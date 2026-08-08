Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Мои заказы

Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день

Незабываемыми маршрутами - к двум самым популярным и впечатляющим местам КМВ
На внедорожнике вы направитесь к высокогорному плато, которое покорит скалистыми склонами, инопланетными пейзажами, причудливо изрезанными долинами и, конечно, панорамой красавца-Эльбруса. Вы также услышите легенды дачи Косыгина и горы Тузлук, увидите фактурный аул и замок. А затем посетите край горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов.
5
221 отзыв
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день

Описание экскурсии

Путь к лучшим видам Эльбруса

Вы проедете по фотогеничной дороге, оцените пейзажи альпийских лугов, на пастбищах встретите пасущихся коров, лошадей и овец. Расположенное на высоте 2600 метров плато Бермамыт подарит пейзажи горы Бештау, Машук, Верблюд и, конечно, самого Эльбруса. Также в программе мост над пропастью, Амфитеатр, скалы Монахи и лучшие ракурсы на все это великолепие.

Атмосферные и красивые места для ярких фотосессий

С плато Бермамыт вы спуститесь в долину реки Хасаут, где увидите так называемую дачу Косыгина и узнаете, чем она прославилась. Проедете через почти заброшенный аул Схауат, где попробуете один из самых вкусных нарзанов. А далее будет несколько остановок для колоритных снимков: в Долине нарзанов с красивым, но запущенным замком, у скал «Аватары» и «Кавказской пирамиды» — горы Тузлук, о которой вы услышите легенду.

Край «теплых вод»

Конечной точкой маршрута станет урочище Джилы-су с горячими нарзанами. Мощные, насыщенные углекислым газом термальные источники подогреты недрами Эльбруса до 22-24 градусов. В теплый сезон вы сможете искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой. Посетите четыре красивейших водопада — Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су, Эмир — и увидите долину замков. Попробуете разные виды нарзана, узнаете об их целебных свойствах и о том, как добирались к ним люди в былые времена.

По дороге я расскажу о кавказских традициях, обычаях и кухне, помогу понять местный менталитет и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко, весело и комфортно!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот
  • Экскурсия также может начинаться в Ессентуках (доплата составит 3000 ₽), в Пятигорске, Железноводске и Минеральных водах (доплата составит 4000 ₽)
  • Дополнительные расходы: экосбор в урочище Джилы-су — 100 ₽; в Долине нарзанов — 100 ₽, вход на территорию нацпарка — 200 ₽ с чел.
  • В летний период экскурсия проводится в любую погоду, поэтому отмена заказа в случае непогоды исключительно в ответственности путешественника
  • Проведение экскурсии зимой не всегда возможно, т. к. дороги периодически заметает снегом — уточняйте в переписке перед бронированием
  • Экскурсия не рекомендована детям до 5 лет, беременным, людям с проблемами сердца или повышенным давлением
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 16240 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Я представляю небольшую команду опытных и внимательных гидов. Мы проводим только индивидуальные экскурсии и стараемся быть лучшими в этом направлении. Все поездки проходят на комфортных автомобилях с кондиционерами.
читать дальшеуменьшить

Вы путешествуете в своей компании — без посторонних. Мы забираем вас с места проживания и возвращаем обратно. На локациях мы не торопим и с удовольствием помогаем сделать красивые фотографии на память. Нам важно, чтобы вы получили максимум за свои деньги. Я ценю каждый день, который вы нам доверили.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 221 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
213
4
6
3
2
2
1
О
Ездили в урочище Джилы-Су 7 августа. Получили от экскурсии массу положительных впечатлений! На Андрея и его команду вышли по совету друзей, которые очень тепло отзывались об их работе. При заказе
читать дальшеуменьшить

экскурсии организатор быстро выходил на связь и оперативно решал все нюансы будущей поездки. Нашим гидом был Владимир, с которым нам было очень легко и интересно общаться. Человек по-настоящему любит и знает свой край и свое дело. Вёл машину спокойно и уверенно, было совсем не страшно. Да и некогда было бояться, когда вокруг открывались потрясающе красивые виды! Владимир делал остановки в местах, где нашему взгляду открывались необыкновенные красоты. Ещё и помогал в фотографировании) От начала поездки и заканчивая возвращением все прошло идеально. Это маленькое путешествие стало, пожалуй, самым ярким впечатлением от посещения Кавказа. Обязательно будем советовать всем посетить это прекрасное место, и безусловно только с этими людьми!

