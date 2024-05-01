Авторские 5-дневные туры в Кисловодск

Найдено 6 туров в категории «5-дневные туры» в Кисловодске, цены от 28 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кавказская мозаика. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Летнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 38 100 за человека
SPA-девичник на Кавказе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
SPA-девичник на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
69 900 за человека
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 28 200 за человека
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 38 100 за человека
Рождество на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв в 10:00
от 35 000 за человека
Конный тур-ретрит на Кавказ
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Конный тур-ретрит на Кавказ
Начало: Пятигорск
25 сен в 10:00
36 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Кавказская мозаика. Летнее путешествие
    Рекомендую тур. Отлично организован, очень интересные места, максимум удовольствия от путешествия. Ездили четыре человека и обсуждая пришли к выводу - все идеально. За отдых спасибо!!
    Рекомендую тур. Отлично организован, очень интересные места, максимум удовольствия от путешествия. Ездили четыре человека и обсуждаяРекомендую тур. Отлично организован, очень интересные места, максимум удовольствия от путешествия. Ездили четыре человека и обсуждая
  • А
    Артем
    16 апреля 2024
    Кавказская мозаика. Летнее путешествие
    Невероятный тур на Кавказ. Экскурсии были очень интересные, хорошо организованы.
    Невероятный тур на Кавказ. Экскурсии были очень интересные, хорошо организованыНевероятный тур на Кавказ. Экскурсии были очень интересные, хорошо организованы
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
    Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо.
    Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо
  • А
    Антонина
    27 марта 2024
    SPA-девичник на Кавказе
    Организация прекрасная
  • Д
    Дарья
    6 марта 2024
    SPA-девичник на Кавказе
    Отличный организатор, поедем еще!
    Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!
  • С
    Сергей
    26 февраля 2024
    SPA-девичник на Кавказе
    Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и крутым инструктором, и профессиональным гидом, и квалифицированным остеопатом. Он сделал наш тур безумно увлекательным приключением! Спасибо!
    Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался иНас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и
  • А
    Анастасия
    22 февраля 2024
    Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
    Большое вам спасибо за организацию данной поездки, все просто отлично.
  • А
    Акулов
    11 января 2024
    Рождество на Кавказе
    Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
  • Н
    Нина
    14 ноября 2023
    Кавказская мозаика. Летнее путешествие
    Спасибо большое за организацию тура. Все четко, интересно, нет коммерческих заездов, хорошие автобусы. Особое спасибо экскурсоводам Полине и Андрею. Успехов Вам в работе!
  • Л
    Лариса
    8 ноября 2023
    Рождество на Кавказе
    Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
    Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «5-дневные туры»

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  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "5-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 28 200 до 69 900. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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