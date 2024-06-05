Покататься на джипах в Кисловодске

Найдено 135 экскурсий в категории «Джиппинг» в Кисловодске, цены от 2 200 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
«Приглашаю в насыщенный джип-тур по живописным долинам, окружающим Кисловодск»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
137 отзывов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
68 отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся его исследовать на внедорожниках, в мини-группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
«На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200 за человека
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
234 отзыва
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
«Мы поедем на комфортабельном, но подготовленном к преодолению бездорожья внедорожнике UAZ Patriot или Nissan Pathfinder (7 мест)»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
101 отзыв
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«На внедорожнике мы отправимся через Баксанское ущелье»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
14 июня в 06:00
5 000 за человека
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь её исследовать на подготовленных внедорожниках, в мини-группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Покорить плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
«На джипе мы отправимся к легендарному плато Бермамыт — лучшей панорамной точке Северного Приэльбрусья»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на комфортном внедорожнике Фольксваген Амарок»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Начало: В Кисловодске
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Эксклюзивный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Вас ждет путешествие по секретным тропам Джилы-Су, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Кисловодск
«Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике»
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
13 800 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Насладиться горами Большого Кавказа сначала при свете дня, а потом в лучах заходящего солнца
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и с боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 14:30
45003 600 за человека
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
206 отзывов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
«Путь из Кисловодска на Бермамыт пролегает по живописному горному серпантину, который мы с легкостью преодолеем на комфортабельном и подготовленном для путешествия внедорожнике»
Завтра в 07:00
9 июня в 03:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Начало: Где удобно
«Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
70 отзывов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У вашего места проживания
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
Эффектные водопады, скалы «Аватары», нарзанные источники и увлекательные истории края
Начало: В вашем отеле в Кисловодске
«Экскурсия будет проходит на комфортном внедорожнике Фольцваген»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Золотое кольцо Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кисловодска
Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона
Начало: По месту вашего проживания
«Данная обзорная поездка на внедорожнике предполагает посещение нескольких локаций в следующем порядке:»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«Поездка проходит на внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000 за человека
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
120007 200 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
45 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Экскурсия проходит на джипе в составе группы до 6 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках классом не ниже УАЗ Патриот»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 13 000 за всё до 6 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
41503 735 за человека
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
«Едем на комфортабельном внедорожнике с кондиционером, не дышим пылью на грунтовке и не боимся ям»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000 за человека
Софийские водопады: на джипе и пешком
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Софийские водопады: на джипе и пешком
Посетить фантастически красивые горные водопады и узнать о них интересные факты
Начало: На проспекте Дзержинского
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
25 000 за всё до 4 чел.
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
«Едем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот Соболь 4х4 или Toyota Land Cruiser»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за человека
В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе
Отправиться к подножию Эльбруса, зарядиться энергией нарзанов, увидеть «Аватары» и посетить водопады
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
Отыскать лучший вид на Эльбрус и покататься на лошадях над ущельем
Начало: В Кисловодске
«Поездка проходит на внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 600 за человека
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
60005 400 за человека
Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
Погулять по Берёзовскому ущелью, полюбоваться видами с горы Малое седло и посетить питомник волков
Начало: у вашего отеля
«Приглашаем в комфортный джип-тур на полдня по окрестностям Кисловодска»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Наскальные рисунки, руины крепостей, нарзан из источника и невероятная природа за 1 день
Начало: От удобного для вас места в Кисловодске
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По согласованию
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 000 за всё до 6 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«В стоимость включён трансфер на комфортных внедорожниках»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700 за человека
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном внедорожнике, в мини-группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 500 за человека
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser-80»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
19 000 за всё до 4 чел.
Пикник по-кавказcки с видом на Эльбрус
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Пикник по-кавказcки с видом на Эльбрус
Увидеть горные красоты Джилы-Су и устроить пикник недалеко от водопадов
Начало: От места проживания
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот»
Завтра в 09:00
9 июня в 07:00
21 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
299 отзывов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
5 000 за человека
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
263 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Плато Бермамыт - путешествие на русский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
13 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия на внедорожнике
Исследуйте величие Плато Бермамыт, насладитесь панорамными видами и погрузитесь в историю Кавказа в комфортной обстановке
Начало: Пр. Дзержинского
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1450013 050 за всё до 4 чел.
Красота Кавказа: Эльбрус, Гижгит и ущелье Адыр-су, поляна Нарзана в группе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
423 отзыва
Высоты и красоты Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр-су в уютной группе
Вас ждет незабываемое путешествие к величественному Эльбрусу, таинственному озеру Гижгит и живописному ущелью Адыр-су в компании единомышленников
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
    Несмотря на то, что на единую экскурсию на плато + конную прогулку группа не набралась, организатор предложил присоединиться сначала к
    читать дальше

    группе, которая едет на плато, потом - к группе на прогулку. В итоге получилось практически бесшовно совместить две поездки, каждая из которых оставила массу положительных впечатлений. Спасибо!

  • н
    наталья
    5 июня 2024
    Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
    Замечательная экскурсия, много интересной информации. Водитель вез аккуратно(были плохие погодные условия, пошел дождь). Не забываемая красота природы.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Выбрали джип-тур с уверенностью, что нам понравится. С нами ездил Сергей. В нашей компании достаточно общительные люди. Сергей оказался вполне
    читать дальше

    разговорчивым молодым человеком. Дорога была комфортная. За аккуратную езду по серпантину без тошноты отдельный респект. Технические остановки по требованию без проблем. Кафе для перекусов и обеда по маршруту предостаточно. Удалось сделать много разных видео и фото. Если вернусь в Кисловодск ещё, - с удовольствием выберу экскурсию с "v_gory_tur".

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Отличная поездка,замечательный молодой человек гид и водитель. Мы остались в полном восторге.
  • Л
    Леонид
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Просто красиво. Советую всем.
  • С
    Сюзанна
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Отличная экскурсия! Семен интересно и по простому рассказал об основных точках маршрута и отвечал на все вопросы, пофотографировал на всех локациях и посоветовал какие маршруты еще посетить) Проехали по горным дорогам, погуляли по цветочным полям и насладились великолепными видами! Однозначно, рекомендасьен😊
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Т
    Терентьев
    4 июня 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Весьма интересная экскурсия. И очень живописная и веселая. Виду просто 5 баллов. Гид был весьма сведущим. Много рассказал и показал. В том
    читать дальше

    числе, как приручить этих горных хомяков). Также проводил в процессе экскурсии интересные опросы между всеми. Совет: (это не претензия к организатору) Те, кто едут, имейте ввиду, что если вы боитесь высоты, проход до одного из водопадов (самого красивого) проходит через крайне маленькую дорожку над рекой с течением и с очень сильным ветром. И не забывайте о том, что там есть место с источником (маленький и без комфорта, мало ли кому важно) и там можно чуть искупаться (в общем, берите для этого определенные вещи).

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
    Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю эту мощь гор. Олегу большое спасибо за весь маршрут, всё было на высшем пилотаже!
    Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Бесподобная экскурсия! Красивейшие виды и суперпрофессиональный гид! Семен, спасибо большое!
  • Л
    Леонид
    3 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Язык троля, это супер.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
  2. На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
  3. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
  4. Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
  5. Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Джиппинг" можно забронировать 135 экскурсий и билетов от 2 200 до 33 030 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 5637 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 135 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Джиппинг», 5637 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам