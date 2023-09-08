Все прошло отлично! Начали искать поздно вечером и тут нам нашли экскурсию на следующий день, за что большая благодарность за оперативность. Учли все пожелания, отвечали на все интересующие вопросы, постоянно были на связи. Авто комфортное, проезжали даже в малодоступные места. Гид Магомед очень тактичный, позитивный и внимательный! Останавливал в тех местах где даже было не запланировано чтобы показать нам красоты Кавказа, обращал наше внимание на очень красивые пейзажи. Был очень внимателен к ребёнку и пенсионеру которые были с нами(очень приятная забота). Еще приятно было что помогал с фото, теперь останется много фоток где мы все вместе)))Остались только позитивные эмоции, когда приедем в следующий раз обязательно будем обращаться только к ним! Всем советую))