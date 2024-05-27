Познавательные туры на природе в Кисловодске

Найдено 17 туров в категории «Природа и пейзажи» в Кисловодске, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30
«В поездке на Бермамыт будем наслаждаться природой, горами, водопадами и пить целебный нарзан»
12 июля в 08:00
26 июля в 08:00
30 000 за человека
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
«Желаете побыть наедине с природой или увидеть самые фотогеничные локации»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900 за всё до 4 чел.
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
«Объекты: горы, озера, водопады, плато, ущелья, урочища, минеральные источники, древние аланские храмы и астрофизическая обсерватория»
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 105 000 за человека
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: г. Минеральные Воды
«Вы увидите самые впечатляющие места в одном туре: горы, озера, водопады, плато, ущелья, урочища, перевалы, древние аулы, каньоны, лабиринты, минеральные источники, культурно-исторические и природные памятники»
16 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 116 100 за человека
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Пятигорск
«Экскурсанты побывают у природного памятника горы — Кольцо, которую описал М»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 550 за человека
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400 за человека
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы посетят все города КМВ, смогут побывать в 3 ущельях Кабардино-Балкарии, полюбоваться водопадами и озерами, поразиться масштабам Эльбруса или восхититься красотой Домбая»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550 за человека
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«Посетите знаменитый Кисловодский курортный парк, который изобилует интересными рукотворными и природными творениями и пройдете по самым интересным и значимым местам города-курорта Пятигорск»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 15 000 за человека
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«В наших планах прогулки по роскошным курортным паркам Пятигорска, Железноводска и Кисловодска, подъем по экотропе на вершину горы Бештау, поездка к Эльбрусу и водопады высотой 70 метров»
13 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 52 500 за человека
Вояж в созвездие гор Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Вояж в созвездие гор Кавказа
Начало: Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
«Гора Кольцо — это памятник природы, место, связанное с пребыванием М»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 38 100 за человека
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«Отправляемся в горы Кавказа, чтобы остаться наедине с природой и проветрить голову, расслабиться в окружении скал и лесов и сменить городской гул на шум водопадов и тишину ущелий»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900 за человека
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
«Проведём выходные с пользой для души и тела — на кавказском курорте в окружении гор и мощных водопадов»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
«Для вас мы подготовили два урока по скалолазанию, тренировку верховой езды с инструктором, сезонный рафтинг по горной реке и треккинги»
50 000 за человека
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Авторский тур
10 дней
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Начало: Кисловодск, вечер
«Утром отправимся в поход на гору Большое седло — одну из самых высоких вершин вблизи Кисловодска»
16 сен в 17:00
19 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Б
    Беркович
    2 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось перезагрузиться полностью. Отправились в
    читать дальше

    путешествие вчетвером, все разного возраста (47, 48, 27, 25 лет). И всем очень понравилось. Никогда ранее не приходилось ходить по маршрутам треккинга. Выбрали маршрут для начинающих, и не прогадали. Нагрузки вполне умеренные, справились с походами абсолютно все туристы, благодаря надежному и замечательному, очень солнечному и дружелюбному инструктору Ляли Шамшитдиновой. Эта прекрасная девушка научила нас всех любить горы. Кавказ прекрасен, горы влюбляют в себя. Ни фото, ни видео не передают потрясающей красоты и величественности природы! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, ущелье Джилы-Су, реки, свежий воздух, приятная компания людей!

    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • Г
    Галина
    1 мая 2024
    Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
    читать дальше

    жизни народов Кавказа, исторических событиях, о Пушкине, Лермонтове и Толстом. Увидели прекрасные уголки Кавказа, которые посещает не каждый турист. Благодарю за организацию тура.

    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
    Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо.
    Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо
  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
    читать дальше

    экскурсия: Все дни прошли на высоте, Виктор очень гибок, лоялен и мобилен, всегда идёт на встречу и находит оптимальные решения. Экскурсия охватывает весь КМВ и много из северного Кавказа, этого более чем достаточно, что бы иметь представление и понимание. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать друзьям! Виктор, спасибо большое

  • А
    Анастасия
    22 февраля 2024
    Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
    Большое вам спасибо за организацию данной поездки, все просто отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15
  1. На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
  2. Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
  3. Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
  4. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
  5. Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 17 авторских туров от 9 900 до 116 100. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самый интересный из 17 туров в Кисловодске на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 29 ⭐ отзывов, цены от 9900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам