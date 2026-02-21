Тайны Ингушетии: джип-тур по загадочным предгорьям Кавказа

«Страна башен». Ингушетия - самый маленький и самый загадочный регион России
Описание экскурсии

Однодневный джип тур в Ингушетию.

Ингушетия загадочный край

Страна Башен. Ингушетия — самый малый и самый загадочный регион России. На её территории есть много уголков, завораживающих прелестью нетронутой природы и древними каменными сооружениями. Потрескавшиеся от времени стены старинных храмов, возвышающиеся над зелёными равнинами средневековые башни, полустёртые узорчатые росписи напоминают об ушедших поколениях, когда-то живших на этой земле.

Ингушетия находится на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта и прилегающих гор. Её ближайшие соседи — Северная Осетия, Грузия, Чеченская Республика. Столица республики основанный в 90-е годы Хх века город Магас, ранее статус главного города Ингушетии носила Назрань.

Время выезда из Кисловодска 07.00 +-

Во время джип тура в Ингушетию вы увидите:

Джейрахо -Ассинский заповедник музей -крупнейший на территории Ингушетии археологический, исторический и культурный комплекс, куда входят древние постройки, некрополи и остатки поселений. Сегодня это популярный туристический объект и бесценный источник знаний о далеком прошлом республики.

Башенный город Эрзи - крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии - сочетание удивительной геометрии древних башен и природных ландшафтов никого из посетителей не останется равнодушным.

Средневековый башенный город Эгикал. Это один из крупнейших башенных комплексов на территории горной Ингушетии, состоящий из классической ингушской боевой башни и более 60 руинированных полубоевых и жилых башенных сооружений с различных пристройками. Вы узнаете об устройстве и облике, об их отличии от жилых. На стенах разнотипных башен Эгикала просматриваются оттиски кистей и пальцев мастеров строителей. Датируются второй половиной тыс. до н. э.

Цей - лоамский горный перевал -одна из главных природных жемчужин Ингушетии. Это не просто дорога, а настоящий аттракцион впечатлений. Хоть дорога поднимает всего на высоту 2 100 метров (вершина горы Цей-Лоам), но благодаря удачному местоположению с вершины перевала открывается красивый вид на снежные вершины грузинский гор четырехтысячников, скалистые вершины Северной Осетии, а самые глазастые смогут увидеть Казбек.

Вовнушки - Уже более шести веков в высокогорном Джейрахском районе у входа в боковое ущелье реки Гулой-хи вздымается самая узнаваемая постройка Ингушетии башенный комплекс Вовнушки. Он построен на двух вершинах высоких скал и состоит трех башен: две на одной стороне ущелья и третья на другой. Место боевых башен - так переводится с ингушского название комплекса.

Ныне Вовнушки являются символом всей Ингушетии, красоты и величия ингушской башенной архитектуры. В 2008 году этот уникальный комплекс стал финалистом конкурса 7 чудес России как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.

В 2010 году Центральный банк России выпустил памятную монету, посвященную Вовнушкам.

Христианский храм Тхаба -Ерды —древний христианский храм в Джейрахском районе Ингушетии, между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией.

Джип тур проходит на подготовленных машинах с повышенной проходимостью в мини группе 4-6 чел.

Джип тур может быть и индивидуальным.

Организатор оставляет за собой право - перенести поездку либо предложить другой альтернативный вариант в связи с погодными условиями или недобором группы. Группа не менее 4 человек.

Возвращение в Кисловодск 20.00 +-

Цена 5500. указана из Кисловодска за 1 человека в группе.

Стоимость с других городов Кмв уточняем у менеджера при переписке.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Сувениры
  • Экосбор
О чём нужно знать до поездки

С собой берем:

—Теплую удобную одежду по сезону

— Удобную обувь

  • Головной убор

  • Солнцезащитные очки и средства

— Дождевик (погода в горах переменчива)

  • Паспорт

  • Воду и перекус по желанию

Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добрый день путешественники! Меня зовут Ольга, я представитель команды гидов. Более 7 лет мы проводим экскурсии по самым лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе 4–7 человек. Наши живописные места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него.

