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на плато мы заехали в кафе и отведали невероятно вкусных хычинов и чая с травами. Водитель Мурат рассказывал нам о местности по которой мы проезжали, о истории Кисловодска и его окрестностях. По пути на плато мы останавливались, чтобы сделать фото и погулять на живописных локациях, Мурат нас не торопил и ждал пока мы нагуляемся. Хочу сказать, что виды на плато Бермамыт низемные. Проезжали по альпийским лугам, встретили табун лошадей, стадо коров, любовались Кавказким хребтом. Ну а вид с амфитеатра неописать словами.