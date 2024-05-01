Е Елена Кавказская мозаика. Летнее путешествие Рекомендую тур. Отлично организован, очень интересные места, максимум удовольствия от путешествия. Ездили четыре человека и обсуждая пришли к выводу - все идеально. За отдых спасибо!!

А Артем Кавказская мозаика. Летнее путешествие Невероятный тур на Кавказ. Экскурсии были очень интересные, хорошо организованы.

И Ирина Кавказская мозаика. Зимнее путешествие Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо.

А Антонина SPA-девичник на Кавказе Организация прекрасная

Д Дарья SPA-девичник на Кавказе Отличный организатор, поедем еще!

С Сергей SPA-девичник на Кавказе Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и крутым инструктором, и профессиональным гидом, и квалифицированным остеопатом. Он сделал наш тур безумно увлекательным приключением! Спасибо!

А Анастасия Кавказская мозаика. Зимнее путешествие Большое вам спасибо за организацию данной поездки, все просто отлично.

А Акулов Рождество на Кавказе Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.

Н Нина Кавказская мозаика. Летнее путешествие Спасибо большое за организацию тура. Все четко, интересно, нет коммерческих заездов, хорошие автобусы. Особое спасибо экскурсоводам Полине и Андрею. Успехов Вам в работе!