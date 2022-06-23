Приезд в г. Пятигорск.
Самостоятельный заезд в гостиницу (возможен трансфер за доп. плату).
Размещение.
Встреча с представителем компании в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12:30 до 13:00.
Точное время встречи с группой будет указано в ваучере, который Вам вышлют на электронную почту за 2–3 дня до начала тура.
Рекомендация: заранее пообедать, так как начало экскурсии ориентировочно после 13:00.
Обзорная экскурсия по городу–курорту Пятигорску.
Приглашаем в Пятигорск.
За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.
Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда–то прогуливался гений.
Провал – удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.
Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест – Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты – Дианой и М. Ю. Лермонтовым.
Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.
В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту – месту дуэли Поэта.
Переезд в Парк Родник.
Дегустации Кавказских вин и коньяка.
Мастер–класс по сочетанию вина и пармской ветчины.
Мастер–класс по сочетанию вина и сыра пармезан.
Кавказское застолье (ужин, входит в стоимость тура).
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Ранний завтрак (ланч боксы).
Выезд на экскурсию в горнолыжный курорт Архыз.
Архыз – западный Кавказ.
Экскурсия делится на две части с посещением Верхнего и Нижнего Архыза.
Территория Верхнего Архыза – это горнолыжный курорт Романтик.
Подъем на канатных дорогах на вершины отрогов – Абишира–Ахуба, и Аркасара, где можно погулять и рассмотреть красоту гор с видовых площадок.
Природа, горный воздух, кудрявые склоны и белоснежные пики приводят в восторг.
Возвращаемся по ущелью Большого Зеленчука на Церковную поляну Нижнего Архыза, где происходит в рамках экскурсии знакомство с ранним Христьянством на северном Кавказе.
Нижнеархызский храмовый комплекс хранит свои тайны в старейших постройках.
История царствия Аланского ждёт вас здесь.
Своим глубоким взглядом посмотрит на вас наскальное изображение Спасителя.
Древние захоронения, менгиры, монастырь и многое другое будет открывать перед вами тайники своего бытия.
Докопаться до глубин истории позволит путешествие в Архыз!
Обед в кафе в Архызе (входит в стоимость программы).
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Выезд в город–курорт Железноводск.
Экскурсия по Железноводску.
Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона – Железноводском.
Интересен город со всех сторон.
Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и, конечно, своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская.
Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа – «Это же Петергоф!».
За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.
Вы увидите уже знаменитую FE–площадь, прогуляетесь по берегу "30–ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.
А еще Железноводск очень "умный город".
Переезд в станицу Боргустанскую.
Посещение «Казачьего подворья» + казачье застолье (ужин, входит в стоимость программы).
Посещение старинной казачьей усадьбы, знакомство с бытом, культурой, обрядами и кухней Терских казаков.
И как же без «Свадьбы казака» – старинного казачьего обряда с участием «Жениха» и «Невесты», сватов и свашек, веселыми казачьими песнями и участием гостей в обряде «Свадьба».
Гости увидят интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью, предметы быта и орудия труда казачьего обихода.
В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Ранний завтрак (ланч боксы).
Экскурсия в Приэльбрусье.
Приэльбрусье – замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол наполяне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
Три канатных дороги, первые две – вагончик.
Третья – кресельная – от станции Мир (3500м.) идет до высоты 3900 м. над уровнем моря, до лагеря акклиматизации альпинистов.
В программу экскурсии входит и посещение горы Чегет.
С горы Чегет (4200 м.) открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз–Орун.
Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м.
Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега.
Обед в кафе в Приэльбрусье (входит в стоимость программы).
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Выезд на экскурсию в Чегемское ущелье.
Путешествие в одно из ущелий республики, давно облюбованное туристами.
Въехав в Чегемское ущелье, осмотр начнём с так называемого Малого водопада, это правый боковой приток реки Чегем, речка с названием Адай–су с переводом Круглая вода, но иногда почему говорят, что она похожа на девичью косу.
Может быть где–то там наверху на отроге лежит девушка, превращённая злой колдуньей за красоту в гору, коса её струится прохладными струями, образуя водопад, в каменном скалистом мешке.
