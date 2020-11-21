1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день

Познакомиться с символами Кисловодска, Пятигорска и Железноводска и взглянуть на них глазами поэта

4
1 отзыв
Максим
Максим – Гид из Кисловодска
Это путешествие позволит вам за один день побывать в красивейших городах Кавказских Минеральных Вод и ощутить дух блистательного 19 века.

Вы увидите знаменитую гору Кольцо и место дуэли Печорина.

Полюбуетесь беседками и гротами парка «Цветник», посетите Лермонтовские ванны и дом-музей поэта.

А по пути заглянете на лучшую сыроварню Ставропольского края.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 300 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день

Что вас ожидает

Кисловодск: по местам «Героя нашего времени»
Наше приключение начнется в Нижнем парке 🌳 Кисловодска. Здесь вы найдете мостик Дамский каприз, изящный Зеркальный пруд и фонтан ⛲ Стеклянная струя. Пройдете по Лермонтовской площадке, заглянете в грот Демон и посетите Кисловодскую крепость. После мы отправимся к скале, которая стала местом дуэли Грушницкого и Печорина в «Герое нашего времени». И непременно посетим гору Кольцо, которая также нашла отражение на страницах эпохального романа.

Аллеи Железноводска
В эпоху блистательного 19 века Железноводск лишь начинал застраиваться. М. Ю. Лермонтов не раз приезжал в маленький курортный городок на воды или просто ради прогулки, здесь же он провел последний день своей жизни. Мы пройдем по новому уютному парку Железноводска, а затем отправимся дальше, через поселок Иноземцево, в Пятигорск.

Пятигорск сквозь эпохи
Вы окажетесь у входа в парк «Цветник», где высший свет Кавказских Минеральных Вод назначал свидания и встречи. Прогуляетесь 👣 к гроту Дианы и знаменитой скульптуре Орла, символу Пятигорска. Изучите места, связанные с именем Лермонтова: Эолову Арфу, Елизаветинский источник и Лермонтовские ванны. Затем мы посетим музей 🖼 «Домик Лермонтова», чтобы окончательно погрузиться в атмосферу 19 века и рассмотреть личные вещи поэта. А в финале путешествия вы побываете в месте роковой дуэли Лермонтова.

Также при желании вы сможете искупаться в «Бесстыжих ваннах» под открытым небом — зимой вода здесь прогревается до +26 градусов, а летом — до + 42.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном седане (в автомобиле 🚘 есть 2 детских кресла)
  • На обед мы сможем остановиться в любом городе Кавминвод или захватить перекус с собой в дорогу
  • Дополнительные расходы (по желанию): питание в кафе (примерно 400 руб. с человека), проезд на канатной дороге (350 руб. туда/обратно), посещение музея (150 — 250 руб. с человека)
  • Обратите внимание: для детей младше 10 лет поездка может быть утомительна
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Всем привет. Меня зовут Максим, я коренной житель Кисловодска: люблю свой город, край и Кавказ в целом. Последние несколько лет я активно путешествую с семьей по Кавказу и каждый раз мы открываем для себя новые места. Хорошо знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

21 ноября 2020
20 ноября были на экскурсии с Максимом. Три города за 1 день, по Лермонтовским местам. Все понравилось. Организационно экскурсия составлена грамотно, Максим учитывал все наши физические возможности и пожелания. Мы узнали не только про Лермонтовские места, но и про особенности трех городов КМВ (Пятигорск, Железноводск и Кисловодск). Очень понравился домик Лермонтова. Автомобиль комфортабельный, гид вежливый и предупредительный. Обедали в прекрасной местной сыроварне. Наверное нам не хватило каких-нибудь исторических фактов или необычных историй именно про Лермонтова... Но в целом эту экскурсию всем рекомендуем. Спасибо большое Максиму!

Максим проводит ещё 4 экскурсии

Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
11 500
10 часов
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
5 отзывов
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Путешествие в ущелье Северной Осетии
11 500
12 часов
Путешествие в ущелье Северной Осетии
2 отзыва
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
11 500
12 часов
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
1 отзыв
Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края
Тайны Монаховой пещеры
2 900
3 часа
Тайны Монаховой пещеры
Посетить таинственное место Кисловодска, услышать мистические легенды и открыть потрясающие панорамы

Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Кисловодск в именах и судьбах
700
3 часа
Кисловодск в именах и судьбах
66 отзывов
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
3 250
3 часа
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
41 отзыв
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
По улицам старого Кисловодска
От 1 200
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
33 отзыва
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
31 отзыв
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
скидка10%
От
7800
7 020
6 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
30 отзывов
Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса
Волшебный Кисловодск
3 250
2.5 часа
Волшебный Кисловодск
29 отзывов
Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена