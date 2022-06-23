Кавказский Вояж

Кисловодск - самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод

5
3 отзыва
Кисловодск — самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод.

Тур "Кавказский Вояж" подходит для туристов, которые не первый раз приезжают в солнечный город Кисловодск и готовы к путешествию по новым маршрутам.
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Кавказский Вояж
Ближайшие даты:
2
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Что вас ожидает 🤩

Национальный колорит
Национальный колорит
Познакомимся с национальной кухней, традициями и навсегда станем приверженцами гостеприимного Кавказа
Казачье подворье
Казачье подворье
Послушаем увлекательные рассказы о житие казаков, посмотрим театрализованную программу и попробуем вкуснейшие угощения
Восхитительная природа
Восхитительная природа
Нас ждут удивительные Чегемские водопады, голубое озеро Церик-Кёль и Черекская теснина, перехватывающая дыхание
Полный релакс
Полный релакс
Искупаемся в Аушигерских термальных источниках
Куртатинское ущелье
Куртатинское ущелье
Посмотрим огромное число памятников и остатков средневековой архитектуры и раскроем загадки культуры древних народов

Программа тура по дням

1 день

Медовые водопады и гора Кольцо

Приезд в г. Кисловодск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Медовые Водопады и Гора Кольцо.

Экскурсии на Медовые водопады и к горе Кольцо — это возможность получить массу удовольствия от прогулок среди чистой и свежей зелени под шум падающей воды и сделать много невероятных фотографий.

Спрятанные всего в 20 км от города, удивительные окрестности радо встречают гостей и делятся вековечными тайнами, легендами, поверьями.

Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.

Свободное время.

Медовые водопады и гора КольцоМедовые водопады и гора КольцоМедовые водопады и гора КольцоМедовые водопады и гора Кольцо
2 день

Северная Осетия (Куртатинское ущелье)

Куртатинское ущелье раскинулось в сердце Осетии и укрыло собой реку Фиагдон.

Речные пейзажи зеркально-голубой глади, в которой отражаются красоты скалистых холмов и небесной выси, создают необычайно живописную панораму.

В рамках экскурсии в Куртатинское ущелье туристов ожидает неповторимое знакомство с прошлым.

Огромное число памятников и остатков средневековой архитектуры раскроют загадки культуры древних народов.

Экскурс в легендарный «город мертвых», крупнейший некрополь в северно-кавказском регионе, оставит неоднозначные воспоминания и впечатления.

Подобного обилия исторических достояний не сможет предложить ни один уголок мира.

Возвращение в отель г. Кисловодска.

Свободное время.

Северная Осетия (Куртатинское ущелье)Северная Осетия (Куртатинское ущелье)Северная Осетия (Куртатинское ущелье)Северная Осетия (Куртатинское ущелье)
3 день

Долина Нарзанов

Пребывая на курортах Северного Кавказа, обязательно посетите и Долину Нарзанов Кабардино-Балкарии.

Это место очень популярно у туристов, здесь можно сделать панорамные снимки восхитительных горных пейзажей и бурлящих нарзанных источников.

Возвращение в Кисловодск.

Свободное время.

Долина НарзановДолина НарзановДолина НарзановДолина Нарзанов
4 день

Верхняя Балкария

Выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию.

На территории Кабардино-Балкарии, недалеко от столичного Нальчика, находятся изумительные по красоте и живописности места, посетить которые нужно обязательно, независимо от времени года: удивительные Чегемские водопады, голубое озеро Церик-Кёль, перехватывающая дыхание Черекская теснина.

И как не побывать в горном селе Верхняя Балкария — уникальном месте, отделенном от внешнего мира?

А на обратном пути непременно нужно искупаться в Аушигерских термальных источниках.

Возвращение в отель г. Кисловодска.

Свободное время.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
5 день

Казачье подворье

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Экскурсия в Казачье подворье, что в станице Боргустанской недалеко от Ессентуков, будет интересна абсолютно всем — как любителям старины и истории, жаждущим новых знаний, так и желающим сытно покушать и отлично провести время.

«Казачье подворье» — это целый этнографический комплекс, предлагающий посетителям увлекательные рассказы о житие казаков, театрализованную программу и вкуснейшее угощение.

Возвращение в Кисловодск.

Отъезд.

Казачье подворьеКазачье подворьеКазачье подворьеКазачье подворье

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Кисловодске.

