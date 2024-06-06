1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
«При желании на плато можно встретить рассвет или закат, устроить пикник или остаться ночевать в палатках»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
«При бронировании вам нужно выбрать вариант поездки:— На дневной Бермамыт со всеми перечисленными остановками (выезжаем рано утром)— На закат со всеми перечисленными остановками (выезжаем днём)»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Насладиться горами Большого Кавказа сначала при свете дня, а потом в лучах заходящего солнца
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 14:30
45003 600₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«Если вы выбрали вечернюю программу, то в последних лучах солнца все эти виды станут ещё выразительнее, сочнее»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Чай на травах и кофе, сваренный гидом в турке, сделают вечер ещё уютнее»
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов
Начало: В Кисловодске по договоренности
«Место силы и Эльбрус на закате»
8 июля в 11:00
5 авг в 11:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Групповой джип-тур на плато Бермамыт: день или закат
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт с панорамой на Эльбрус и окрестные вершины
Начало: Заберём от места проживания в Кисловодске
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38003 420₽ за человека
Групповая
7 часов
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Организатор не несёт ответственности за туман, дождь или несостоявшийся рассвет/закат»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 02:30
от 3 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Бермамыт: красивейшие плато на закате
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Кульминацией нашей поездки станет закат, который делает окружающий пейзаж не просто живописным, а даже неземным»
Расписание: Каждый день в 13.30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
Начало: Памятник Джержинскому, проспект Дзержинского 17
«В вечернее время в Кисловодске прохладно»
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
«Особенно красива она в ночное время благодаря великолепной подсветке, но днем тоже производит впечатление»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
29 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали в любое время суток
Начало: от удобного вам адреса в Кисловодске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3500026 250₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Незабываемый джип-тур на плато Бермамыт (день или закат)
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат)
Начало: Кисловодск, Колоннада, пр. Мира,1
«- закат на плато Бермамыт: Закат на плато — это отдельное творение природы, которое каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни»
Расписание: ежедневно
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Кисловодска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Грациозная красота города раскроется в свете вечерней иллюминации, а улицы и здания приобретут необычный облик, погрузив нас в атмосферу настоящей восточной сказки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина6 июня 2024Только положительные впечатления, красивые виды,много интересных рассказов от гида.
- ААнна6 июня 2024Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с комфортом, никаких неудобств я
- ИИлья6 июня 2024Плато Бермамыт. И дождь, и солнце, и туман. . все эти прелести проехали по ухабистой дороге на плато вместе с
- ЛЛеонид5 июня 2024Просто красиво. Советую всем.
- ССюзанна5 июня 2024Отличная экскурсия! Семен интересно и по простому рассказал об основных точках маршрута и отвечал на все вопросы, пофотографировал на всех локациях и посоветовал какие маршруты еще посетить) Проехали по горным дорогам, погуляли по цветочным полям и насладились великолепными видами! Однозначно, рекомендасьен😊
- ННадежда29 мая 2024Здравствуйте, ездили с гидом- водителем Муратом на УАЗ патриот. Мурат-супер-водитель, очень профессиональный, с ним нестрашно (кто ездил по бездорожью понимает). Показал красивые места, рассказал местные традиции и обычаи.
- AAlexandra29 мая 2024Завораживающие виды Кавказского хребта, причудливые скалы, флора и фауна, местный колорит, опытный гид Владимир. Однозначно рекомендую!
- ЛЛюдмила28 мая 2024Мы увидели прекрасный рассвет, великолепный Эльбрус во всей своей красе. Получили море впечатлений! Красота всего увиденного вокруг завораживает!!! Уезжать не хотелось, хотелось смотреть и фотографировать ещё и ещё!!!
- ЛЛилия27 мая 2024Начну с организационных моментов. Вечером со мной связался водитель, через ватс ап, сообщил марку машины и время выезда. По пути
- ТТатьяна26 мая 2024Спасибо за необычную, увлекательную и абсолютно не утомительную экскурсию! Девушки - экскурсоводы были очень доброжелательны,прекрасно владели информацией и с удовольствие делились ею, вся прогулка прошла с отличным настроением!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Вечерние»
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