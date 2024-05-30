читать дальше

равнодушным не останется никто, даже не думал что столько эмоций будет от этих милых зверьков, за морковку и сушки были целые сражения - это надо видеть! Водопады очень красивы, не передать словами, водичка из источников каждая со своим вкусом, всё попробовали) даже окунулись в отведённом для этого месте. Всем рекомендуем!