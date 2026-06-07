Отправьтесь в путешествие к Эльбрусу ― спящему вулкану и самой высокой вершине России! По пути вас ждут потрясающие пейзажи, природные и исторические достопримечательности — горное озеро, бурные водопады, самый высокогорный город. Вы узнаете о традициях кавказского народа и попробуете лучшие блюда национальной кухни.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Первая остановка — на завтрак в кафе национальной кухни, где продегустируем хычины, айран, шурпу, лагман, чай. По желанию в кафе можно будет купить сувениры — чай, вязаные вещи.
- Далее — горное озеро Гижгит. Пока вы будете любоваться природой и фотографироваться, гид расскажет легенды, связанные с озером. Также вы узнаете, почему долгое время здесь была запрещена рыбалка.
- Затем мы поедем по Баксанскому ущелью к самому высокогорному городу в России — Тырныаузу. Вы узнаете историю этого места и его жителей. Гид объяснит, почему иногда этот город называют «призраком» или «фениксом».
- Далее осмотрим памятники первым покорителям Эльбруса. Выясните, кто и как впервые покорил гору.
- Сделаем остановку в теснине Уллу-Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами, насладимся красивыми видами на водопады.
- В национальном парке «Приэльбрусье», полюбуетесь живописными горными панорамами.
После посещения всех достопримечательностей мы поднимемся по канатной дороге до верхней станции Эльбруса.
На обратном пути посетим Поляну Нарзанов, где продегустируем несколько видов воды и покушаем в кафе национальной кухни. Здесь обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни: шурпу, лагман, люля-кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
Организационные детали
- Мы заберём вас из любого удобного вам места и после экскурсии привезём обратно.
- Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус.
- Дополнительно оплачивается питание (600–700 ₽) и подъём на канатной дороге (3200 ₽/чел., стоимость может меняться).
- Если подъёмник на Эльбрус не работает по независящим от нас причинам, мы можем подняться на канатной дороге Чегет.
- Время выезда указано приблизительное, точный час гид сообщит накануне поездки с 19.00 до 21.00 телефонным звонком или сообщением. Время возвращение тоже зависит от многих факторов.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Особенности формата
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 3 ч.
- Мы рекомендуем надеть удобную одежду и обувь для пеших прогулок.
ежедневно в 06:15 и 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15 и 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4427 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 88 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Одна из наших лучших поездок. Гид Тахир очень организован и подкован в материале. Рассказывал все очень интересно и не только про эту поездку, но и про другие интересные направления, которые
+3
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А
Поездка вышла замечательной, прекрасные виды были дополнены интересными расказами о местах, обычаях, национальных особенностях тех мест, которые мы проезжали. Наш гид Алик не только подкован информационно, он еще очень простой
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Н
Ездили 29 апреля, экскурсия получилась красочная, повезло с погодой, единственное не был виден пик Эльбруса. Забрали нас в 6.10, около 9 приехали в кафе, цены адекватные (хычины 150, люля 350,
+2
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М
Спасибо Сергею за интересную экскурсию! Нам повезло с погодой, поэтому удалось рассмотреть все горные пейзажи ❤️ Сергей замечательный рассказчик, узнали для себя много нового.
На комфортном автомобиле долгая дорога прошла незаметно 👍👍👍
На комфортном автомобиле долгая дорога прошла незаметно 👍👍👍
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Спасибо за красивые виды и незабываемые эмоции. Гид Таулан, спасибо отдельное за веселье, интересные рассказы про традиции народа🙌
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Выражаю огромную благодарность гиду Таулану за проведенную экскурсию, это просто фантастика. Знания гида по истории края на высшем уровне. Рассказы и приятное общение скрасили время в пути. Восхитительный Lincoln Navigator
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