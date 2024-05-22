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Авторский тур
3 дня
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30
12 июля в 08:00
26 июля в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
8 дней
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: г. Минеральные Воды
16 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 116 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 550₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лайт-тур «Присоединись в любой момент». Цикличный тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 33 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказская мозаика. Летнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 38 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
20 июня в 10:00
18 июля в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Вояж в созвездие гор Кавказа
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
SPA-девичник на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 28 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: г. Минеральные Воды
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 17 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 38 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
25 янв в 10:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
28 дек в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний weekend на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
5 янв в 10:00
от 27 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
50 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ННикита21 мая 2024Все тип топ)
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ООльга17 мая 2024Все очень понравилось! Даже дождь и снег не смогли испортить впечатление.
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ТТа16 мая 2024С "Большой Страной" отдыхаем уже не в первый раз, это всегда хорошо организованные туры, начиная с оформления, заканчивая самой поездкой.
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ЕЕлена1 мая 2024Рекомендую тур. Отлично организован, очень интересные места, максимум удовольствия от путешествия. Ездили четыре человека и обсуждая пришли к выводу - все идеально. За отдых спасибо!!
- ГГалина1 мая 2024Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
- ААртем16 апреля 2024Невероятный тур на Кавказ. Экскурсии были очень интересные, хорошо организованы.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Можно с детьми»
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