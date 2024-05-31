Экскурсии в Ингушетию из Кисловодска

Найдено 10 экскурсий в категории «Ингушетия» в Кисловодске, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
60005 400 за человека
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
14 отзывов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 500 за человека
Страна башен: в Ингушетию из Кисловодска
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Страна башен: в Ингушетию из Кисловодска
Посетить башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим и Вовнушки на экскурсии в мини-группе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: в понедельник в 06:30 и 06:45, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 100 за человека
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
23 отзыва
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятиг...
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
5 500 за человека
Из Кисловодска - в горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - в горную Ингушетию
Полюбоваться фантастической природой и погулять по башенным городам на авто-пешеходной экскурсии
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
18 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в горную Ингушетию из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие в горную Ингушетию из Кисловодска
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000 за всё до 4 чел.
«Строители башен: Горная Ингушетия» (в мини-группе)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
9 отзывов
«Строители башен: Горная Ингушетия» (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 05:45, 06:00, 06:15
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
5 000 за человека
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища горной Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища горной Ингушетии
Прикоснуться к наследию ингушей в поездке по Джейрахскому району, колыбели народа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
27 000 за всё до 4 чел.
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе - столице Ингушетии
Индивидуальная
14 часов
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе - столице Ингушетии
Начало: Место вашего проживания (или у Колоннады)
Расписание: Ежедневно
15 сен в 06:30
15 окт в 06:30
от 25 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в горную Ингушетию в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Из Кисловодска - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    31 мая 2024
    Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
    Особая благодарность гиду Родиону!!! Професионал своего дела, очень интересно, душевно и максимально познавательно провела время, на релаксе!!!
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Страна башен: в Ингушетию из Кисловодска
    Поездка шикарная, что могу сказать. Вспоминаю ее с удовольствием. Большое спасибо за заезд со стороны другого ущелья. Виды незабываемые! Жаль, что время так быстро пролетело
  • S
    Svetlana
    13 мая 2024
    «Строители башен: Горная Ингушетия» (в мини-группе)
    Поездка прошла отлично: комфортный транспорт, хорошая компания, вкусные блюда в точке питания по пути, потрясающие пейзажи, смотровые площадки и древнейшие сооружения с богатой историей! Рекомендую к посещению!
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
    Вчера ездили в Горную Ингушетию с замечательным гидом Родионом 🔥 Красиво, вкусно, интересно - несмотря на долгий путь поездка впечатлила! Родиону
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    отдельное спасибо за его вклад, самый заботливый, внимательный, эрудированный и не душный гид 🫶🏽 Огромное спасибо все вашей команде, благодаря вам мы улетаем с чемоданом незабываемых эмоций!

  • М
    Мария
    9 мая 2024
    Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
    Интереснейшая поездка, успели везде, где планировали, экскурсия длинная - но это однозначно того стоит! Рекомендую
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
    Ездили на Джилы-Су 30 апреля. Водитель-Гид был Джамал- профессионал как водитель, так и гид. Рассказал много интересного. Экскурсия прошла на
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    одном дыхании, Повезло с погодой- увидели Эльбрус, хотя утром выезжали, было все в тучах. Была отличная компания. Получили положительные эмоции. Спасибо всем за это.

    Ездили на Джилы-Су 30 апреля. Водитель-Гид был Джамал- профессионал как водитель, так и гид. Рассказал много
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    «Строители башен: Горная Ингушетия» (в мини-группе)
    Всем рекомендую экскурсию, очень красивые виды, много познавательной информации, гид Станислав делал все, чтобы группе было комфортно и интересно, все супер, ребята вы молодцы.
  • А
    Анохина
    14 апреля 2024
    «Строители башен: Горная Ингушетия» (в мини-группе)
    Экскурсия потрясающая. Стоит так далеко и высоко забраться, чтобы все это увидеть. Организация отличная,гид-водитель ждал нас в назначенный час без опозданий,
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    машина очень комфортабельная, гид Александр молодец, рассказывал нам много интересного об истории края,народах здесь проживающих,отвечал на все наши вопросы и долгий путь пролетел незаметно. Останавливались покушать в очень приличных и недорогих кафе. Сама Ингушетия потрясающая,описать невозможно! Спасибо всем за прекрасную поездку!

  • А
    Алла
    18 декабря 2023
    Из Кисловодска - в горную Ингушетию
    Отличный маршрут, проведенный в компании прекрасных рассказчиков, собеседников и просто интересных людей! Ингушетия прекрасна! Спасибо Екатерине и Анне за полную завораживающих видов, интересных фактов и дружеской атмрсферы поездку! Зимний бонус-отсутствие других туристов)
  • Б
    Бандалюк
    12 ноября 2023
    Путешествие в горную Ингушетию из Кисловодска
    Понравился тур на яхте,в частности из-за капитана. Веселый молодой человек,который идет навстречу! Получили незабываемые эмоции и воспоминания!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Ингушетия»

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  3. Страна башен: в Ингушетию из Кисловодска
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Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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