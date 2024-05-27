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Авторский тур
3 дня
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30
«В поездке на Бермамыт будем наслаждаться природой, горами, водопадами и пить целебный нарзан»
12 июля в 08:00
26 июля в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
«Желаете побыть наедине с природой или увидеть самые фотогеничные локации»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
8 дней
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
«Объекты: горы, озера, водопады, плато, ущелья, урочища, минеральные источники, древние аланские храмы и астрофизическая обсерватория»
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 105 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: г. Минеральные Воды
«Вы увидите самые впечатляющие места в одном туре: горы, озера, водопады, плато, ущелья, урочища, перевалы, древние аулы, каньоны, лабиринты, минеральные источники, культурно-исторические и природные памятники»
16 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 116 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Пятигорск
«Экскурсанты побывают у природного памятника горы — Кольцо, которую описал М»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы посетят все города КМВ, смогут побывать в 3 ущельях Кабардино-Балкарии, полюбоваться водопадами и озерами, поразиться масштабам Эльбруса или восхититься красотой Домбая»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«Посетите знаменитый Кисловодский курортный парк, который изобилует интересными рукотворными и природными творениями и пройдете по самым интересным и значимым местам города-курорта Пятигорск»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«В наших планах прогулки по роскошным курортным паркам Пятигорска, Железноводска и Кисловодска, подъем по экотропе на вершину горы Бештау, поездка к Эльбрусу и водопады высотой 70 метров»
13 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 52 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Вояж в созвездие гор Кавказа
Начало: Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
«Гора Кольцо — это памятник природы, место, связанное с пребыванием М»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 38 100₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«Отправляемся в горы Кавказа, чтобы остаться наедине с природой и проветрить голову, расслабиться в окружении скал и лесов и сменить городской гул на шум водопадов и тишину ущелий»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
«Проведём выходные с пользой для души и тела — на кавказском курорте в окружении гор и мощных водопадов»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
«Для вас мы подготовили два урока по скалолазанию, тренировку верховой езды с инструктором, сезонный рафтинг по горной реке и треккинги»
50 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Начало: Кисловодск, вечер
«Утром отправимся в поход на гору Большое седло — одну из самых высоких вершин вблизи Кисловодска»
16 сен в 17:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ББеркович2 мая 2024Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось перезагрузиться полностью. Отправились в
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ГГалина1 мая 2024Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
- ИИрина2 апреля 2024Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо.
- ЕЕвгения12 марта 2024Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
- ААнастасия22 февраля 2024Большое вам спасибо за организацию данной поездки, все просто отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Природа и пейзажи»
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