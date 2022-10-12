3 день

Чегемское ущелье

Завтрак в отеле (если предусмотрен).

Экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле – в Чегемское ущелье.

Чегемские водопады — одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.

Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.

И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.

Посещение оздоровительного комплекса «Гедуко» с уникальными термальными источниками.

Термальные воды источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.

Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.

Всего бассейнов на территории комплекса шесть, с температурой воды от +20 до +45 градусов.

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

Въезд на термальный источник «Гедуко» оплачивается отдельно.