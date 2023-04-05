Прогуляться по всем значимым местам города-курорта
Это насыщенная экскурсия с посещением исторического центра Пятигорска и склона горы Горячей.
Мы пройдём теми тропами, которыми гуляли Пушкин, Лермонтов, молодой Толстой с собакой Булькой, Чехов, Дмитрий Менделеев и многие другие.
Гуляя среди первых курортных построек, вы проникнитесь духом 19 века и узнаете больше о здешних местах.
Мы пройдём теми тропами, которыми гуляли Пушкин, Лермонтов, молодой Толстой с собакой Булькой, Чехов, Дмитрий Менделеев и многие другие.
Гуляя среди первых курортных построек, вы проникнитесь духом 19 века и узнаете больше о здешних местах.
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Описание
Что вас ожидает
Дорога из Кисловодска займёт где-то час. За это время наш гид проведёт для вас путевую экскурсию: расскажет о первых курортных сезонах на Кавминводах, о том, какой тяжёлый путь преодолели первые «курсовые» и как строились и развивались курорты.
Наш маршрут
- Провал — загадочное озеро внутри горы, которое даже нарекли жерлом вулкана. Вы узнаете, как оно образовалось, чем примечателен состав его воды и почему его в итоге огородили решёткой.
- Эолова Арфа — каменная беседка, возведённая в 1831 году по проекту архитекторов братьев Бернардацци. Здесь вы услышите музыку ветра и полюбуетесь видом старой части Пятигорска, горами-лакколитами и Эльбрусом в ясную погоду.
- Елизаветинская, или Академическая, галерея — первый питьевой бювет Пятигорска. Именно здесь пили минеральную воду Пушкин и Лермонтов.
- Грот Лермонтова — поэт так любил отдыхать здесь, что увековечил грот в романе «Герой нашего времени» — в этом месте встретились Печорин и Вера.
- Скульптура Орла. Орёл, терзающий змею, — официальный символ КМВ. Он олицетворяет силу минеральных вод, побеждающую болезни.
- Китайская беседка. Отсюда открывается самый «открыточный» вид на Пятигорск и гору Бештау.
- Грот Дианы. Творение братьев Бернардацци, в котором Лермонтов провёл свой последний бал.
- Цветник. Этот парк полон достопримечательностей: ажурное здание кофейни Гукасова, скульптура героя «Двенадцати стульев», воздушная Лермонтовская галерея, Ермоловские ванны и многое другое.
- Место дуэли Лермонтова. 15 июля 1841 года поэт погиб от руки своего друга Николая Мартынова на дуэли в Пятигорске. О причинах дуэли спорят до сих пор. Вы узнаете несколько версий и оцените памятник с грифами, цепями и оградой в виде пуль.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Не рекомендуем данную экскурсию маломобильным путешественникам, т. к. нам предстоит пройти около 1 км по тропе и лестницам без пандусов
- При плохих погодных условиях маршрут может быть скорректирован
во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 4.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 97 экскурсий для 158 туристов
Добрый день! Я Ариана, гид в третьем поколении. Мы с командой проводим экскурсии из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые экскурсии на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно, комфортно и интересно.
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