Вечерние экскурсии Кисловодска

Найдено 15 экскурсий в категории «Вечерние» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
137 отзывов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
«При желании на плато можно встретить рассвет или закат, устроить пикник или остаться ночевать в палатках»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
«При бронировании вам нужно выбрать вариант поездки:— На дневной Бермамыт со всеми перечисленными остановками (выезжаем рано утром)— На закат со всеми перечисленными остановками (выезжаем днём)»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200 за человека
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Насладиться горами Большого Кавказа сначала при свете дня, а потом в лучах заходящего солнца
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 14:30
45003 600 за человека
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«Если вы выбрали вечернюю программу, то в последних лучах солнца все эти виды станут ещё выразительнее, сочнее»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Чай на травах и кофе, сваренный гидом в турке, сделают вечер ещё уютнее»
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
16 000 за всё до 4 чел.
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов
Начало: В Кисловодске по договоренности
«Место силы и Эльбрус на закате»
8 июля в 11:00
5 авг в 11:00
14 700 за всё до 3 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день/закат
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
253 отзыва
Групповой джип-тур на плато Бермамыт: день или закат
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт с панорамой на Эльбрус и окрестные вершины
Начало: Заберём от места проживания в Кисловодске
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38003 420 за человека
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
439 отзывов
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Организатор не несёт ответственности за туман, дождь или несостоявшийся рассвет/закат»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 02:30
от 3 200 за человека
Бермамыт: красивейшие плато на закате
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Бермамыт: красивейшие плато на закате
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Кульминацией нашей поездки станет закат, который делает окружающий пейзаж не просто живописным, а даже неземным»
Расписание: Каждый день в 13.30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
15 000 за всё до 4 чел.
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
54 отзыва
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
Начало: Памятник Джержинскому, проспект Дзержинского 17
«В вечернее время в Кисловодске прохладно»
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
1 000 за человека
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
«Особенно красива она в ночное время благодаря великолепной подсветке, но днем тоже производит впечатление»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
29 000 за всё до 5 чел.
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали в любое время суток
Начало: от удобного вам адреса в Кисловодске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3500026 250 за всё до 4 чел.
Незабываемый джип-тур на плато Бермамыт (день или закат)
🛣 Джиппинг
Мини-группа
7 часов
53 отзыва
Незабываемый джип-тур на плато Бермамыт (день или закат)
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 200 за человека
Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат)
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат)
Начало: Кисловодск, Колоннада, пр. Мира,1
«- закат на плато Бермамыт: Закат на плато — это отдельное творение природы, которое каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни»
Расписание: ежедневно
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от 16 000 за всё до 6 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Кисловодска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Грациозная красота города раскроется в свете вечерней иллюминации, а улицы и здания приобретут необычный облик, погрузив нас в атмосферу настоящей восточной сказки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    6 июня 2024
    Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
    Только положительные впечатления, красивые виды,много интересных рассказов от гида.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с комфортом, никаких неудобств я
    читать дальше

    не испытала, дорога не экстремальная. Были остановки в нескольких точках, где было более чем достаточно времени на то, чтобы насладиться видами и сделать фото. Пейзажи просто потрясающие! В конечном пункте выпили кофе, наблюдая, как солнце уходит за горный хребет (можно снимать таймлапс))

    Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с
  • И
    Илья
    6 июня 2024
    На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
    Плато Бермамыт. И дождь, и солнце, и туман. . все эти прелести проехали по ухабистой дороге на плато вместе с
    читать дальше

    Маратом. Отличное настроение, беседы с нашим гидом и восхищение видами. Огромное спасибо Марату за дружескую руку помощи на скалах для фотосессии. Теперь знаю куда возвращаться для дальнейшего путешествия! Не думайте с кем ехать - езжайте только с Маратом!

  • Л
    Леонид
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Просто красиво. Советую всем.
  • С
    Сюзанна
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Отличная экскурсия! Семен интересно и по простому рассказал об основных точках маршрута и отвечал на все вопросы, пофотографировал на всех локациях и посоветовал какие маршруты еще посетить) Проехали по горным дорогам, погуляли по цветочным полям и насладились великолепными видами! Однозначно, рекомендасьен😊
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
    Здравствуйте, ездили с гидом- водителем Муратом на УАЗ патриот. Мурат-супер-водитель, очень профессиональный, с ним нестрашно (кто ездил по бездорожью понимает). Показал красивые места, рассказал местные традиции и обычаи.
  • A
    Alexandra
    29 мая 2024
    Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
    Завораживающие виды Кавказского хребта, причудливые скалы, флора и фауна, местный колорит, опытный гид Владимир. Однозначно рекомендую!
  • Л
    Людмила
    28 мая 2024
    Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
    Мы увидели прекрасный рассвет, великолепный Эльбрус во всей своей красе. Получили море впечатлений! Красота всего увиденного вокруг завораживает!!! Уезжать не хотелось, хотелось смотреть и фотографировать ещё и ещё!!!
  • Л
    Лилия
    27 мая 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день/закат
    Начну с организационных моментов. Вечером со мной связался водитель, через ватс ап, сообщил марку машины и время выезда. По пути
    читать дальше

    на плато мы заехали в кафе и отведали невероятно вкусных хычинов и чая с травами. Водитель Мурат рассказывал нам о местности по которой мы проезжали, о истории Кисловодска и его окрестностях. По пути на плато мы останавливались, чтобы сделать фото и погулять на живописных локациях, Мурат нас не торопил и ждал пока мы нагуляемся. Хочу сказать, что виды на плато Бермамыт низемные. Проезжали по альпийским лугам, встретили табун лошадей, стадо коров, любовались Кавказким хребтом. Ну а вид с амфитеатра неописать словами.

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    «Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
    Спасибо за необычную, увлекательную и абсолютно не утомительную экскурсию! Девушки - экскурсоводы были очень доброжелательны,прекрасно владели информацией и с удовольствие делились ею, вся прогулка прошла с отличным настроением!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
  2. Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
  3. Плато Бермамыт на закате в мини-группе
  4. Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
  5. От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Вечерние" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 000 до 29 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1043 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Вечерние», 1043 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам