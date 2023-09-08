Полюбоваться природой Кавказа и подняться в горы на групповой автомобильной экскурсии
Мы отправимся в путешествие к Эльбрусу ― самой высокой вершине России.
По пути посетим природные и исторические достопримечательности — живописное горное озеро, бурные водопады, город-призрак, музеи и памятники. Вы узнаете о традициях кавказского народа и попробуете блюда национальной кухни.
По пути посетим природные и исторические достопримечательности — живописное горное озеро, бурные водопады, город-призрак, музеи и памятники. Вы узнаете о традициях кавказского народа и попробуете блюда национальной кухни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт максимум комфорта и внимания: экскурсия проходит в небольших группах, так что наши гиды успевают уделить время каждому. Кроме того, они знают все тайны и легенды, связанные с Эльбрусом и окрестностями, и готовы рассказать вам много интересного о культуре и традициях кавказского народа. После поездки вы будете знать о Кавказе всё! Итак, в программе:
- Первая остановка — горное озеро Гижгит. Вы узнаете легенды, связанные с этими местами, полюбуетесь природой и сделаете отличные снимки.
- Затем мы поедем по Баксанскому ущелью в сторону города-призрака Тырныауз.
- Памятники первым покорителям Эльбруса — наша следующая локация. Гид расскажет, каким было первое восхождение на гору и кто его совершил.
- Сделаем остановки у Музея Высоцкого и в теснине Уллу Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами. Пофотографируемся у водопада, а потом заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни: шурпу, лагман, люля кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
- Добравшись до национального парка Приэльбрусье, насладимся живописными горными панорамами.
- После посещения всех достопримечательностей поднимемся на канатке до верхней станции Эльбруса. Вы узнаете, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии и другие интересные факты. Также мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.
Организационные детали
- Мы заберём вас из любого удобного вам места в Пятигорске и после экскурсии привезём обратно
- Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус
- Дополнительно оплачивается обед (600-700 руб.) и подъём на канатной дороге (1600 руб. /чел.)
- Если подъёмник на Эльбрус не работает по независящим от нас причинам, мы можем подняться на канатной дороге Чегет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
- Мы рекомендуем надеть удобную одежду и обувь для пеших прогулок
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 102 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Георгий
8 сен 2023
Всё прошло хорошо
А
Алиса
31 авг 2023
Все прошло отлично! Начали искать поздно вечером и тут нам нашли экскурсию на следующий день, за что большая благодарность за оперативность. Учли все пожелания, отвечали на все интересующие вопросы, постоянно были на связи. Авто комфортное, проезжали даже в малодоступные места. Гид Магомед очень тактичный, позитивный и внимательный! Останавливал в тех местах где даже было не запланировано чтобы показать нам красоты Кавказа, обращал наше внимание на очень красивые пейзажи. Был очень внимателен к ребёнку и пенсионеру которые были с нами(очень приятная забота). Еще приятно было что помогал с фото, теперь останется много фоток где мы все вместе)))Остались только позитивные эмоции, когда приедем в следующий раз обязательно будем обращаться только к ним! Всем советую))
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