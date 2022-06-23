Приезд в г. Кисловодск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Медовые Водопады и Гора Кольцо.
Экскурсии на Медовые водопады и к горе Кольцо — это возможность получить массу удовольствия от прогулок среди чистой и свежей зелени под шум падающей воды и сделать много невероятных фотографий.
Спрятанные всего в 20 км от города, удивительные окрестности радо встречают гостей и делятся вековечными тайнами, легендами, поверьями.
Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.
Свободное время.
Куртатинское ущелье раскинулось в сердце Осетии и укрыло собой реку Фиагдон.
Речные пейзажи зеркально-голубой глади, в которой отражаются красоты скалистых холмов и небесной выси, создают необычайно живописную панораму.
В рамках экскурсии в Куртатинское ущелье туристов ожидает неповторимое знакомство с прошлым.
Огромное число памятников и остатков средневековой архитектуры раскроют загадки культуры древних народов.
Экскурс в легендарный «город мертвых», крупнейший некрополь в северно-кавказском регионе, оставит неоднозначные воспоминания и впечатления.
Подобного обилия исторических достояний не сможет предложить ни один уголок мира.
Возвращение в отель г. Кисловодска.
Свободное время.
Пребывая на курортах Северного Кавказа, обязательно посетите и Долину Нарзанов Кабардино-Балкарии.
Это место очень популярно у туристов, здесь можно сделать панорамные снимки восхитительных горных пейзажей и бурлящих нарзанных источников.
Возвращение в Кисловодск.
Свободное время.
Выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию.
На территории Кабардино-Балкарии, недалеко от столичного Нальчика, находятся изумительные по красоте и живописности места, посетить которые нужно обязательно, независимо от времени года: удивительные Чегемские водопады, голубое озеро Церик-Кёль, перехватывающая дыхание Черекская теснина.
И как не побывать в горном селе Верхняя Балкария — уникальном месте, отделенном от внешнего мира?
А на обратном пути непременно нужно искупаться в Аушигерских термальных источниках.
Возвращение в отель г. Кисловодска.
Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Экскурсия в Казачье подворье, что в станице Боргустанской недалеко от Ессентуков, будет интересна абсолютно всем — как любителям старины и истории, жаждущим новых знаний, так и желающим сытно покушать и отлично провести время.
«Казачье подворье» — это целый этнографический комплекс, предлагающий посетителям увлекательные рассказы о житие казаков, театрализованную программу и вкуснейшее угощение.
Возвращение в Кисловодск.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Кисловодске.
Стоимость тура на 1 человека после 01.07.2022 по 12.07.2022 в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Размещение
|Стоимость тура на одного человека
|Доплата за сутки
|Амира Парк
|2х местный
|32 200
|3 400
|1но местный
|36 000
|3 400
|LE BRISTOL
|2х местный
|37 200
|2 400
|1но местный
|44 200
|2 400
|Парк-Отель Кисловодск
|2х местный
|33 200
|3 600
|1но местный
|39 200
|3 600
|Спа-отель Панорама
|2х местный
|32 200
|5 000
|1но местный
|38 400
|4 000
|Отель "Колизей"
|2х местный
|33 400
|-
|1но местный
|39 600
|-
|Отель "Венеция"
|2х местный
|36 800
|6 500
|1но местный
|42 300
|6 000
Стоимость тура на 1 человека с 04.06.2022 по 01.07.2022 и с 13.07.2022 в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Размещение
|Стоимость тура на одного человека
|Доплата за сутки
|Амира Парк
|2х местный
|35 200
|3 400
|1но местный
|40 800
|3 400
|LE BRISTOL
|2х местный
|39 600
|2 400
|1но местный
|49 400
|2 400
|Парк-Отель Кисловодск
|2х местный
|35 500
|3 600
|1но местный
|44 000
|3 600
|Спа-отель Панорама
|2х местный
|35 500
|5 000
|1но местный
|44 000
|4 000
|Отель "Колизей"
|2х местный
|36 800
|-
|1но местный
|45 600
|-
|Отель "Венеция"
|2х местный
|39 000
|6 500
|1но местный
|47 000
|6 000
Этот отель занимает здание в центре Кисловодска, построенное в классическом стиле. К услугам гостей отеля Le Bristol бесплатный Wi–Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Современные номера отеля элегантно оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини–бар и собственная ванная комната с феном.
В ресторане отеля подаются блюда кавказской и европейской кухни, а в баре предлагаются различные напитки.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. В отеле можно заказать трансфер от/до аэропорта и воспользоваться бесплатным Wi–Fi.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и халаты. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Амира Парк» предлагается на выбор халяльный завтрак или завтрак по меню.
В отеле к услугам гостей тренажерный зал, спа–салон и ресторан русской кухни, номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, принадлежностями для приготовления горячих напитков и бесплатным Wi–Fi.
Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате предоставляются халаты, тапочки и туалетно–косметические принадлежности.
В столовой отеля подают блюда европейской кухни и местные деликатесы.
Гости могут расслабиться в сауне и освежиться в небольшом бассейне, можно заказать массаж, ванну с водой нарзан и гидромассажем, а также другие процедуры.
Этот 4–звездочный отель расположен в пешеходной зоне исторического города–курорта Кисловодск, в 300 метрах от городского парка. К услугам гостей отеля "Венеция" бесплатный Wi–Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера отеля "Венеция" отличаются элегантным декором и мягким ковровым покрытием. Все номера оборудованы кондиционером, спутниковым телевидением, холодильником и собственной ванной комнатой.
Завтрак подается каждое утро в ресторане или доставляется в номера. Ресторан, где можно послушать живую музыку, специализируется на блюдах европейской кухни. Бар ресторана оформлен деревянными панелями.
На стойке регистрации работает экскурсионное бюро. Также на территории отеля есть автостоянка.
Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
Во время автобусной экскурсии:
Во время пешеходной экскурсии:
Общие меры предосторожности: