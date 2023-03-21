ежедневно в 07:00

Предлагаем отправиться туда, где соседствуют острые пики гор, леса, бурные реки и альпийские поляны — на Домбай. По пути к нему у нас будет несколько остановок в живописных локациях. А на самом Домбае вы сможете подняться по канатной дороге на гору-трёхтысячник Мусса-Ачитара, с которой вам откроется вид на Кавказский хребет и не только.

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Описание

Что вас ожидает

Стартуем из Кисловодска в 7 утра и двигаемся в горы Карачаево-Черкесии. Путь до первой остановки займёт где-то полтора часа.

1️⃣ Гум-Баши. Чтобы преодолеть этот перевал, мы сначала едем по серпантину вверх, пересекаем плато на высоте более 2000 м и потом спускаемся снова по серпантину. Это очень красивое место, мы обязательно остановимся, чтобы насладиться видами, в том числе на Эльбрус.

2️⃣ Сырная пещера — следующая точка нашего маршрута. Её причудливые формы определили такое «съедобное» название и служат прекрасным фоном для фотографий.

3️⃣ Шоанинский храм 10 века расположен на отроге горы Шоана. Живописные окрестности и довольно аскетичное убранство делают это место особенным, и вы это почувствуете.

4️⃣ Озеро Кара-Кёль. Небольшой, но очаровательный водоём на территории Тебердинского заповедника. Пейзажи здесь напоминают Швейцарские Альпы — вы оцените отражение гор в тёмных (название озера переводится как «чёрное») водах.

5️⃣ Домбай. И вот мы здесь, в нашем главном месте назначения! У вас будет время подняться на канатке на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м), полюбоваться видами, пообедать, а также отыскать местную достопримечательность — «Тарелку». Эта футуристическая гостиница стала рукотворным символом Домбая. После чего отправляемся в обратный путь. На прощание становимся среди леса у горной реки Уллу-Муруджу с чистейшей водой.

Где-то в 7 вечера мы вернёмся в Кисловодск.

Организационные детали

Условия проведения

Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой

Экскурсия проходит с гидом-водителем в группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике

Трансфер включён в стоимость

Дополнительные расходы (по желанию)

Питание в кафе: средний чек — 500-700 руб.

Подъём на специальных машинах к Шоанинскому храму в зимний период — 150 руб. /чел.

Канатная дорога — 1200-1600 руб. /чел. в зависимости от времени года

Подготовка и дополнительные опции

Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)

В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате (19000 руб. за 1-6 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника)

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.