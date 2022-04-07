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Приглашаем вас на экскурсию по небольшому, но значимому городу-курорту Северного Кавказа - Пятигорску. Город известен своими минеральными водами и живописными парками, а также предлагает познакомиться с местами, где жил, вдохновлялся и творил любимый многими писатель Михаил Юрьевич Лермонтов.
Программа
Дом-музей М. Ю. Лермонтова, где поэт написал свои последние произведения.
Памятник, установленный на месте дуэли Михаила Лермонтова с Николаем Мартыновым.
Гора Машук. Подъем на гору на фуникулере и живописные пейзажи, о которых писал Лермонтов.
Пятигорский Провал. Необычное озеро ярко-голубого цвета в живописном уголке города.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
Фуникулер на гору Машук - 360 руб. Входной билет в музей Лермонтова - 150 руб
Когда и сколько длится
Когда: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Среда, пятница, суббота, воскресенье в 14:00
Tez Tour — Организатор в Кисловодске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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