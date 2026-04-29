1 отзыв оставили туристы

По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений, когда вы следуете по стопам великого поэта М.Ю. Лермонтова. Эта экскурсия откроет перед вами красоту и историческое наследие Кавказских Минеральных Вод.
Вы увидите гору читать дальшеуменьшить
Кольцо, место дуэли Печорина, пройдетесь по беседкам и гротам парка «Цветник», посетите Лермонтовские ванны и дом-музей поэта. Каждый уголок этих городов хранит частицу истории, связанной с жизнью и творчеством Лермонтова.
Это путешествие станет незабываемым опытом, позволяющим ощутить дух блистательного 19 века и побывать на месте роковой дуэли Лермонтова
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать возможные осадки и более низкие температуры, что может повлиять на комфортность пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нижний парк Кисловодска
Мостик Дамский каприз
Зеркальный пруд
Фонтан Стеклянная струя
Лермонтовская площадка
Грот Демон
Кисловодская крепость
Гора Кольцо
Дворец Эмира Бухарского
Пушкинская галерея
Питьевые бюветы
Парк Цветник
Грот Дианы
Скульптура Орла
Эолова Арфа
Елизаветинский источник
Лермонтовские ванны
Музей Домик Лермонтова
Бесстыжие ванны
Пятигорский провал
Место дуэли Лермонтова
Описание экскурсии
Кисловодск: по местам «Героя нашего времени»
Наше приключение начнется в Нижнем парке Кисловодска. Здесь вы найдете мостик Дамский каприз, изящный Зеркальный пруд и фонтан Стеклянная струя. Пройдете по Лермонтовской площадке, заглянете в грот Демон и посетите Кисловодскую крепость. После мы отправимся к скале, которая стала местом дуэли Грушницкого и Печорина в «Герое нашего времени». И непременно посетим гору Кольцо, которая также нашла отражение на страницах эпохального романа.
Аллеи Железноводска
В эпоху блистательного 19 века Железноводск лишь начинал застраиваться. М. Ю. Лермонтов не раз приезжал в маленький курортный городок на воды или просто ради прогулки, здесь же он провел последний день своей жизни. Мы пройдем по новому уютному парку Железноводска, посмотрим дворец Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею, посетим питьевые бюветы с минеральной водой, а затем отправимся дальше, через поселок Иноземцево, в Пятигорск.
Пятигорск сквозь эпохи
Вы окажетесь у входа в парк «Цветник», где высший свет Кавказских Минеральных Вод назначал свидания и встречи. Прогуляетесь к гроту Дианы и знаменитой скульптуре Орла, символу Пятигорска. Изучите места, связанные с именем Лермонтова: Эолову Арфу, Елизаветинский источник и Лермонтовские ванны. По желанию можем посетить музей «Домик Лермонтова», чтобы окончательно погрузиться в атмосферу 19 века и рассмотреть личные вещи поэта, далее проследуем к «Бесстыжим ваннам» и знаменитому пятигорскому провалу. А в финале путешествия вы побываете в месте роковой дуэли Лермонтова.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном седане Volkswagen Passat или Toyota Camry
На обед мы остановимся в проверенном кафе в Пятигорске. Питание оплачивается дополнительно — около 500 руб. /чел.
Дополнительно оплачивается вход в музей — 150-250 руб. /чел.
Обратите внимание: для детей младше 10 лет поездка может быть утомительна
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1558 туристов
Я коренной житель Кисловодска, знаю историю родного города, края и Кавказа в целом. Люблю путешествовать с семьёй и понимаю, чего хотят путешественники. Разбираюсь в национальных особенностях, знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии. Приглашаю вас на увлекательные, полные открытий и впечатлений мои экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 300 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Дата посещения: 29 апр 2026
Максим проводил сегодня, 28.04.2026, индивидуальную экскурсию для нашей семьи. По следам Лермонтова 3 города за 1 день. Мы много увидели, расширили свой кругозор, благодарим Максима за нескучную подачу материала. Таким читать дальшеуменьшить
образом, мы посетили гору Кольцо, Лермонтовскую скалу, все знаковые места в Железноводске и Пятигорске. А ещё Максим посоветовал замечательное кафе, где мы насладились кофе по-турецки с гранатовым соком и цветаевским пирогом с мороженым. Спасибо огромное!
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Т
Татьяна
Хочу сказать спасибо Максиму за эту экскурсию! Мы не только объехали Пятигорск, Кисловодск и Железноводск, посмотрев все лермонтовские места, но и отлично пообедали в кафе с видом «того времени». Максим показал все ключевые локации, отвечал на любые вопросы, время пролетело незаметно, в комфортном темпе, без спешки. Рекомендую как ценителям истории, так и тем, кто хочет красиво и познавательно провести день.
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Татьяна
Спасибо огромное, всë прошло отлично. Было очень познавательно, узнали много нового, рекомендуем!!
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Татьяна
Экскурсия была просто потрясающей! С первых минут я погрузилась в удивительный мир истории и культуры. Наш гид, Максим, оказался настоящим профессионалом своего дела. Его глубокие знания и умение увлекательно рассказывать читать дальшеуменьшить
сделали каждую минуту экскурсии незабываемой. Особенно впечатлили интересные факты и детали, которые он приводил. Благодаря его энтузиазму и живому рассказу, даже самые сложные исторические события стали понятными и увлекательными. Также хочу отметить, что экскурсия была прекрасно организована: удобное время, комфортное место и отличная компания. Всем рекомендую эту экскурсию – вы точно не пожалеете! Спасибо огромное за такой замечательный опыт!
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И
Ирина
Дата посещения: 15 дек 2025
Комфортный автомобиль, замечательная речь гида. Лермонтов открылся с необычной стороны. Моя личная очередь литературы на прочтение сильно увеличилась. Кроме темы поэта мы получили консультации по другим интересным локациям КМВ, за что отдельное спасибо.
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Светлана
Второй раз на экскурсии, в первый раз два года назад была с подругой, сейчас с мамой, мне понравилось как и в первый. Слова мамы:"Очень понравилось! Атмосфера, погружение в детали мира Лермонтова, много фактов, которые раньше не знала. С Максимом было легко, непринуждённо и интересно. Рекомендую!"
+5
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