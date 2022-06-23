В гости на Кавказ

Это тур для тех, кто любит сочетать активный отдых с яркими впечатлениями о самобытной культуре, красотой природы

5
3 отзыва
Это тур для тех, кто любит сочетать активный отдых с яркими впечатлениями о самобытной культуре, красотой природы и таинством древних памятников истории.

В отличии от классических экскурсионных туров, которых сейчас много, мы включили в тур разнообразные мероприятия, такие как дегустация кавказских вин, посещение казачьего подворья с традиционными обрядами и застольем, купание в термальных источниках и многое другое!
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
Ближайшие даты:
17
янв
31
янв
14
фев
28
фев
14
мар
28
мар

Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся дегустациями и обрядом "Казачья свадьба" с широким застольем и национальными блюдами
Города-курорты
Города-курорты
Познакомимся с известными городами Кавказских Минеральных Вод –Пятигорском, Кисловодском и Железноводском
Головокрудительные высоты
Головокрудительные высоты
Поднимемся на канатных дорогах на вершины отрогов – Абишира–Ахуба, Аркасара и склоны гор Эльбрус и Чегет
Термальные источники
Термальные источники
Искупаемся в контрастных и открытых бассейнах, наполненных природной термальной водой, богатой серой, углекислым и двууглекислым газами
Медовые водопады
Медовые водопады
Послушаем легенду и удивимся красоте природы водопадов

Программа тура по дням

1 день
Пятигорск, дегустация

Приезд в г. Пятигорск.

Самостоятельный заезд в гостиницу (возможен трансфер за доп. плату).

Размещение.

Встреча с представителем компании в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12:30 до 13:00.

Точное время встречи с группой будет указано в ваучере, который Вам вышлют на электронную почту за 2–3 дня до начала тура.

Рекомендация: заранее пообедать, так как начало экскурсии ориентировочно после 13:00.

Обзорная экскурсия по городу–курорту Пятигорску.

Приглашаем в Пятигорск.

За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.

Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда–то прогуливался гений.

Провал – удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.

Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест – Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты – Дианой и М. Ю. Лермонтовым.

Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.

В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту – месту дуэли Поэта.

Переезд в Парк Родник.

Дегустации Кавказских вин и коньяка.

Мастер–класс по сочетанию вина и пармской ветчины.

Мастер–класс по сочетанию вина и сыра пармезан.

Кавказское застолье (ужин, входит в стоимость тура).

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Пятигорск, дегустацияПятигорск, дегустацияПятигорск, дегустацияПятигорск, дегустация
2 день
Архыз, горнолыжный курорт Романтик

Ранний завтрак (ланч боксы).

Выезд на экскурсию в горнолыжный курорт Архыз.

Архыз – западный Кавказ.

Экскурсия делится на две части с посещением Верхнего и Нижнего Архыза.

Территория Верхнего Архыза – это горнолыжный курорт Романтик.

Подъем на канатных дорогах на вершины отрогов – Абишира–Ахуба, и Аркасара, где можно погулять и рассмотреть красоту гор с видовых площадок.

Природа, горный воздух, кудрявые склоны и белоснежные пики приводят в восторг.

Возвращаемся по ущелью Большого Зеленчука на Церковную поляну Нижнего Архыза, где происходит в рамках экскурсии знакомство с ранним Христьянством на северном Кавказе.

Нижнеархызский храмовый комплекс хранит свои тайны в старейших постройках.

История царствия Аланского ждёт вас здесь.

Своим глубоким взглядом посмотрит на вас наскальное изображение Спасителя.

Древние захоронения, менгиры, монастырь и многое другое будет открывать перед вами тайники своего бытия.

Докопаться до глубин истории позволит путешествие в Архыз!

Обед в кафе в Архызе (входит в стоимость программы).

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Архыз, горнолыжный курорт РомантикАрхыз, горнолыжный курорт РомантикАрхыз, горнолыжный курорт РомантикАрхыз, горнолыжный курорт Романтик
3 день
Железноводск, Казачье подворье

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Выезд в город–курорт Железноводск.

