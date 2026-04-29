1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать возможные осадки и более низкие температуры, что может повлиять на комфортность пребывания на открытом воздухе.

Представьте себе день, полный открытий и впечатлений, когда вы следуете по стопам великого поэта М.Ю. Лермонтова. Эта экскурсия откроет перед вами красоту и историческое наследие Кавказских Минеральных Вод.Вы увидите гору

Кольцо, место дуэли Печорина, пройдетесь по беседкам и гротам парка «Цветник», посетите Лермонтовские ванны и дом-музей поэта. Каждый уголок этих городов хранит частицу истории, связанной с жизнью и творчеством Лермонтова. Это путешествие станет незабываемым опытом, позволяющим ощутить дух блистательного 19 века и побывать на месте роковой дуэли Лермонтова

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кисловодск: по местам «Героя нашего времени»

Наше приключение начнется в Нижнем парке Кисловодска. Здесь вы найдете мостик Дамский каприз, изящный Зеркальный пруд и фонтан Стеклянная струя. Пройдете по Лермонтовской площадке, заглянете в грот Демон и посетите Кисловодскую крепость. После мы отправимся к скале, которая стала местом дуэли Грушницкого и Печорина в «Герое нашего времени». И непременно посетим гору Кольцо, которая также нашла отражение на страницах эпохального романа.

Аллеи Железноводска

В эпоху блистательного 19 века Железноводск лишь начинал застраиваться. М. Ю. Лермонтов не раз приезжал в маленький курортный городок на воды или просто ради прогулки, здесь же он провел последний день своей жизни. Мы пройдем по новому уютному парку Железноводска, посмотрим дворец Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею, посетим питьевые бюветы с минеральной водой, а затем отправимся дальше, через поселок Иноземцево, в Пятигорск.

Пятигорск сквозь эпохи

Вы окажетесь у входа в парк «Цветник», где высший свет Кавказских Минеральных Вод назначал свидания и встречи. Прогуляетесь к гроту Дианы и знаменитой скульптуре Орла, символу Пятигорска. Изучите места, связанные с именем Лермонтова: Эолову Арфу, Елизаветинский источник и Лермонтовские ванны. По желанию можем посетить музей «Домик Лермонтова», чтобы окончательно погрузиться в атмосферу 19 века и рассмотреть личные вещи поэта, далее проследуем к «Бесстыжим ваннам» и знаменитому пятигорскому провалу. А в финале путешествия вы побываете в месте роковой дуэли Лермонтова.

Организационные детали