Стоимость тура на 1 человека после 01.07.2022 по 12.07.2022 в зависимости от размещения, руб:

ОтельРазмещениеСтоимость тура на одного человекаДоплата за сутки
Амира Парк2х местный32 2003 400
1но местный36 0003 400
LE BRISTOL2х местный37 2002 400
1но местный44 2002 400
Парк-Отель Кисловодск2х местный33 2003 600
1но местный39 2003 600
Спа-отель Панорама2х местный32 2005 000
1но местный38 4004 000
Отель "Колизей"2х местный33 400-
1но местный39 600-
Отель "Венеция"2х местный36 8006 500
1но местный42 3006 000

Стоимость тура на 1 человека с 04.06.2022 по 01.07.2022 и с 13.07.2022 в зависимости от размещения, руб:

ОтельРазмещениеСтоимость тура на одного человекаДоплата за сутки
Амира Парк2х местный35 2003 400
1но местный40 8003 400
LE BRISTOL2х местный39 6002 400
1но местный49 4002 400
Парк-Отель Кисловодск2х местный35 5003 600
1но местный44 0003 600
Спа-отель Панорама2х местный35 5005 000
1но местный44 0004 000
Отель "Колизей"2х местный36 800-
1но местный45 600-
Отель "Венеция"2х местный39 0006 500
1но местный47 0006 000

Варианты проживания

Отель Le Bristol

4 ночи

Этот отель занимает здание в центре Кисловодска, построенное в классическом стиле. К услугам гостей отеля Le Bristol бесплатный Wi–Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Современные номера отеля элегантно оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини–бар и собственная ванная комната с феном.

В ресторане отеля подаются блюда кавказской и европейской кухни, а в баре предлагаются различные напитки.

Отель Le BristolОтель Le BristolОтель Le BristolОтель Le BristolОтель Le Bristol

Отель Амира Парк

4 ночи

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. В отеле можно заказать трансфер от/до аэропорта и воспользоваться бесплатным Wi–Fi.

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и халаты. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Амира Парк» предлагается на выбор халяльный завтрак или завтрак по меню.

Отель Амира ПаркОтель Амира ПаркОтель Амира ПаркОтель Амира ПаркОтель Амира Парк

Отель «Парк Отель»

4 ночи

В отеле к услугам гостей тренажерный зал, спа–салон и ресторан русской кухни, номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, принадлежностями для приготовления горячих напитков и бесплатным Wi–Fi.

Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате предоставляются халаты, тапочки и туалетно–косметические принадлежности.

В столовой отеля подают блюда европейской кухни и местные деликатесы.

Гости могут расслабиться в сауне и освежиться в небольшом бассейне, можно заказать массаж, ванну с водой нарзан и гидромассажем, а также другие процедуры.

Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»

Гостиница Венеция

4 ночи

Этот 4–звездочный отель расположен в пешеходной зоне исторического города–курорта Кисловодск, в 300 метрах от городского парка. К услугам гостей отеля "Венеция" бесплатный Wi–Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера отеля "Венеция" отличаются элегантным декором и мягким ковровым покрытием. Все номера оборудованы кондиционером, спутниковым телевидением, холодильником и собственной ванной комнатой.

Завтрак подается каждое утро в ресторане или доставляется в номера. Ресторан, где можно послушать живую музыку, специализируется на блюдах европейской кухни. Бар ресторана оформлен деревянными панелями.

На стойке регистрации работает экскурсионное бюро. Также на территории отеля есть автостоянка.

Гостиница ВенецияГостиница ВенецияГостиница ВенецияГостиница ВенецияГостиница Венеция

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Завтраки
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не предусмотренное программой (обеды, ужины)
  • Экосбор на Медовые водопады — 60 рублей с человека
  • Северная Осетия: Город Мертвых — 1 00 рублей с человека, подъем на перевал –500 рублей с человека
  • Экосбор в Долине Нарзанов — 100 руб. с человека
  • Верхняя Балкария: купание в термах (по желанию) — 200 рублей с человекаэкосбор на Черекской теснине — 400 рублей с человека
  • Казачье подворье - 800 рублей с человека
  • Трансфер:ж/д вокзал Кисловодск-гостиница — 350 руб. /машина/в одну сторонуа/п - Минеральные Воды-гостиница — 1600 руб. /машина/в одну сторону
  • Ж/д вокзал Кисловодск-гостиница — 350 руб. /машина/в одну сторону
  • А/п - Минеральные Воды-гостиница — 1600 руб. /машина/в одну сторону
  • Курортный сбор — 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели;

Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила безопасности нужно соблюдать на экскурсиях?

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
  2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
  6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
  7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
  8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
  9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
  10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
  11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
  12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
  13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
  14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
  15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
  16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
  17. В автобусах не курят.
  18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
  19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:

  1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
  2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

  1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
  2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
  3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
  4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
  5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
  6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
  7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
  8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Возможны ли изменения в программе тура?
  • Организатор оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменяя их равноценными.
  • Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
  • Возможно проживание в Пятигорске в другой гостинице по желанию туриста с пересчетом тура. Но до места посадки на экскурсии туристы добираются самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!
А
8 июня 2022
Организатор ответственная. Всех во время собрала, все рассказала, был единственный нюанс в гостинице Пятигорск номер 330 не работал кондиционер. Обратились к горничной, она его включила, а через час он отключился и больше не работал, но он и не нужен был, погода была не жаркая.
Т
19 мая 2022
Спасибо нашим капитанам лайнера и гидам и организаторам, которые разработали интересную программу‼️‼️‼️

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