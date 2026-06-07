читать дальше уменьшить

тоже захотелось посетить) По дороге к озеру Гижгит мы заехали позавтракать в прекрасное, атмосферное кафе, где нас очень гостеприимно встречали, очень по домашнему, мало того что еда там недорогая, так еще и безумно вкусная, жаль что мы не смогли вечером дотерпеть и поужинать там же. Тахир показал нам очень красивые места, даже сделал потрясающие фотографии на озере. Очень много интересного рассказал про край. На самом Эльбрусе очень красиво, не забываете адаптироваться на каждом подьеме)