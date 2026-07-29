Приэльбрусье запомнится вам фантастической природой, кристально чистым воздухом и ошеломляющими видами. Вы увидите: горы Главного Кавказского хребта, Баксанское ущелье, стратовулкан Эльбрус, озеро Гижгит и Поляну Нарзанов. Подниметесь по канатной дороге до высоты 3847 метров и поиграете на вершине в снежки!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Идиллические горные пейзажи

Вы проедете по Баксанскому ущелью и восхититесь лазурным озером Гижгит. А также посетите поляну и ущелье Азау, окружённые базальтовыми массивами вулканического происхождения. Прогуляетесь под стиснутыми отвесными скалами и увидите водопад, образованный одним из ледников Эльбруса. Я расскажу о первом покорении самой высокой горы страны и поделюсь связанными с ней событиями.

Канатная дорога и Поляна Нарзанов

По канатной дороге мы поднимемся на снежные склоны Эльбруса, на высоту 3847 метров. Вы побываете на станциях: «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши». Со смотровых площадок полюбуетесь видами ледовых морён, Главного Кавказского хребта и Баксанской долины. Поиграете в снежки и посетите Поляну Нарзанов с бьющими из недр земли минеральными источниками.

Организационные детали