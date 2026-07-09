Экскурсия начинается с путевой лекции о первых курортных сезонах на Кавминводах, продолжительностью около часа.
Маршрут включает посещение загадочного озера Провал, каменной беседки Эолова Арфа, первого питьевого бювета Елизаветинской галереи, грота Лермонтова, символа КМВ - скульптуры Орла, Китайской беседки, грота Дианы, парка Цветник и места дуэли Лермонтова.
Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте и не рекомендуется маломобильным путешественникам
Маршрут включает посещение загадочного озера Провал, каменной беседки Эолова Арфа, первого питьевого бювета Елизаветинской галереи, грота Лермонтова, символа КМВ - скульптуры Орла, Китайской беседки, грота Дианы, парка Цветник и места дуэли Лермонтова.
Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте и не рекомендуется маломобильным путешественникам
6 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 📜 Исторические места
- 👥 Экскурсия в группе до 40 человек
- 🎨 Живописные виды
- 📚 Интересные рассказы гида
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии из Кисловодска в Пятигорск - это июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а видимость на горных вершинах ясная. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсионной программой, однако возможны дожди и более прохладная погода. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может повлиять на маршрут.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Провал
- Эолова Арфа
- Елизаветинская галерея
- Грот Лермонтова
- Скульптура Орла
- Китайская беседка
- Грот Дианы
- Цветник
- Место дуэли Лермонтова
Описание экскурсии
Дорога из Кисловодска займёт где-то час. За это время наш гид проведёт для вас путевую экскурсию: расскажет о первых курортных сезонах на Кавминводах, о том, какой тяжёлый путь преодолели первые «курсовые» и как строились и развивались курорты.
Наш маршрут
- Провал — загадочное озеро внутри горы, которое даже нарекли жерлом вулкана. Вы узнаете, как оно образовалось, чем примечателен состав его воды и почему его в итоге огородили решёткой.
- Эолова Арфа — каменная беседка, возведённая в 1831 году по проекту архитекторов братьев Бернардацци. Здесь вы услышите музыку ветра и полюбуетесь видом старой части Пятигорска, горами-лакколитами и Эльбрусом в ясную погоду.
- Елизаветинская, или Академическая, галерея — первый питьевой бювет Пятигорска. Именно здесь пили минеральную воду Пушкин и Лермонтов.
- Грот Лермонтова — поэт так любил отдыхать здесь, что увековечил грот в романе «Герой нашего времени» — в этом месте встретились Печорин и Вера.
- Скульптура Орла. Орёл, терзающий змею, — официальный символ КМВ. Он олицетворяет силу минеральных вод, побеждающую болезни.
- Китайская беседка. Здесь вас ждёт самый «открыточный» вид на Пятигорск и гору Бештау.
- Грот Дианы. Творение братьев Бернардацци, в котором Лермонтов провёл свой последний бал.
- Цветник. Этот парк полон достопримечательностей: ажурное здание кофейни Гукасова, скульптура героя «Двенадцати стульев», воздушная Лермонтовская галерея, Ермоловские ванны и многое другое.
- Место дуэли Лермонтова. 15 июля 1841 года поэт погиб от руки своего друга Николая Мартынова на дуэли в Пятигорске. О причинах дуэли спорят до сих пор. Вы узнаете несколько версий и оцените памятник с грифами, цепями и оградой в виде пуль.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Не рекомендуем эту экскурсию маломобильным путешественникам, т. к. нам предстоит пройти около 1 км по тропе и лестницам без пандусов
- При плохих погодных условиях маршрут может быть скорректирован
во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети до 14 лет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. Вокзальная 16
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7446 туристов
Добрый день! Я Ариана. Мы с командой организуем поездки из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые поездки на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 98 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 7 июл 2026
Экскурсия организована профессионально, экскурсовод замечательный, хорошо эрудированный и внимательный.
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Ю
Увлекательная поездка в Пятигорск. Гид Елизавета много и интересно рассказывала о городе, достопримечательностях, о М. Ю. Лермонтове и читала его стихи. Узнали много нового. Город и окрестности поразили своей красотой. Спасибо Елизавете за прекрасную экскурсию.
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А
Экскурсия хорошая, на ней нужно побывать, составить свое мнение о Пятигорске. Маршрут очень хорошо продуман, единственное, хотелось бы больше времени провести в парке Цветник, он очень красивый, а свободного времени
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A
Увлекательная экскурсия. Елизавета интересно расссказывала на протяжении всего пути следования автобуса и на местах с достопримечательностями. Узнали много нового. Захотелось посетить Пятигорск еще раз. Огромное спасибо.
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Хорошая экскурсия. Но я больше люблю индивидуальные, когда группа небольшая. В Провал смогли попасть только с босыми ногами, иначе начерпали бы воды. Народу тьма, сделать фото проблематично. Экскурсовод отличный.
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Отличная экскурсия, пешком прогулялись по главным достопримечательностям Пятигорска. Маршрут красивый и не тяжёлый, даже туристы с проблемными ногами его преодолели. Рекомендую.
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