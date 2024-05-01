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Авторский тур
5 дней
Кавказская мозаика. Летнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 38 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
SPA-девичник на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 28 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 38 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Конный тур-ретрит на Кавказ
Начало: Пятигорск
25 сен в 10:00
36 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена1 мая 2024Рекомендую тур. Отлично организован, очень интересные места, максимум удовольствия от путешествия. Ездили четыре человека и обсуждая пришли к выводу - все идеально. За отдых спасибо!!
- ААртем16 апреля 2024Невероятный тур на Кавказ. Экскурсии были очень интересные, хорошо организованы.
- ИИрина2 апреля 2024Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо.
- ААнтонина27 марта 2024Организация прекрасная
- ДДарья6 марта 2024Отличный организатор, поедем еще!
- ССергей26 февраля 2024Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и крутым инструктором, и профессиональным гидом, и квалифицированным остеопатом. Он сделал наш тур безумно увлекательным приключением! Спасибо!
- ААнастасия22 февраля 2024Большое вам спасибо за организацию данной поездки, все просто отлично.
- ААкулов11 января 2024Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
- ННина14 ноября 2023Спасибо большое за организацию тура. Все четко, интересно, нет коммерческих заездов, хорошие автобусы. Особое спасибо экскурсоводам Полине и Андрею. Успехов Вам в работе!
- ЛЛариса8 ноября 2023Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «5-дневные туры»
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