне с экскурсией «Величие Чечни» из Кисловодска
Начало: Кисловодск, пр. Мира, 1 около Колоннады
Расписание: Пн в 11.00ср, сб, вс в 5:00
9 июня в 05:00
10 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие в мини-группе: Эльбрус и жемчужины Приэльбрусья
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии к подножию Эльбруса, где природа поражает своей красотой и масштабами
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Высоты и красоты Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр-су в уютной группе
Вас ждет незабываемое путешествие к величественному Эльбрусу, таинственному озеру Гижгит и живописному ущелью Адыр-су в компании единомышленников
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
4 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия по Чечне: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска
Откройте новые горизонты в путешествии по Чечне, встречая гостеприимство и уникальную культуру
Начало: Место вашего проживания
Расписание: каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
61005 490₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Групповой джип-тур на плато Бермамыт: день или закат
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт с панорамой на Эльбрус и окрестные вершины
Начало: Заберём от места проживания в Кисловодске
Расписание: 7:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
38003 420₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка в Кисловодске: живописные маршруты и горы
Погрузитесь в атмосферу приключений с конной прогулкой в Кисловодске, где горные вершины встречают небо
Начало: Курортный бульвар, 14, Колоннада
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 17.00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
14 часов
От Фиагдона до Кармадона: путеводитель по Северной Осетии
Приключение ждет! Вас встретят Кавказские горы, водопады и древние крепости. Готовы к незабываемым впечатлениям?
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
60005 400₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия по Ессентукам и Железноводску: история и природа
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы с нашей экскурсией по Ессентукам и Железноводску. Исследуйте знаменитые курорты и их историю
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
Расписание: понедельник, вторник, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Групповая
7 часов
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 02:30
от 3 200₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: величие гор и чистота озер
Домбай ждет вас: горные вершины, чистые озера и средневековые памятники в однодневной экскурсии из Кисловодска
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Ущелье Джилы-Су и три водопада за один день + Долина Нарзанов
Впечатляющее путешествие по живописным местам Кисловодска с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Накануне поездки уточним ваш адрес в вотсапе
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Групповая
14 часов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов - групповая экскурсия из Кисловодска
Восхитительное путешествие к символу Кавказа - Эльбрусу, с посещением Чегета и Долины Нарзанов. Подъем на канатной дороге и дегустация нарзана включены
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых
Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии
Начало: Заберем вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
5 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Джилы-су: Красота северного Приэльбрусья, три водопада и Долина нарзанов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Групповая
11 часов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Завтра в 11:00
9 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
По следам Лермонтова: Пятигорск из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу XIX века, посетив ключевые места жизни и творчества великого поэта Лермонтова
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: Среда, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия Восточная сказка: Грозный, Аргун, Шали
Приглашаем в путешествие по Грозному, Аргуну и Шали: встречайте величие и красоту кавказских городов
Начало: Проспект Мира 1, колоннада
Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 5:00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
4 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
от 1 500₽ за человека
скидка
18%
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
Кавказские приключения: Долина Нарзанов и Хасаут
Исследуйте живописные уголки Кавказа, наслаждаясь чистым воздухом, минеральными источниками и величием гор
Начало: По вашему адресу или Колоннада, памятник Ленина
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Групповая
15 часов
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
Начало: Курортный бульвар, 14, Кисловодск, Коллонада
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Завтра в 11:00
9 июня в 10:45
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Начало: Кисловодск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповой джип-тур в Домбай: Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по горам Кавказа с посещением древних храмов и живописных уголков
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 118₽ за человека
Групповая
4 часа
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Пн., Вт., Ср. . Чт., Пт., Сб., Вс. в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200₽ за человека
скидка
18%
Групповая
12 часов
Жемчужины Северного Кавказа: Эльбрус и Гижгит
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер, обогатите свой отдых в Кисловодске незабываемыми впечатлениями
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 45203 706₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
Бермамыт - плато над облаками
Начало: Место вашего проживания
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 14:00
40003 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа | Тур к горе желаний
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие к озеру Гижгит и Чегемскому ущелью: величие природы
Отправляйтесь в путешествие по величественным местам Кабардино-Балкарии, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
Расписание: Ежедневно
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
3%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1700016 490₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: Тырныауз, Гижгит, Поляна нарзанов | к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 мая 2024Море эмоций, красивейшие виды, да здесь других и нету) Благодарность гиду Азрету, всё рассказал показал, пофотографировал. Суслики это отдельная история,
- ИИрина30 мая 2024Отрыв башки конечно, всё что я хотела, всё увидела, спасибо Антону Сергеевичу за увлекательную, познавательную экскурсию.
- ААлександр30 мая 2024Очень захватывающая поездка, дружная команда подобралась, спасибо огромное гиду Тамаре за полное погружение в местный колорит здешних мест, дегустацию местных вкусностей, прогулку по сырной пещере! Описать всю красоту увиденную нами не получится, надо брать и ехать!
- ООльга30 мая 2024Это прекрасный экскурсионный тур! Всё — от обращения до помощи и организации мероприятий — на высшем уровне! Здесь всё заранее
- EEgor30 мая 2024Экскурсия организована с максимальным комфортом. Нам предоставили прекрасные автобусы. Особенно хочется отметить работу профессионального гида. У него приятный голос и
- ИИван30 мая 2024Остался в полном восторге от экскурсии. Это было лучшее путешествие в жизни (есть с чем сравнивать). Гид Герман оказался невероятно
- ЕЕкатерина30 мая 2024Все понравилось. Прекрасные обученные кони, доброжелательный инструктор, красивая природа. Получили большое удовольствие.
- ТТатьяна30 мая 2024Отличная машина, очень комфортная, гид рассказывает все через микрофон, ездила с другими компаниями, гида без микрофона не слышно. Замечательный гид
- ААлександр30 мая 2024Увлекательная исторически позновательная поездка, отдельное спасибо гиду Александру за подробное повествование об этом удивительно красивом крае. Всем советую посетить данный край, эмоции гарантированны только положительные! Не забывайте с собой паспорт!
- AAnapka530 мая 2024Одна из самых лучших экскурсий, очень вкусно, красиво и гид Матвей просто волшебник!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Туры из Кисловодска»
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