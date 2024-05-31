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Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
60005 400₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Страна башен: в Ингушетию из Кисловодска
Посетить башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим и Вовнушки на экскурсии в мини-группе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: в понедельник в 06:30 и 06:45, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 100₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятиг...
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Кисловодска - в горную Ингушетию
Полюбоваться фантастической природой и погулять по башенным городам на авто-пешеходной экскурсии
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горную Ингушетию из Кисловодска
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
«Строители башен: Горная Ингушетия» (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 05:45, 06:00, 06:15
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
5 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища горной Ингушетии
Прикоснуться к наследию ингушей в поездке по Джейрахскому району, колыбели народа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе - столице Ингушетии
Начало: Место вашего проживания (или у Колоннады)
Расписание: Ежедневно
15 сен в 06:30
15 окт в 06:30
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Кисловодска - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина31 мая 2024Особая благодарность гиду Родиону!!! Професионал своего дела, очень интересно, душевно и максимально познавательно провела время, на релаксе!!!
- ААнастасия17 мая 2024Поездка шикарная, что могу сказать. Вспоминаю ее с удовольствием. Большое спасибо за заезд со стороны другого ущелья. Виды незабываемые! Жаль, что время так быстро пролетело
- SSvetlana13 мая 2024Поездка прошла отлично: комфортный транспорт, хорошая компания, вкусные блюда в точке питания по пути, потрясающие пейзажи, смотровые площадки и древнейшие сооружения с богатой историей! Рекомендую к посещению!
- ННаталья12 мая 2024Вчера ездили в Горную Ингушетию с замечательным гидом Родионом 🔥 Красиво, вкусно, интересно - несмотря на долгий путь поездка впечатлила! Родиону
- ММария9 мая 2024Интереснейшая поездка, успели везде, где планировали, экскурсия длинная - но это однозначно того стоит! Рекомендую
- ЕЕлена3 мая 2024Ездили на Джилы-Су 30 апреля. Водитель-Гид был Джамал- профессионал как водитель, так и гид. Рассказал много интересного. Экскурсия прошла на
- ЕЕлена26 апреля 2024Всем рекомендую экскурсию, очень красивые виды, много познавательной информации, гид Станислав делал все, чтобы группе было комфортно и интересно, все супер, ребята вы молодцы.
- ААнохина14 апреля 2024Экскурсия потрясающая. Стоит так далеко и высоко забраться, чтобы все это увидеть. Организация отличная,гид-водитель ждал нас в назначенный час без опозданий,
- ААлла18 декабря 2023Отличный маршрут, проведенный в компании прекрасных рассказчиков, собеседников и просто интересных людей! Ингушетия прекрасна! Спасибо Екатерине и Анне за полную завораживающих видов, интересных фактов и дружеской атмрсферы поездку! Зимний бонус-отсутствие других туристов)
- ББандалюк12 ноября 2023Понравился тур на яхте,в частности из-за капитана. Веселый молодой человек,который идет навстречу! Получили незабываемые эмоции и воспоминания!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Ингушетия»
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