Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день

Незабываемыми маршрутами — к двум самым популярным и впечатляющим местам КМВ

5
9 отзывов
На внедорожнике вы направитесь к высокогорному плато, которое покорит скалистыми склонами, инопланетными пейзажами, причудливо изрезанными долинами и, конечно, панорамой красавца-Эльбруса.

Вы также услышите легенды дачи Косыгина и горы Тузлук, увидите фактурный аул и замок.

А затем посетите край горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов.
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-су за один день

Что вас ожидает

Путь к лучшим видам Эльбруса

Вы проедете по фотогеничной дороге, оцените пейзажи альпийских лугов, на пастбищах встретите пасущихся коров, лошадей и овец. Расположенное на высоте 2600 метров плато Бермамыт подарит пейзажи горы Бештау, Машук, Верблюд и, конечно, самого Эльбруса. Также в программе мост над пропастью, Амфитеатр, скалы Монахи и лучшие ракурсы на все это великолепие.

Атмосферные и красивые места для ярких фотосессий

С плато Бермамыт вы спуститесь в долину реки Хасаут, где увидите так называемую дачу Косыгина и узнаете, чем она прославилась. Проедете через почти заброшенный аул Схауат, где попробуете один из самых вкусных нарзанов. А далее будет несколько остановок для колоритных снимков: в Долине нарзанов с красивым, но запущенным замком, у скал «Аватары» и «Кавказской пирамиды» — горы Тузлук, о которой вы услышите легенду.

Край «теплых вод»

Конечной точкой маршрута станет урочище Джилы-су с горячими нарзанами. Мощные, насыщенные углекислым газом термальные источники подогреты недрами Эльбруса до 22-24 градусов. В теплый сезон вы сможете искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой. Посетите четыре красивейших водопада — Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су, Эмир — и увидите долину замков. Попробуете разные виды нарзана, узнаете об их целебных свойствах и о том, как добирались к ним люди в былые времена.

По дороге я расскажу о кавказских традициях, обычаях и кухне, помогу понять местный менталитет и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко, весело и комфортно.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот
  • Экскурсия также может начинаться в Ессентуках (доплата составит 1000 рублей), в Пятигорске и Железноводске (доплата составит 2000 рублей)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я предложу вам множество интересных маршрутов (автомобильных и пешеходных), различные варианты отдыха в горах: это ночёвки в разнообразных локациях, пикники, встречи закатов и рассветов и многое другое. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы проводим с моим братом и 2 нашими друзьями. Мы очень любим своё дело и стараемся быть лучшими. Мы непрерывно развиваемся в плане знаний и у нас очень хорошая материально-техническая база: внедорожники и автобусы различного класса и вместимости (всегда чистые и в безупречном техническом состоянии), палатки, спальники, кемпинговая мебель и многое другое. Мы любим и умеем отдыхать сами и сделаем все возможное, чтобы ваш отдых прошёл на высочайшем уровне! Надеемся на скорую встречу с вами!
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9 реальных отзывов от туристов

А
19 июля 2021
Огромная благодарность Анзору за чудесное времяпрепровождение, его проффесионализм и душевность. Прекрасная экскурсия с великолепнейшими видами и местами. Рекомендуем всем испытать это наслаждение… (18.07.2021)
Л
17 июля 2021
Потрясающая экскурсия, мы остались очень довольны, ездили с Анзором, очень приятным гидом и аккуратным водителем.

Что советую: берите с собой тёплые вещи (мы ездили в жару, но в горах холоднее и ветер), удобную обувь, солнцезащитный крем (мы прилично так обгорели, что было неожиданно), бутылочки для воды (что-то чисто попробовать, что-то набрать с собой), печеньки или булочку покормить животных и наличные на обед (можно заехать на шашлык/брынзу/лаваш/хычины-все было очень вкусно). Возможно, у кого есть, не помешали бы скандинавские палки или трости - для более уверенной прогулки к водопадам. Дорога на Джилы-су сложная, но асфальтированная, поэтому пассажирам комфортно, на плато дорога уже без асфальта, трясёт сильно и довольно утомительно (хотя виды того стоят. ). Поэтому предлагаю всем хорошо оценить свои силы, возможно, есть смысл ограничиться поездкой на Джилы-су.

Мы ездили в июле (и у нас была идеальная погода и сухая дорога) вчетвером с двумя детьми 10 и 6 лет (бустеры для них мы возим с собой, но, возможно, можно было договориться, чтобы они уже были в машине). Машина в идеальном состоянии, ремни есть, все чистое и без запаха, очень комфортно.
С
11 июля 2021
Мы (группа из 4 человек) совершили данную экскурсию 29.06.21г. в сопровождении опытного гида и водителя Левана на внедорожнике Патриот". Во второй половине дня ожидался дождь и поэтому Леван предложил выехать пораньше. Выехали в 6.00, вернулись примерно в 19.00. Дождя не было. Все успели посмотреть. Очень красивые виды с плато Бермамыт. Далее по горной "дороге" в долину Нарзанов и в Джилы-су. Дорога серьезная. По ней на неподготовленной машине не проедешь. Машина и водитель отработали прекрасно. Красоты по дороге стоят того, чтобы по ней проехать. В одном из кафе покушали недорого и достаточно вкусно. Нам всем экскурсия понравилась. понравилось. Сергей.
Андрей
4 июля 2021
Мы впечатлены, с каким мастерством гид справился со сложным бездорожьем. Маршрут был выстроен грамотно, мы везде успели и нигде не толкались с туристами. Гид был предупредителен. Очень живописные места.
Г
22 июня 2021
Отличная экскурсия и её экскурсовод Леван.
Ездили вдвоём с женой, остались очень довольны! Всем советуем и рекомендуем смело! Экскурсия проходит 12+ часов, получаете массу удовольствия и прекрасные виды, а также приятные беседы на разные темы с гидом.
Д
20 июня 2021
Нашим гидом был Ливан, экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Было много локаций, возможность останавливаться по желанию в любом месте для фото. У гида очень хороший стиль вождения, легко преодолели все непроходимые участки
О
16 июня 2021
Хотим выразить огромную благодарность Левану! Чудесный гид, спокойный, с отличными навыками вождения и множеством интересных рассказов. Дорога на Бермамыт была сложной, уаз вело на грязи как будто ехали по маслу, краев обрыва просто не было видно, все было в тумане, в общем адреналинчика хватало. Но даже в этом была своя прелесть, а спокойствие Левана вселяло уверенность. Несмотря на то, что на плато мы были в облаке, видимость метров 15, и мы ничего не увидели, просто ничего, так плато бочок показало) приятное общение, шутки, скрасили наше расстройство. Джилы-су порадовал красотой и прикольными сусликами, у которых жажда халявных вкусняшек перекрывает страх перед людьми🤭 мы обязательно поедем ещё, ведь должны собственными глазами увидеть всю красоту Эльбруса и плато Бермамыт. Благодарим Вашу команду за тур. Успехов и адекватных туристов. 🤩
Е
12 июня 2021
Невероятные виды, дорога на Бермамыт отдельное приключение, эмоций зашкаливают от увиденного! Спасибо гиду Левану, приятная атмосфера, полное погружение в регионы КЧР и КБР. Будем рекомендовать родным и близким, ну а сами места не описать всю мощь и красота данных мест - это нужно увидеть… спасибо. !
С
28 мая 2021
Нам все очень понравилось! Спасибо большое Левану за экскурсию, очень приятный, спокойный человек и замечательный рассказчик и водитель, даже по очень экстремальным дорогам. ! Спасибо 😀

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Андрей проводит ещё 6 экскурсий

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