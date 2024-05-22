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Авторский тур
6 дней
Тропами Пятигории
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
24 сен в 10:00
от 45 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Вояж в созвездие гор Кавказа
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
28 дек в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Кавказ: две республики
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
15 июля в 10:00
22 июля в 10:00
60 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ННикита21 мая 2024Все тип топ)
- ТТа16 мая 2024С "Большой Страной" отдыхаем уже не в первый раз, это всегда хорошо организованные туры, начиная с оформления, заканчивая самой поездкой.
- ССнежана4 мая 2024Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
- ГГалина1 мая 2024Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
- ААнна19 января 2024В гости на КавказОрганизатор замечательный, мой отдых в Кисловодске курировала Юлия-замечательная, ответственная, открытая девушка, которая качественно на 100% выполняла свою работу, за что ей огромное СПАСИБО❤️
- ИИрина14 января 2024В гости на КавказБольшая Страна-большие молодцы! Все было отлично организовано.
- ООльга14 января 2024В гости на КавказТур организован отлично. Все понравилось. Масса новых впечатлений. Поездка насыщена разными достопримечательностями и городами. Гиды много и интересно рассказывали на протяжении всех передвижений по маршруту.
- ААкулов11 января 2024Насыщенный, интересный тур! Большое спасибо гиду Виктору и водителю Анатолию за дружескую, непринуждённую атмосферу во время всего тура. И большое спасибо представителю турфирмы Давиду за теплое кавказское гостеприимство во время празднования Нового года!
- ЕЕлена26 сентября 2023Вернулись пару дней назад с путешествия по Кавказу " Вояж в созвездие гор". Первый раз увидела горы- впечатления ошеломляющие! Величие,
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «6-дневные туры»
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