Ездили в урочище Джилы-Су 7 августа. Получили от экскурсии массу положительных впечатлений! На Андрея и его
Ездили в урочище Джилы-Су 7 августа. Получили от экскурсии массу положительных впечатлений! На Андрея и его
Ездили в урочище Джилы-Су 7 августа. Получили от экскурсии массу положительных впечатлений! На Андрея и его
Ездили в урочище Джилы-Су 7 августа. Получили от экскурсии массу положительных впечатлений! На Андрея и его
Ездили в урочище Джилы-Су 7 августа. Получили от экскурсии массу положительных впечатлений! На Андрея и его
Ездили в урочище Джилы-Су 7 августа. Получили от экскурсии массу положительных впечатлений! На Андрея и его
Ездили в урочище Джилы-Су 7 августа. Получили от экскурсии массу положительных впечатлений! На Андрея и его
Ездили в урочище Джилы-Су 7 августа. Получили от экскурсии массу положительных впечатлений! На Андрея и его+1
Ездили в урочище Джилы-Су 7 августа. Получили от экскурсии массу положительных впечатлений! На Андрея и его
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Очень интересная, насыщенная поездка! Экскурсовод Сергей - энциклопедия на исторические факты и различные, самые невероятные истории. Внимательный, лёгкий в общении, рассказывает с душой. Водит аккуратно, быстро и уверенно.
К сожалению, из-за погоды не поехали на Бермамыт. Стоимость сразу пересчитали, а время быстро компенсировалось другими локациями и их поиском:) за терпение отдельное спасибо!!
Нам с детьми все понравилось, от организации до содержания!
Очень интересная, насыщенная поездка! Экскурсовод Сергей - энциклопедия на исторические факты и различные, самые невероятные истории.
Очень интересная, насыщенная поездка! Экскурсовод Сергей - энциклопедия на исторические факты и различные, самые невероятные истории.
Очень интересная, насыщенная поездка! Экскурсовод Сергей - энциклопедия на исторические факты и различные, самые невероятные истории.
Очень интересная, насыщенная поездка! Экскурсовод Сергей - энциклопедия на исторические факты и различные, самые невероятные истории.
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Экскурсия состоялась 11 мая, погода была шикарная, на Плато Бермамыт проехали отлично, без приключений. Ну а дорога на Джилы Су это просто восторг. С Владимиром очень комфортно и интересно. Машина
читать дальшеуменьшить

в отличном состоянии, проблем по дороге никаких не возникло. Я ездила с мамой 72 года, Владимир с особым вниманием к ней относился, что маме было комфортно. Ей безумно все понравилось. Я Пейзажный фотограф и мне важно было в поезде что бы не подгоняли и предоставляли время для фото (не на телефон) и в данной поездке времени было достаточно. Спасибо огромное за экскурсию, ещё раз точное поеду.

Экскурсия состоялась 11 мая, погода была шикарная, на Плато Бермамыт проехали отлично, без приключений. Ну а
Экскурсия состоялась 11 мая, погода была шикарная, на Плато Бермамыт проехали отлично, без приключений. Ну а
Экскурсия состоялась 11 мая, погода была шикарная, на Плато Бермамыт проехали отлично, без приключений. Ну а
Экскурсия состоялась 11 мая, погода была шикарная, на Плато Бермамыт проехали отлично, без приключений. Ну а
Экскурсия состоялась 11 мая, погода была шикарная, на Плато Бермамыт проехали отлично, без приключений. Ну а
Экскурсия состоялась 11 мая, погода была шикарная, на Плато Бермамыт проехали отлично, без приключений. Ну а
Экскурсия состоялась 11 мая, погода была шикарная, на Плато Бермамыт проехали отлично, без приключений. Ну а
Экскурсия состоялась 11 мая, погода была шикарная, на Плато Бермамыт проехали отлично, без приключений. Ну а+3
Экскурсия состоялась 11 мая, погода была шикарная, на Плато Бермамыт проехали отлично, без приключений. Ну а
Экскурсия состоялась 11 мая, погода была шикарная, на Плато Бермамыт проехали отлично, без приключений. Ну а
Экскурсия состоялась 11 мая, погода была шикарная, на Плато Бермамыт проехали отлично, без приключений. Ну а
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
У нас был гид Владимир. К сожалению по погодным условиям не смогли поехать на Бермамыт, но всё это было для нашей безопасности и тут ноль процентов осуждения, сто процентов понимания!
читать дальшеуменьшить

Цену скорректировали. Владимир максимально показал нам красоту этих мест, много информации об изучении Эльбруса. Всё доступно и интересно! Отдельное спасибо за заботу, у мужа болели ноги и наш маршрут был максимально подстроен под нас, даже второй заход к источнику за водичкой Владимир сделал сам для нас! Ну и конечно все "пряники" индивидуального тура: останавливались где хотели, ни за кем не гнались, любовались облаками пока они не открыли нам Эльбрус:) Мы обязательно вернёмся!

