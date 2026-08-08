Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Описание экскурсии
Путь к лучшим видам Эльбруса
Вы проедете по фотогеничной дороге, оцените пейзажи альпийских лугов, на пастбищах встретите пасущихся коров, лошадей и овец. Расположенное на высоте 2600 метров плато Бермамыт подарит пейзажи горы Бештау, Машук, Верблюд и, конечно, самого Эльбруса. Также в программе мост над пропастью, Амфитеатр, скалы Монахи и лучшие ракурсы на все это великолепие.
Атмосферные и красивые места для ярких фотосессий
С плато Бермамыт вы спуститесь в долину реки Хасаут, где увидите так называемую дачу Косыгина и узнаете, чем она прославилась. Проедете через почти заброшенный аул Схауат, где попробуете один из самых вкусных нарзанов. А далее будет несколько остановок для колоритных снимков: в Долине нарзанов с красивым, но запущенным замком, у скал «Аватары» и «Кавказской пирамиды» — горы Тузлук, о которой вы услышите легенду.
Край «теплых вод»
Конечной точкой маршрута станет урочище Джилы-су с горячими нарзанами. Мощные, насыщенные углекислым газом термальные источники подогреты недрами Эльбруса до 22-24 градусов. В теплый сезон вы сможете искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой. Посетите четыре красивейших водопада — Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су, Эмир — и увидите долину замков. Попробуете разные виды нарзана, узнаете об их целебных свойствах и о том, как добирались к ним люди в былые времена.
По дороге я расскажу о кавказских традициях, обычаях и кухне, помогу понять местный менталитет и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко, весело и комфортно!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот
- Экскурсия также может начинаться в Ессентуках (доплата составит 3000 ₽), в Пятигорске, Железноводске и Минеральных водах (доплата составит 4000 ₽)
- Дополнительные расходы: экосбор в урочище Джилы-су — 100 ₽; в Долине нарзанов — 100 ₽, вход на территорию нацпарка — 200 ₽ с чел.
- В летний период экскурсия проводится в любую погоду, поэтому отмена заказа в случае непогоды исключительно в ответственности путешественника
- Проведение экскурсии зимой не всегда возможно, т. к. дороги периодически заметает снегом — уточняйте в переписке перед бронированием
- Экскурсия не рекомендована детям до 5 лет, беременным, людям с проблемами сердца или повышенным давлением
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
К сожалению, из-за погоды не поехали на Бермамыт. Стоимость сразу пересчитали, а время быстро компенсировалось другими локациями и их поиском:) за терпение отдельное спасибо!!
Нам с детьми все понравилось, от организации до содержания!
Выбирали экскурсию у Андрея.
Как он меня вынес, мне не очень понятно.
Я хотела посмотреть Эльбрус и Домбай за одну экскурсию.))))
Эльбрус в сентябре