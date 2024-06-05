1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
«Приглашаю в насыщенный джип-тур по живописным долинам, окружающим Кисловодск»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся его исследовать на внедорожниках, в мини-группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
«На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
«Мы поедем на комфортабельном, но подготовленном к преодолению бездорожья внедорожнике UAZ Patriot или Nissan Pathfinder (7 мест)»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«На внедорожнике мы отправимся через Баксанское ущелье»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
14 июня в 06:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь её исследовать на подготовленных внедорожниках, в мини-группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
«На джипе мы отправимся к легендарному плато Бермамыт — лучшей панорамной точке Северного Приэльбрусья»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на комфортном внедорожнике Фольксваген Амарок»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Начало: В Кисловодске
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Вас ждет путешествие по секретным тропам Джилы-Су, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Кисловодск
«Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике»
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Насладиться горами Большого Кавказа сначала при свете дня, а потом в лучах заходящего солнца
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и с боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 14:30
45003 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
«Путь из Кисловодска на Бермамыт пролегает по живописному горному серпантину, который мы с легкостью преодолеем на комфортабельном и подготовленном для путешествия внедорожнике»
Завтра в 07:00
9 июня в 03:00
1425012 825₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Начало: Где удобно
«Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У вашего места проживания
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
Эффектные водопады, скалы «Аватары», нарзанные источники и увлекательные истории края
Начало: В вашем отеле в Кисловодске
«Экскурсия будет проходит на комфортном внедорожнике Фольцваген»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Кисловодска
Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона
Начало: По месту вашего проживания
«Данная обзорная поездка на внедорожнике предполагает посещение нескольких локаций в следующем порядке:»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«Поездка проходит на внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
120007 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Экскурсия проходит на джипе в составе группы до 6 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках классом не ниже УАЗ Патриот»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 13 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
41503 735₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
«Едем на комфортабельном внедорожнике с кондиционером, не дышим пылью на грунтовке и не боимся ям»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Софийские водопады: на джипе и пешком
Посетить фантастически красивые горные водопады и узнать о них интересные факты
Начало: На проспекте Дзержинского
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
«Едем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот Соболь 4х4 или Toyota Land Cruiser»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе
Отправиться к подножию Эльбруса, зарядиться энергией нарзанов, увидеть «Аватары» и посетить водопады
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
Отыскать лучший вид на Эльбрус и покататься на лошадях над ущельем
Начало: В Кисловодске
«Поездка проходит на внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
60005 400₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
Погулять по Берёзовскому ущелью, полюбоваться видами с горы Малое седло и посетить питомник волков
Начало: у вашего отеля
«Приглашаем в комфортный джип-тур на полдня по окрестностям Кисловодска»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Наскальные рисунки, руины крепостей, нарзан из источника и невероятная природа за 1 день
Начало: От удобного для вас места в Кисловодске
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По согласованию
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«В стоимость включён трансфер на комфортных внедорожниках»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном внедорожнике, в мини-группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser-80»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пикник по-кавказcки с видом на Эльбрус
Увидеть горные красоты Джилы-Су и устроить пикник недалеко от водопадов
Начало: От места проживания
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот»
Завтра в 09:00
9 июня в 07:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Плато Бермамыт: экскурсия на внедорожнике
Исследуйте величие Плато Бермамыт, насладитесь панорамными видами и погрузитесь в историю Кавказа в комфортной обстановке
Начало: Пр. Дзержинского
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1450013 050₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Высоты и красоты Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр-су в уютной группе
Вас ждет незабываемое путешествие к величественному Эльбрусу, таинственному озеру Гижгит и живописному ущелью Адыр-су в компании единомышленников
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Несмотря на то, что на единую экскурсию на плато + конную прогулку группа не набралась, организатор предложил присоединиться сначала к
- ннаталья5 июня 2024Замечательная экскурсия, много интересной информации. Водитель вез аккуратно(были плохие погодные условия, пошел дождь). Не забываемая красота природы.
- ИИрина5 июня 2024Выбрали джип-тур с уверенностью, что нам понравится. С нами ездил Сергей. В нашей компании достаточно общительные люди. Сергей оказался вполне
- ЕЕлена5 июня 2024Отличная поездка,замечательный молодой человек гид и водитель. Мы остались в полном восторге.
- ЛЛеонид5 июня 2024Просто красиво. Советую всем.
- ССюзанна5 июня 2024Отличная экскурсия! Семен интересно и по простому рассказал об основных точках маршрута и отвечал на все вопросы, пофотографировал на всех локациях и посоветовал какие маршруты еще посетить) Проехали по горным дорогам, погуляли по цветочным полям и насладились великолепными видами! Однозначно, рекомендасьен😊
- ТТерентьев4 июня 2024Весьма интересная экскурсия. И очень живописная и веселая. Виду просто 5 баллов. Гид был весьма сведущим. Много рассказал и показал. В том
- ИИрина3 июня 2024Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю эту мощь гор. Олегу большое спасибо за весь маршрут, всё было на высшем пилотаже!
- ООльга3 июня 2024Бесподобная экскурсия! Красивейшие виды и суперпрофессиональный гид! Семен, спасибо большое!
- ЛЛеонид3 июня 2024Язык троля, это супер.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Джиппинг»
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