Семейные развлекательные туры Кисловодска

Найдено 25 туров в категории «Можно с детьми» в Кисловодске, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30
12 июля в 08:00
26 июля в 08:00
30 000 за человека
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900 за всё до 4 чел.
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: г. Минеральные Воды
16 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 116 100 за человека
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 550 за человека
Лайт-тур «Присоединись в любой момент». Цикличный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Лайт-тур «Присоединись в любой момент». Цикличный тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 33 450 за человека
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400 за человека
Кавказская мозаика. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Летнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 38 100 за человека
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550 за человека
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 15 000 за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
20 июня в 10:00
18 июля в 10:00
от 20 000 за человека
Вояж в созвездие гор Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Вояж в созвездие гор Кавказа
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 36 000 за человека
SPA-девичник на Кавказе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
SPA-девичник на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
69 900 за человека
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 28 200 за человека
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: г. Минеральные Воды
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 17 550 за человека
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 38 100 за человека
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200 за человека
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
25 янв в 10:00
34 900 за человека
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
28 дек в 10:00
от 40 000 за человека
Новогодний weekend на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний weekend на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
5 янв в 10:00
от 27 000 за человека
Рождество на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв в 10:00
от 35 000 за человека
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900 за человека
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • Н
    Никита
    21 мая 2024
    Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
    Все тип топ)
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Все было организовано отлично!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
    Все очень понравилось! Даже дождь и снег не смогли испортить впечатление.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • Т
    Та
    16 мая 2024
    Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
    С "Большой Страной" отдыхаем уже не в первый раз, это всегда хорошо организованные туры, начиная с оформления, заканчивая самой поездкой.
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    Все четко, никаких проблем, а если они и возникают, то решаются тут же!!!! Спасибо вашей команде! Успехов, процветания и Благополучия! Мы обязательно у вам вернёмся!!!!

  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Кавказская мозаика. Летнее путешествие
    Рекомендую тур. Отлично организован, очень интересные места, максимум удовольствия от путешествия. Ездили четыре человека и обсуждая пришли к выводу - все идеально. За отдых спасибо!!
    Рекомендую тур. Отлично организован, очень интересные места, максимум удовольствия от путешествия. Ездили четыре человека и обсуждаяРекомендую тур. Отлично организован, очень интересные места, максимум удовольствия от путешествия. Ездили четыре человека и обсуждая
  • Г
    Галина
    1 мая 2024
    Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
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    жизни народов Кавказа, исторических событиях, о Пушкине, Лермонтове и Толстом. Увидели прекрасные уголки Кавказа, которые посещает не каждый турист. Благодарю за организацию тура.

    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной
  • А
    Артем
    16 апреля 2024
    Кавказская мозаика. Летнее путешествие
    Невероятный тур на Кавказ. Экскурсии были очень интересные, хорошо организованы.
    Невероятный тур на Кавказ. Экскурсии были очень интересные, хорошо организованыНевероятный тур на Кавказ. Экскурсии были очень интересные, хорошо организованы

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 25
  1. На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
  2. Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
  3. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
  4. Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
  5. Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
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