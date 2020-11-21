1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Кисловодск: по местам «Героя нашего времени»

Наше приключение начнется в Нижнем парке 🌳 Кисловодска. Здесь вы найдете мостик Дамский каприз, изящный Зеркальный пруд и фонтан ⛲ Стеклянная струя. Пройдете по Лермонтовской площадке, заглянете в грот Демон и посетите Кисловодскую крепость. После мы отправимся к скале, которая стала местом дуэли Грушницкого и Печорина в «Герое нашего времени». И непременно посетим гору Кольцо, которая также нашла отражение на страницах эпохального романа.

Аллеи Железноводска

В эпоху блистательного 19 века Железноводск лишь начинал застраиваться. М. Ю. Лермонтов не раз приезжал в маленький курортный городок на воды или просто ради прогулки, здесь же он провел последний день своей жизни. Мы пройдем по новому уютному парку Железноводска, а затем отправимся дальше, через поселок Иноземцево, в Пятигорск.

Пятигорск сквозь эпохи

Вы окажетесь у входа в парк «Цветник», где высший свет Кавказских Минеральных Вод назначал свидания и встречи. Прогуляетесь 👣 к гроту Дианы и знаменитой скульптуре Орла, символу Пятигорска. Изучите места, связанные с именем Лермонтова: Эолову Арфу, Елизаветинский источник и Лермонтовские ванны. Затем мы посетим музей 🖼 «Домик Лермонтова», чтобы окончательно погрузиться в атмосферу 19 века и рассмотреть личные вещи поэта. А в финале путешествия вы побываете в месте роковой дуэли Лермонтова.

Также при желании вы сможете искупаться в «Бесстыжих ваннах» под открытым небом — зимой вода здесь прогревается до +26 градусов, а летом — до + 42.

Организационные детали