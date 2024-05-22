Авторские туры на 6 дней в Кисловодск

Найдено 6 туров в категории «6-дневные туры» в Кисловодске, цены от 29 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тропами Пятигории
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тропами Пятигории
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
24 сен в 10:00
от 45 500 за человека
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400 за человека
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550 за человека
Вояж в созвездие гор Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Вояж в созвездие гор Кавказа
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
28 дек в 10:00
от 40 000 за человека
Кавказ: две республики
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Кавказ: две республики
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
15 июля в 10:00
22 июля в 10:00
60 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • Н
    Никита
    21 мая 2024
    Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
    Все тип топ)
  • Т
    Та
    16 мая 2024
    Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
    С "Большой Страной" отдыхаем уже не в первый раз, это всегда хорошо организованные туры, начиная с оформления, заканчивая самой поездкой.
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    Все четко, никаких проблем, а если они и возникают, то решаются тут же!!!! Спасибо вашей команде! Успехов, процветания и Благополучия! Мы обязательно у вам вернёмся!!!!

  • С
    Снежана
    4 мая 2024
    Тропами Пятигории
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
  • Г
    Галина
    1 мая 2024
    Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
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    жизни народов Кавказа, исторических событиях, о Пушкине, Лермонтове и Толстом. Увидели прекрасные уголки Кавказа, которые посещает не каждый турист. Благодарю за организацию тура.

    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной
  • А
    Анна
    19 января 2024
    В гости на Кавказ
    Организатор замечательный, мой отдых в Кисловодске курировала Юлия-замечательная, ответственная, открытая девушка, которая качественно на 100% выполняла свою работу, за что ей огромное СПАСИБО❤️
    Организатор замечательный, мой отдых в Кисловодске курировала Юлия-замечательная, ответственная, открытая девушка, которая качественно на 100% выполнялаОрганизатор замечательный, мой отдых в Кисловодске курировала Юлия-замечательная, ответственная, открытая девушка, которая качественно на 100% выполнялаОрганизатор замечательный, мой отдых в Кисловодске курировала Юлия-замечательная, ответственная, открытая девушка, которая качественно на 100% выполнялаОрганизатор замечательный, мой отдых в Кисловодске курировала Юлия-замечательная, ответственная, открытая девушка, которая качественно на 100% выполнялаОрганизатор замечательный, мой отдых в Кисловодске курировала Юлия-замечательная, ответственная, открытая девушка, которая качественно на 100% выполнялаОрганизатор замечательный, мой отдых в Кисловодске курировала Юлия-замечательная, ответственная, открытая девушка, которая качественно на 100% выполнялаОрганизатор замечательный, мой отдых в Кисловодске курировала Юлия-замечательная, ответственная, открытая девушка, которая качественно на 100% выполняла
  • И
    Ирина
    14 января 2024
    В гости на Кавказ
    Большая Страна-большие молодцы! Все было отлично организовано.
  • О
    Ольга
    14 января 2024
    В гости на Кавказ
    Тур организован отлично. Все понравилось. Масса новых впечатлений. Поездка насыщена разными достопримечательностями и городами. Гиды много и интересно рассказывали на протяжении всех передвижений по маршруту.
  • А
    Акулов
    11 января 2024
    Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
    Насыщенный, интересный тур! Большое спасибо гиду Виктору и водителю Анатолию за дружескую, непринуждённую атмосферу во время всего тура. И большое спасибо представителю турфирмы Давиду за теплое кавказское гостеприимство во время празднования Нового года!
  • Е
    Елена
    26 сентября 2023
    Вояж в созвездие гор Кавказа
    Вернулись пару дней назад с путешествия по Кавказу " Вояж в созвездие гор". Первый раз увидела горы- впечатления ошеломляющие! Величие,
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    красота, энергетика!!! Тур очень правильно подобран, насладились горами, прогулялись по ущельям с водопадами и голубыми озерами, попили минеральной водички, (кстати мало общего с той, что мы покупаем в Москве в торговых сетях), искупались в горячих источниках, познакомились с историей края. Переезды, конечно, длинные, уставали немного, но все окупалось красотами!!! Очень рекомендую, у нас в группе не осталось равнодушных, все были в восторге, хочется вернуться!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «6-дневные туры»

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  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "6-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 29 550 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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