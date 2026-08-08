Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

На внедорожнике вы направитесь к высокогорному плато, которое покорит скалистыми склонами, инопланетными пейзажами, причудливо изрезанными долинами и, конечно, панорамой красавца-Эльбруса. Вы также услышите легенды дачи Косыгина и горы Тузлук, увидите фактурный аул и замок. А затем посетите край горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 4 человек

Описание экскурсии

Путь к лучшим видам Эльбруса

Вы проедете по фотогеничной дороге, оцените пейзажи альпийских лугов, на пастбищах встретите пасущихся коров, лошадей и овец. Расположенное на высоте 2600 метров плато Бермамыт подарит пейзажи горы Бештау, Машук, Верблюд и, конечно, самого Эльбруса. Также в программе мост над пропастью, Амфитеатр, скалы Монахи и лучшие ракурсы на все это великолепие.

Атмосферные и красивые места для ярких фотосессий

С плато Бермамыт вы спуститесь в долину реки Хасаут, где увидите так называемую дачу Косыгина и узнаете, чем она прославилась. Проедете через почти заброшенный аул Схауат, где попробуете один из самых вкусных нарзанов. А далее будет несколько остановок для колоритных снимков: в Долине нарзанов с красивым, но запущенным замком, у скал «Аватары» и «Кавказской пирамиды» — горы Тузлук, о которой вы услышите легенду.

Край «теплых вод»

Конечной точкой маршрута станет урочище Джилы-су с горячими нарзанами. Мощные, насыщенные углекислым газом термальные источники подогреты недрами Эльбруса до 22-24 градусов. В теплый сезон вы сможете искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой. Посетите четыре красивейших водопада — Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су, Эмир — и увидите долину замков. Попробуете разные виды нарзана, узнаете об их целебных свойствах и о том, как добирались к ним люди в былые времена.

По дороге я расскажу о кавказских традициях, обычаях и кухне, помогу понять местный менталитет и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко, весело и комфортно!

Организационные детали