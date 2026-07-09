Экскурсия начинается с путевой лекции о первых курортных сезонах на Кавминводах, продолжительностью около часа.



Маршрут включает посещение загадочного озера Провал, каменной беседки Эолова Арфа, первого питьевого бювета Елизаветинской галереи, грота Лермонтова, символа КМВ - скульптуры Орла, Китайской беседки, грота Дианы, парка Цветник и места дуэли Лермонтова.



Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте и не рекомендуется маломобильным путешественникам

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии из Кисловодска в Пятигорск - это июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а видимость на горных вершинах ясная. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсионной программой, однако возможны дожди и более прохладная погода. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может повлиять на маршрут.

Сейчас август — это идеальное время.