Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье

Полюбоваться самыми высокими горами Северного Кавказа, водопадами, ущельями, озерами и лесами

Приэльбрусье запомнится вам фантастической природой, кристально чистым воздухом и ошеломляющими видами.

Вы увидите: горы Главного Кавказского хребта, Баксанское ущелье, стратовулкан Эльбрус, озеро Гижгит и Поляну Нарзанов. Подниметесь по канатной дороге до высоты 3847 метров и поиграете на вершине в снежки!
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
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Описание

Что вас ожидает

Идиллические горные пейзажи

Вы проедете по Баксанскому ущелью и восхититесь лазурным озером Гижгит. А также посетите поляну и ущелье Азау, окруженные базальтовыми массивами вулканического происхождения. Прогуляетесь под стиснутыми отвесными скалами и увидите водопад, образованный одним из ледников Эльбруса. Я расскажу о первом покорении самой высокой горы страны и поделюсь связанными с ней событиями.

Канатная дорога и Поляна Нарзанов

По канатной дороге мы поднимемся на снежные склоны Эльбруса, на высоту 3847 метров. Вы побываете на станциях: «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши». Со смотровых площадок полюбуетесь видами ледовых морен, Главного Кавказского хребта и Баксанской долины. Поиграете в снежки и посетите Поляну Нарзанов с бьющими из недр земли минеральными источниками.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — 1400 руб. взрослые, 900 руб. дети

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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