Экскурсия по Железноводску.

Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона – Железноводском.

Интересен город со всех сторон.

Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и, конечно, своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская.

Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа – «Это же Петергоф!».

За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.

Вы увидите уже знаменитую FE–площадь, прогуляетесь по берегу "30–ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.

А еще Железноводск очень "умный город".

Переезд в станицу Боргустанскую.

Посещение «Казачьего подворья» + казачье застолье (ужин, входит в стоимость программы).

Посещение старинной казачьей усадьбы, знакомство с бытом, культурой, обрядами и кухней Терских казаков.

И как же без «Свадьбы казака» – старинного казачьего обряда с участием «Жениха» и «Невесты», сватов и свашек, веселыми казачьими песнями и участием гостей в обряде «Свадьба».

Гости увидят интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью, предметы быта и орудия труда казачьего обихода.

В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Железноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворье
4 день
Приэльбрусье

Ранний завтрак (ланч боксы).

Экскурсия в Приэльбрусье.

Приэльбрусье – замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол наполяне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

Три канатных дороги, первые две – вагончик.

Третья – кресельная – от станции Мир (3500м.) идет до высоты 3900 м. над уровнем моря, до лагеря акклиматизации альпинистов.

В программу экскурсии входит и посещение горы Чегет.

С горы Чегет  (4200 м.) открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз–Орун.

Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м.

Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега.

Обед в кафе в Приэльбрусье (входит в стоимость программы).

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
5 день
Чегемское ущелье, водопады, купание в термальных источниках

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Выезд на экскурсию в Чегемское ущелье.

Путешествие в одно из ущелий республики, давно облюбованное туристами.

Въехав в Чегемское ущелье, осмотр начнём с так называемого Малого водопада, это правый боковой приток реки Чегем, речка с названием Адай–су с переводом Круглая вода, но иногда почему говорят, что она похожа на девичью косу.

Может быть где–то там наверху на отроге лежит девушка, превращённая злой колдуньей за красоту в гору, коса её струится прохладными струями, образуя водопад, в каменном скалистом мешке.

Ощутив прохладу каменного заточения воды, едем по ущелью вдоль реки Чегем для того, чтобы выполнить основную миссию этого дня -восхититься красотой теснины.

Узкое горное место образованное рекой, носит название теснина.

Венцом теснины являются водопады, которые носят разные названия: их называют Ваклюзы или капельные водопады, а ещё они носят имя Водяное горло – Су–Азу и часто величают Каменными слезами.

Поднимет настроение огромный рынок шерстяных изделий, который будет окружать вас со всех сторон и конечно же удвоит удовольствие национальная кухня.

Едем на Чегемские водопады.

Обед в кафе на Чегемских водопадах (входит в стоимость программы).

Посещение термальных источников «Янтарный Аква».

В любое время года поездка наполнит Ваше путешествие новыми красками.

Отдых в термах незабываем, отличная возможность хорошо провести время, укрепить иммунитет и зарядить свой организм энергией, созданной природой. 

Гостей ждёт купание в контрастных и открытых бассейнах, наполненных природной термальной водой, богатой серой, углекислым и двууглекислым газами.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Чегемское ущелье, водопады, купание в термальных источникахЧегемское ущелье, водопады, купание в термальных источникахЧегемское ущелье, водопады, купание в термальных источниках
6 день
Кисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопады

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд в город-курорт Кисловодск.

Осмотр Кисловодского парка и достопримечательностей Кисловодска.

Кисловодск открывает свои объятия, начиная рассказ о своей истории.

Крепость, откуда всё началось, парк, где когда-то шалил Пушкин и грустил Лермонтов, ажурные мостики через крошечную речушку и величественные исполины деревья, разговаривающие с вами нежным тоном легкого ветерка.

