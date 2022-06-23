Это тур для тех, кто любит сочетать активный отдых с яркими впечатлениями о самобытной культуре, красотой природы и таинством древних памятников истории. В отличии от классических экскурсионных туров, которых сейчас много, мы включили в тур разнообразные мероприятия, такие как дегустация кавказских вин, посещение казачьего подворья с традиционными обрядами и застольем, купание в термальных источниках и многое другое!

Искупаемся в контрастных и открытых бассейнах, наполненных природной термальной водой, богатой серой, углекислым и двууглекислым газами

Поднимемся на канатных дорогах на вершины отрогов – Абишира–Ахуба, Аркасара и склоны гор Эльбрус и Чегет

Познакомимся с известными городами Кавказских Минеральных Вод –Пятигорском, Кисловодском и Железноводском

Насладимся дегустациями и обрядом "Казачья свадьба" с широким застольем и национальными блюдами

Программа тура по дням

1 день Пятигорск, дегустация

Приезд в г. Пятигорск. Самостоятельный заезд в гостиницу (возможен трансфер за доп. плату). Размещение. Встреча с представителем компании в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12:30 до 13:00. Точное время встречи с группой будет указано в ваучере, который Вам вышлют на электронную почту за 2–3 дня до начала тура. Рекомендация: заранее пообедать, так как начало экскурсии ориентировочно после 13:00. Обзорная экскурсия по городу–курорту Пятигорску. Приглашаем в Пятигорск. За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие. Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда–то прогуливался гений. Провал – удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности. Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест – Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты – Дианой и М. Ю. Лермонтовым. Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее. В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту – месту дуэли Поэта. Переезд в Парк Родник. Дегустации Кавказских вин и коньяка. Мастер–класс по сочетанию вина и пармской ветчины. Мастер–класс по сочетанию вина и сыра пармезан. Кавказское застолье (ужин, входит в стоимость тура). Возвращение в гостиницу. Свободное время.

2 день Архыз, горнолыжный курорт Романтик

Ранний завтрак (ланч боксы). Выезд на экскурсию в горнолыжный курорт Архыз. Архыз – западный Кавказ. Экскурсия делится на две части с посещением Верхнего и Нижнего Архыза. Территория Верхнего Архыза – это горнолыжный курорт Романтик. Подъем на канатных дорогах на вершины отрогов – Абишира–Ахуба, и Аркасара, где можно погулять и рассмотреть красоту гор с видовых площадок. Природа, горный воздух, кудрявые склоны и белоснежные пики приводят в восторг. Возвращаемся по ущелью Большого Зеленчука на Церковную поляну Нижнего Архыза, где происходит в рамках экскурсии знакомство с ранним Христьянством на северном Кавказе. Нижнеархызский храмовый комплекс хранит свои тайны в старейших постройках. История царствия Аланского ждёт вас здесь. Своим глубоким взглядом посмотрит на вас наскальное изображение Спасителя. Древние захоронения, менгиры, монастырь и многое другое будет открывать перед вами тайники своего бытия. Докопаться до глубин истории позволит путешествие в Архыз! Обед в кафе в Архызе (входит в стоимость программы). Возвращение в гостиницу. Свободное время.

3 день Железноводск, Казачье подворье

Завтрак в гостинице. Свободное время. Выезд в город–курорт Железноводск. Экскурсия по Железноводску. Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона – Железноводском. Интересен город со всех сторон. Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и, конечно, своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская. Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа – «Это же Петергоф!». За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня. Вы увидите уже знаменитую FE–площадь, прогуляетесь по берегу "30–ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице. А еще Железноводск очень "умный город". Переезд в станицу Боргустанскую. Посещение «Казачьего подворья» + казачье застолье (ужин, входит в стоимость программы). Посещение старинной казачьей усадьбы, знакомство с бытом, культурой, обрядами и кухней Терских казаков. И как же без «Свадьбы казака» – старинного казачьего обряда с участием «Жениха» и «Невесты», сватов и свашек, веселыми казачьими песнями и участием гостей в обряде «Свадьба». Гости увидят интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью, предметы быта и орудия труда казачьего обихода. В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам. Возвращение в гостиницу. Свободное время.

4 день Приэльбрусье

Ранний завтрак (ланч боксы). Экскурсия в Приэльбрусье. Приэльбрусье – замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей. Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол наполяне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. Три канатных дороги, первые две – вагончик. Третья – кресельная – от станции Мир (3500м.) идет до высоты 3900 м. над уровнем моря, до лагеря акклиматизации альпинистов. В программу экскурсии входит и посещение горы Чегет. С горы Чегет (4200 м.) открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз–Орун. Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега. Обед в кафе в Приэльбрусье (входит в стоимость программы). Возвращение в Пятигорск. Свободное время.

5 день Чегемское ущелье, водопады, купание в термальных источниках

Завтрак в гостинице. Свободное время. Выезд на экскурсию в Чегемское ущелье. Путешествие в одно из ущелий республики, давно облюбованное туристами. Въехав в Чегемское ущелье, осмотр начнём с так называемого Малого водопада, это правый боковой приток реки Чегем, речка с названием Адай–су с переводом Круглая вода, но иногда почему говорят, что она похожа на девичью косу. Может быть где–то там наверху на отроге лежит девушка, превращённая злой колдуньей за красоту в гору, коса её струится прохладными струями, образуя водопад, в каменном скалистом мешке. Ощутив прохладу каменного заточения воды, едем по ущелью вдоль реки Чегем для того, чтобы выполнить основную миссию этого дня -восхититься красотой теснины. Узкое горное место образованное рекой, носит название теснина. Венцом теснины являются водопады, которые носят разные названия: их называют Ваклюзы или капельные водопады, а ещё они носят имя Водяное горло – Су–Азу и часто величают Каменными слезами. Поднимет настроение огромный рынок шерстяных изделий, который будет окружать вас со всех сторон и конечно же удвоит удовольствие национальная кухня. Едем на Чегемские водопады. Обед в кафе на Чегемских водопадах (входит в стоимость программы). Посещение термальных источников «Янтарный Аква». В любое время года поездка наполнит Ваше путешествие новыми красками. Отдых в термах незабываем, отличная возможность хорошо провести время, укрепить иммунитет и зарядить свой организм энергией, созданной природой. Гостей ждёт купание в контрастных и открытых бассейнах, наполненных природной термальной водой, богатой серой, углекислым и двууглекислым газами. Возвращение в Пятигорск. Свободное время.

6 день Кисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопады