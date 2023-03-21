ежедневно в 07:00

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Описание
Что вас ожидает
Стартуем из Кисловодска в 7 утра и двигаемся в горы Карачаево-Черкесии. Путь до первой остановки займёт где-то полтора часа.
1️⃣ Гум-Баши. Чтобы преодолеть этот перевал, мы сначала едем по серпантину вверх, пересекаем плато на высоте более 2000 м и потом спускаемся снова по серпантину. Это очень красивое место, мы обязательно остановимся, чтобы насладиться видами, в том числе на Эльбрус.
2️⃣ Сырная пещера — следующая точка нашего маршрута. Её причудливые формы определили такое «съедобное» название и служат прекрасным фоном для фотографий.
3️⃣ Шоанинский храм 10 века расположен на отроге горы Шоана. Живописные окрестности и довольно аскетичное убранство делают это место особенным, и вы это почувствуете.
4️⃣ Озеро Кара-Кёль. Небольшой, но очаровательный водоём на территории Тебердинского заповедника. Пейзажи здесь напоминают Швейцарские Альпы — вы оцените отражение гор в тёмных (название озера переводится как «чёрное») водах.
5️⃣ Домбай. И вот мы здесь, в нашем главном месте назначения! У вас будет время подняться на канатке на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м), полюбоваться видами, пообедать, а также отыскать местную достопримечательность — «Тарелку». Эта футуристическая гостиница стала рукотворным символом Домбая. После чего отправляемся в обратный путь. На прощание становимся среди леса у горной реки Уллу-Муруджу с чистейшей водой.
Где-то в 7 вечера мы вернёмся в Кисловодск.
Организационные детали
Условия проведения
Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
Экскурсия проходит с гидом-водителем в группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
Трансфер включён в стоимость
Дополнительные расходы (по желанию)
Питание в кафе: средний чек — 500-700 руб.
Подъём на специальных машинах к Шоанинскому храму в зимний период — 150 руб. /чел.
Канатная дорога — 1200-1600 руб. /чел. в зависимости от времени года
Подготовка и дополнительные опции
Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате (19000 руб. за 1-6 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника)
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Кисловодске
Дорогие путешественники! Мы команда гидов, которые организуют увлекательные поездки по живописным местам Кавказа уже более 5 лет. Наш автопарк включает комфортные минивэны Мерседес и Тойота. Для маршрутов по бездорожью мы используем внедорожники. Путешествуйте с нами в мини-группах — и Кавказ останется в ваших сердцах навсегда!
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