Яркие клумбы, значимые памятники, архитектурные стили, узнаваемые башенки и шпили Нарзанной галереи, вкусный, газированный напиток с хлестким названием Нарзан и приятным дополнением (Общий, Доломитный, Сульфатный), фонтаны, рестораны, прогуливающаяся курортная публика – это всё – Кисловодск!

Парк – Национальный, бульвар – Курортный, напиток – Всенародный!

Посещение Кольцо-горы, чайного домика и Медовых водопадов.

Так уж повелось, что если поехать на Медовые водопады, то сначала надо загадать желания или попросить совета у Кольцо–горы.

На небольшом отроге хребта Боргустанского живет ветер.

Играя и лаская горы, он создал пещеры выдувания, так называемые "Эоловые гроты".

Однажды ветер переусердствовал и подул одну из пещер насквозь.

В горе получилось отверстие и люди называют его кольцом.

По преданиям гора выполняет пожелания людей и вот едут к ней загадать желание, а местные жители, видя сколько туристов завещают к Кольцу устроили здесь рынок.

Так, что приятное с полезным и подарочки купить и желание загадать в одном месте.

Слушая легенды и сказки о горе, переезжаем в Чайный домик.

Насыщен чайный домик различными товарами, которые придутся вам по вкусу.

Здесь можно отведать чаю, продегустировать варенье на любой вкус и мёд, и ещё приобрести различные снадобья и растирки сделанные по древним рецептам местных жителей.

Слегка перекусив и досыта напившись чая, едем любоваться природным ландшафтом.

Туда, где сходятся скалистый и пастбищный хребты и природа создаёт красивейший каньон реки Аликоновка.

Река, падая в каньон, образует водопады, их там пять. Водопады названы по легенде… Хотите послушать легенду? Удивиться красоте природы? Тогда вам сюда - в путешествие на Медовые водопады!

Прощальный обед (входит в стоимость программы).

Отъезд.

Кисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопады

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ГостиницаСтоимостьДоплата за доп. сутки за номер в рублях с человека
«Пятигорск», 2-х местное размещение, номер стандарт с раздельными кроватями с завтраком34 9001 600
«Пятигорск», 1-но местное размещение, номер стандарт с завтраком37 9002 100
«Бештау», 2-х местное размещение, номер стандарт с раздельными кроватями с завтраком39 9002 400
«Бештау», 1-но местное размещение, номер стандарт с завтраком49 9006 100

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице по программе (Бештау или Пятигорск)
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Участие во всех мастер–классах, дегустациях, казачьем застолье
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер ж/д вокзал/аэропорт – гостиница или гостиница – ж/д вокзал/аэропорт предоставляется за доп. плату – (1 200 руб. за машину) и бронируется заранее
  • Курортный сбор в гостинице – 50 руб. /чел в сутки
  • Подъем по канатной дороге на г. Машук – 360 руб. /чел.
  • Подъем по канатным дорогам в Приэльбрусье – 2300 руб. /чел + 150 руб. чел. экологический сбор
  • Экологический сбор на Медовых водопадах – 60 руб. /чел
  • Входной билет в комплекс "Янтарный Аква" (купание в термальных источниках) – 450 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

– иметь при себе купальные принадлежности, тапочки, полотенце для посещения термальных источников в «Янтарный Аква»;

– во время путешествия на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт), удобную обувь спортивного типа, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;

– оригинал паспорта для взрослых и детей от 14 лет;

– оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет;

– медицинский полис ОМС;

– деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.

Рекомендации туристам

– пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску;

– мобильная сеть Теле2 на территории Кавказа не поддерживается.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!
А
8 июня 2022
Организатор ответственная. Всех во время собрала, все рассказала, был единственный нюанс в гостинице Пятигорск номер 330 не работал кондиционер. Обратились к горничной, она его включила, а через час он отключился и больше не работал, но он и не нужен был, погода была не жаркая.
Т
19 мая 2022
Спасибо нашим капитанам лайнера и гидам и организаторам, которые разработали интересную программу‼️‼️‼️

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