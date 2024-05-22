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красота, энергетика!!! Тур очень правильно подобран, насладились горами, прогулялись по ущельям с водопадами и голубыми озерами, попили минеральной водички, (кстати мало общего с той, что мы покупаем в Москве в торговых сетях), искупались в горячих источниках, познакомились с историей края. Переезды, конечно, длинные, уставали немного, но все окупалось красотами!!! Очень рекомендую, у нас в группе не осталось равнодушных, все были в восторге, хочется вернуться!!!