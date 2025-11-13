В этой экскурсии я покажу вам Кавказ таким, каким вижу и люблю его.
Вы узнаете легенды и традиции этих мест, поразитесь красотам гор и озер, изучите неизвестные тропки и посетите лучшие видовые места! Мы отправимся в путешествие по всем городам КМВ, чтобы увидеть главные достопримечательности Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков, Железноводска и Минеральных Вод.
Описание экскурсииКавказ — это край гор и цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей. Увидев и почувствовав это, вы поймете, за что эту землю любили Пушкин и Толстой, почему в своих произведениях Кавказ воспевали Лермонтов и Бунин, Маяковский и Есенин. Во время экскурсии вы также насладитесь вином, согретым солнцем Ставрополья, а также отведаете сочный шашлык из свежайшего мяса в одном маленьком и уютном семейном ресторане. Пятигорск — старейший курорт Кавминвод Вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите грот Дианы, Китайскую беседку и парк Николаевский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод. Сможете «утереть» нос великому комбинатору и войти совершенно бесплатно в знаменитый Провал. А еще продегустируете прославленное пятигорское мороженое и заглянете в самый настоящий дом с привидениями. Также мы проездом увидим первый памятник, поставленный Михаилу Юрьевичу Лермонтову в Пятигорске и домик, где он и проживал! Визитные карточки Железноводска Курортный парк встретит вас старой частью парка, который проектировали братья Бернардацци — знаменитые итальянские архитекторы. Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице. Красавец Ессентуки Вы увидите уникальный проект — новый Иерусалим на Кавказе. Прогуляетесь по Петропавловскому храмовому комплексу и тематическому парку «Святой град Иерусалим». И, конечно, осмотрите крупнейшую в России скульптуру Иисуса Христа, обращенную к Кавказскому хребту. После чего мы проедем по центру города, чтобы рассмотреть его самые очаровательные уголки. Важная информация: Начало экскурсии — в любом удобном для вас месте в городах, входящих в план экскурсии: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ессентуки
- Пятигорск
- Железноводск
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