Ощутив прохладу каменного заточения воды, едем по ущелью вдоль реки Чегем для того, чтобы выполнить основную миссию этого дня -восхититься красотой теснины.
Узкое горное место образованное рекой, носит название теснина.
Венцом теснины являются водопады, которые носят разные названия: их называют Ваклюзы или капельные водопады, а ещё они носят имя Водяное горло – Су–Азу и часто величают Каменными слезами.
Поднимет настроение огромный рынок шерстяных изделий, который будет окружать вас со всех сторон и конечно же удвоит удовольствие национальная кухня.
Едем на Чегемские водопады.
Обед в кафе на Чегемских водопадах (входит в стоимость программы).
Посещение термальных источников «Янтарный Аква».
В любое время года поездка наполнит Ваше путешествие новыми красками.
Отдых в термах незабываем, отличная возможность хорошо провести время, укрепить иммунитет и зарядить свой организм энергией, созданной природой.
Гостей ждёт купание в контрастных и открытых бассейнах, наполненных природной термальной водой, богатой серой, углекислым и двууглекислым газами.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд в город-курорт Кисловодск.
Осмотр Кисловодского парка и достопримечательностей Кисловодска.
Кисловодск открывает свои объятия, начиная рассказ о своей истории.
Крепость, откуда всё началось, парк, где когда-то шалил Пушкин и грустил Лермонтов, ажурные мостики через крошечную речушку и величественные исполины деревья, разговаривающие с вами нежным тоном легкого ветерка.
Яркие клумбы, значимые памятники, архитектурные стили, узнаваемые башенки и шпили Нарзанной галереи, вкусный, газированный напиток с хлестким названием Нарзан и приятным дополнением (Общий, Доломитный, Сульфатный), фонтаны, рестораны, прогуливающаяся курортная публика – это всё – Кисловодск!
Парк – Национальный, бульвар – Курортный, напиток – Всенародный!
Посещение Кольцо-горы, чайного домика и Медовых водопадов.
Так уж повелось, что если поехать на Медовые водопады, то сначала надо загадать желания или попросить совета у Кольцо–горы.
На небольшом отроге хребта Боргустанского живет ветер.
Играя и лаская горы, он создал пещеры выдувания, так называемые "Эоловые гроты".
Однажды ветер переусердствовал и подул одну из пещер насквозь.
В горе получилось отверстие и люди называют его кольцом.
По преданиям гора выполняет пожелания людей и вот едут к ней загадать желание, а местные жители, видя сколько туристов завещают к Кольцу устроили здесь рынок.
Так, что приятное с полезным и подарочки купить и желание загадать в одном месте.
Слушая легенды и сказки о горе, переезжаем в Чайный домик.
Насыщен чайный домик различными товарами, которые придутся вам по вкусу.
Здесь можно отведать чаю, продегустировать варенье на любой вкус и мёд, и ещё приобрести различные снадобья и растирки сделанные по древним рецептам местных жителей.
Слегка перекусив и досыта напившись чая, едем любоваться природным ландшафтом.
Туда, где сходятся скалистый и пастбищный хребты и природа создаёт красивейший каньон реки Аликоновка.
Река, падая в каньон, образует водопады, их там пять. Водопады названы по легенде… Хотите послушать легенду? Удивиться красоте природы? Тогда вам сюда - в путешествие на Медовые водопады!
Прощальный обед (входит в стоимость программы).
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|Стоимость
|Доплата за доп. сутки за номер в рублях с человека
|«Пятигорск», 2-х местное размещение, номер стандарт с раздельными кроватями с завтраком
|34 900
|1 600
|«Пятигорск», 1-но местное размещение, номер стандарт с завтраком
|37 900
|2 100
|«Бештау», 2-х местное размещение, номер стандарт с раздельными кроватями с завтраком
|39 900
|2 400
|«Бештау», 1-но местное размещение, номер стандарт с завтраком
|49 900
|6 100
– иметь при себе купальные принадлежности, тапочки, полотенце для посещения термальных источников в «Янтарный Аква»;
– во время путешествия на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт), удобную обувь спортивного типа, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;
– оригинал паспорта для взрослых и детей от 14 лет;
– оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет;
– медицинский полис ОМС;
– деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.
– пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску;
– мобильная сеть Теле2 на территории Кавказа не поддерживается.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.