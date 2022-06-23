1 день

Медовые водопады и гора Кольцо

Приезд в г. Кисловодск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Медовые Водопады и Гора Кольцо.

Экскурсии на Медовые водопады и к горе Кольцо — это возможность получить массу удовольствия от прогулок среди чистой и свежей зелени под шум падающей воды и сделать много невероятных фотографий.

Спрятанные всего в 20 км от города, удивительные окрестности радо встречают гостей и делятся вековечными тайнами, легендами, поверьями.

Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.

Свободное время.