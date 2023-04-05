Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия

Прогуляться по всем значимым местам города-курорта

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Это насыщенная экскурсия с посещением исторического центра Пятигорска и склона горы Горячей.

Мы пройдём теми тропами, которыми гуляли Пушкин, Лермонтов, молодой Толстой с собакой Булькой, Чехов, Дмитрий Менделеев и многие другие.

Гуляя среди первых курортных построек, вы проникнитесь духом 19 века и узнаете больше о здешних местах.
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога из Кисловодска займёт где-то час. За это время наш гид проведёт для вас путевую экскурсию: расскажет о первых курортных сезонах на Кавминводах, о том, какой тяжёлый путь преодолели первые «курсовые» и как строились и развивались курорты.

Наш маршрут

  • Провал — загадочное озеро внутри горы, которое даже нарекли жерлом вулкана. Вы узнаете, как оно образовалось, чем примечателен состав его воды и почему его в итоге огородили решёткой.
  • Эолова Арфа — каменная беседка, возведённая в 1831 году по проекту архитекторов братьев Бернардацци. Здесь вы услышите музыку ветра и полюбуетесь видом старой части Пятигорска, горами-лакколитами и Эльбрусом в ясную погоду.
  • Елизаветинская, или Академическая, галерея — первый питьевой бювет Пятигорска. Именно здесь пили минеральную воду Пушкин и Лермонтов.
  • Грот Лермонтова — поэт так любил отдыхать здесь, что увековечил грот в романе «Герой нашего времени» — в этом месте встретились Печорин и Вера.
  • Скульптура Орла. Орёл, терзающий змею, — официальный символ КМВ. Он олицетворяет силу минеральных вод, побеждающую болезни.
  • Китайская беседка. Отсюда открывается самый «открыточный» вид на Пятигорск и гору Бештау.
  • Грот Дианы. Творение братьев Бернардацци, в котором Лермонтов провёл свой последний бал.
  • Цветник. Этот парк полон достопримечательностей: ажурное здание кофейни Гукасова, скульптура героя «Двенадцати стульев», воздушная Лермонтовская галерея, Ермоловские ванны и многое другое.
  • Место дуэли Лермонтова. 15 июля 1841 года поэт погиб от руки своего друга Николая Мартынова на дуэли в Пятигорске. О причинах дуэли спорят до сих пор. Вы узнаете несколько версий и оцените памятник с грифами, цепями и оградой в виде пуль.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Не рекомендуем данную экскурсию маломобильным путешественникам, т. к. нам предстоит пройти около 1 км по тропе и лестницам без пандусов
  • При плохих погодных условиях маршрут может быть скорректирован

во вторник, четверг и воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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