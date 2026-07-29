Приэльбрусье запомнится вам фантастической природой, кристально чистым воздухом и ошеломляющими видами.
Вы увидите: горы Главного Кавказского хребта, Баксанское ущелье, стратовулкан Эльбрус, озеро Гижгит и Поляну Нарзанов. Подниметесь по канатной дороге до высоты 3847 метров и поиграете на вершине в снежки!
Вы увидите: горы Главного Кавказского хребта, Баксанское ущелье, стратовулкан Эльбрус, озеро Гижгит и Поляну Нарзанов. Подниметесь по канатной дороге до высоты 3847 метров и поиграете на вершине в снежки!
Описание экскурсии
Идиллические горные пейзажи
Вы проедете по Баксанскому ущелью и восхититесь лазурным озером Гижгит. А также посетите поляну и ущелье Азау, окружённые базальтовыми массивами вулканического происхождения. Прогуляетесь под стиснутыми отвесными скалами и увидите водопад, образованный одним из ледников Эльбруса. Я расскажу о первом покорении самой высокой горы страны и поделюсь связанными с ней событиями.
Канатная дорога и Поляна Нарзанов
По канатной дороге мы поднимемся на снежные склоны Эльбруса, на высоту 3847 метров. Вы побываете на станциях: «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши». Со смотровых площадок полюбуетесь видами ледовых морён, Главного Кавказского хребта и Баксанской долины. Поиграете в снежки и посетите Поляну Нарзанов с бьющими из недр земли минеральными источниками.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт включен в стоимость
- Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — 2700 ₽/взрослый, от 1150 ₽/дети. Есть скидки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2015 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу более 15 лет. Сохраняя подлинные традиции кавказского гостеприимства, мы спланировали маршруты так, чтобы вы погрузились в своё идеальное путешествие и наслаждались отдыхом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия на Эльбрус с Павлом прошла великолепно! Увидели все по программе и даже больше. По пути заехали в кафе Инжи. Позавтракали айраном и вкусными хычинами. Озеро Гижгит очень красивое, открываются
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были на экскурсии с гидом Павлом, забрали нас от отеля, и …. началось волшебство, Эльбрус был виден всю дорогу. Гид позаботился о нас с первой минуты, предложил воды, рассказал весь
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Н
Благодарим организатора и Ярослава за чудесную и комфортную поездку.
Ездили на Tank-то, что нужно по горам и бездорожью.
Интересный рассказ, вкусные перекусы в кафе по дороге, красивые пейзажи, фото, увлекательные прогулки.
Ездили на Tank-то, что нужно по горам и бездорожью.
Интересный рассказ, вкусные перекусы в кафе по дороге, красивые пейзажи, фото, увлекательные прогулки.
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Е
Спасибо огромное нашему гиду Павлу за отличное путешествие на Эльбрус и по его окрестностям. Ставим ему наивысшую оценку и как водителю, и как рассказчику. Сама дорога до места назначения и обратно доставила коллосальное удовольствие и массу впечатлений.
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Т
Хочу выразить огромную благодарность Павлу - нашему гиду.
Он аккуратно свозил по маршруту, попутно интересно и содержательно рассказывал о проезжаемых местах (исторические и современные факты). Все это сопровождалось комфортной атмосферой и
Он аккуратно свозил по маршруту, попутно интересно и содержательно рассказывал о проезжаемых местах (исторические и современные факты). Все это сопровождалось комфортной атмосферой и
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9 августа посетили величественный Эльбрус. Такого восторга и переполняющих эмоций я давно не испытывала. На обратном пути заехали на смотровую площадку Адыр-су с небольшим водопадом и одноименной рекой с очень
+2
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