У нас был гид Владимир. К сожалению по погодным условиям не смогли поехать на Бермамыт, но
У нас был гид Владимир. К сожалению по погодным условиям не смогли поехать на Бермамыт, но
У нас был гид Владимир. К сожалению по погодным условиям не смогли поехать на Бермамыт, но
У нас был гид Владимир. К сожалению по погодным условиям не смогли поехать на Бермамыт, но
У нас был гид Владимир. К сожалению по погодным условиям не смогли поехать на Бермамыт, но
Вам был полезен этот отзыв?
Л
В первый раз в КМВ мы поехали в 2024 году.
Выбирали экскурсию у Андрея.
Как он меня вынес, мне не очень понятно.
Я хотела посмотреть Эльбрус и Домбай за одну экскурсию.))))
Эльбрус в сентябре
читать дальшеуменьшить

был закрыт на профилактику. Мы едем на Домбай. Гид, экскурсовод, супер водитель и просто Очень Хороший Человек Владимир. Он нас влюбил в местные края.
Он показал нам и Домбай и Эльбрус (с Гумбаши). И сказал, что нужно обязательно посмотреть и Бермамыт и Джилы- Су.
2026 год. Планируется 3 экскурсии и сразу ясно, что будут они у Андрея.
Непонятно, что будет с погодой (нам, Слава Богу повезло). Но хотелось уверенности, что, в случае непогоды, нам поменяют местами или перенесут.
Закрытый аэропорт на вылет. Закрытый на прилет. Проблемы с гостиницей. Проблемы с багажом. Проблем не было только с Андреем. Он сразу предложил варианты переноса экскурсий.
Накануне первой экскурсии Андрей нам присылает номер авто и номер водителя.
Я не стала мужу говорить, что на Бермамыт и Джилы- Су нас повезет Владимир. Канун Дня Рождения, куча общих тем. Вообщем, знакомый патриот и знакомое лицо, Муж счастлив.
Описывать что мы увидели это глупо. Это надо увидеть своими глазами. Дыхание останавливается и ты просто смотришь.
Если Эльбрус я просто улыбалась (это отдельная тема), то тут, просто смотришь и не дышишь.
Мы много ездим по России и не только. Но так, чтобы смотреть и не знать что сказать … Жаль только, что в 2025 году мы выбрали другое место.
Жаль тех, кто выбирает заграничные страны, не побывав ни разу в этих местах.
Я мониторила экскурсии. Только у Андрея эта экскурсия совмещенная. Остальные делят отдельно Бермамыт и Джилы -Су. Соответственно и цена выходит там в 2 раза больше.
Спасибо за это незабываемое Путешествие!!!!

В первый раз в КМВ мы поехали в 2024 году.
В первый раз в КМВ мы поехали в 2024 году.
В первый раз в КМВ мы поехали в 2024 году.
В первый раз в КМВ мы поехали в 2024 году.
В первый раз в КМВ мы поехали в 2024 году.
В первый раз в КМВ мы поехали в 2024 году.
В первый раз в КМВ мы поехали в 2024 году.
В первый раз в КМВ мы поехали в 2024 году.+2
В первый раз в КМВ мы поехали в 2024 году.
В первый раз в КМВ мы поехали в 2024 году.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Благодаря Владимиру мы уже несколько дней под большим впечатлением: путь по горным дорогам, живописным местам, ощущение полной безопасности и много интересных историй. Это была самая яркая и полная впечатлений поездка.
Благодаря Владимиру мы уже несколько дней под большим впечатлением: путь по горным дорогам, живописным местам, ощущение
Благодаря Владимиру мы уже несколько дней под большим впечатлением: путь по горным дорогам, живописным местам, ощущение
Благодаря Владимиру мы уже несколько дней под большим впечатлением: путь по горным дорогам, живописным местам, ощущение
Благодаря Владимиру мы уже несколько дней под большим впечатлением: путь по горным дорогам, живописным местам, ощущение
Благодаря Владимиру мы уже несколько дней под большим впечатлением: путь по горным дорогам, живописным местам, ощущение
Благодаря Владимиру мы уже несколько дней под большим впечатлением: путь по горным дорогам, живописным местам, ощущение
Благодаря Владимиру мы уже несколько дней под большим впечатлением: путь по горным дорогам, живописным местам, ощущение
Благодаря Владимиру мы уже несколько дней под большим впечатлением: путь по горным дорогам, живописным местам, ощущение+1
Благодаря Владимиру мы уже несколько дней под большим впечатлением: путь по горным дорогам, живописным местам, ощущение
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день»

Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
На машине
8 часов
-
20%
238 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4000 ₽5000 ₽ за человека
Из Кисловодска - к урочищу Джилы-Су
На машине
8 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Кисловодска - к урочищу Джилы-Су
Ощутить дыхание гор и увидеть Эльбрус в анфас
Начало: У вашего места проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 авг в 07:00
3800 ₽ за человека
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Кисловодска
Джиппинг
На машине
13 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 авг в 07:00
7200 ₽ за человека
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
На машине
12 часов
-
20%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Северному Приэльбрусью, где величественные горы и древние аулы ждут вас
Завтра в 07:00
19 авг в 07:00
от 32 000 ₽40 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
от 24 650 ₽ за экскурсию